 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда дойдет до Меркель? Мигранты продолжают насиловать немецких женщин, - Bild
09:05 15.08.2018

14 августа 2018 г.
Корреспондент | Bild

Афганец, который еще 5 лет назад должен был покинуть Германию, задержан за изнасилование несовершеннолетней
Убийство Марии во Фрайбурге, Мии в Канделе - эти тяжкие преступления были совершены мигрантами, чьи прошения о предоставлении статуса беженцев были отклонены немецкими властями. По этой причине мигранты давно должны были быть депортированы из Германии. И вот, похоже, опять подобная трагедия, пишет немецкое издание Bild.

Афганец Манзор С. должен был быть депортирован из Германии еще пять лет назад. "Он неоднократно задерживался правоохранительными органами - в 9 случаях была доказана его вина в совершении правонарушений. Тем не менее, он остался в Германии. На днях он был задержан за изнасилование 14-летней девушки средь бела дня в Гамбурге", - передает издание.

По данным полиции, 30-летний афганец заговорил с девушкой недалеко от главного вокзала утром в минувшую субботу. Он начала преследовать ее, и ему удалось затащить девушку в один из подъездов - там он совершил против нее противоправные действия сексуального характера, говорится в статье. Как сообщают правоохранители, Манзор С. стал преследовать девушку и после этого - однако рядом с одной из заправок ей удалось привлечь внимание и попросить о помощи - свидетели вызвали полицию, афганца задержали в связи с подозрением в изнасиловании.

"Манзор С. приехал в Германию в 2011 году, подал прошение о получении статуса беженца, которое было отклонено. В декабре 2012 года его признали виновным в нанесении оскорблений и телесных повреждений", - повествует Bild.

"Через год он женился на гражданке Германии, с которой через год развелся. В 2013 году он должен был в связи с этим покинуть территорию страны, однако на тот момент депортации в Афганистан были приостановлены - в связи с напряженной ситуацией в стране. В том же году он был приговорен к денежным штрафам в связи с нанесением оскорблений и воровством", - говорится в статье. В 2015 году, а также в апреле и июне 2016 года последовали еще несколько денежных штрафов в связи с незначительными правонарушениями. "В ноябре 2016 года последовало первое условное наказание в связи с нанесением тяжких телесных повреждений - почему он все еще находился на территории Германии, непонятно", - говорится в статье.

В марте 2017 года, продолжает Bild, он был приговорен к трем годам и двум месяцам тюремного заключения в связи с вооруженным ограблением и попыткой шантажа с отягчающими обстоятельствами. Манзор С. подает апелляцию - прокуратура выносит отрицательный вердикт относительно его депортации. Через полгода судебные разбирательства решено возобновить в связи с недостаточными доказательствами, а пока "Манзор С. мог спокойно разгуливать по Гамбургу - и беспрепятственно насиловать 14-летнюю девушку", негодует издание.

Источник: Bild

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534313100
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