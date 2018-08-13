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Все более изолированный Эрдоган полагается на Путина, - Le Monde
09:12 15.08.2018

13 августа 2018 г.
Мари Жего | Le Monde

Сохранение в силе турецкой сферы влияния на севере Сирии зависит от доброй воли Москвы, пишет корреспондент французской Le Monde в Стамбуле Мари Жего.

Турция, столкнувшаяся с беспрецедентным дипломатическим кризисом в отношениях с США, ослабленная финансовым кризисом и рекордным падением своей валюты, ищет "новых союзников", предупредил президент Реджеп Тайип Эрдоган вечером 12 августа, выступая перед своими сторонниками в Трабзоне (регион, расположенный на берегу Черного моря), говорится в статье.

Нынешний кризис еще больше подталкивает Анкару, члена НАТО с 1952 года, к тому, чтобы укрыться в объятиях России, отмечает журналистка. Российского министра иностранных дел Сергея Лаврова ждут в Анкаре в понедельник 13 августа и во вторник 14 августа для переговоров с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Там, в частности, будет поставлен вопрос о сирийском досье и о судьбе мятежного анклава Идлиб - последней территории, удерживаемой вооруженными оппозиционными группировками и джихадистами, ускользнувшей из-под контроля Дамаска.

Анкара, позиционирующая себя как защитник оппозиции и располагающая определенным влиянием в регионе Идлиб через посредничество союзных вооруженных группировок, неблагосклонно смотрит на возможность широкомасштабной атаки сил Башара Асада, указывает Жего.

Переговорный процесс в Астане, устроенный Турцией совместно с Москвой и Тегераном, позволил создать "зоны деэскалации", гарантированные тремя державами, между различными вооруженными группировками оппозиции и режимом по многим линиям разграничения сирийской территории. Все они были отвоеваны Дамаском и его союзниками с начала года, за исключением Идлиба, где Анкара держит в руках 12 военных гарнизонов, которые представляют собой буферную зону между силами оппозиции и войсками сирийского режима, напоминает автор статьи.

Поддержание статус-кво в этом регионе с населением 2,5 млн человек является важнейшей задачей для Турции, которая больше всего боится новой волны беженцев, говорится далее.

"Поскольку Турция больше не может рассчитывать на американскую поддержку, для России наступает идеальный момент для нейтрализации беженцев в Идлибе. Анкара вынуждена будет подчиниться российскому плану, взамен будет сохранено ее присутствие на севере Идлиба, если Путин сумеет проявить благородство", - поясняет Сонер Чагаптай, директор программы турецких исследований в Вашингтонском институте ближневосточной политики, в своем аккаунте в Twitter в субботу 11 августа.

Зоны, завоеванные турецкой армией, предназначены для последующего заселения сирийскими беженцами, принятыми Турцией начиная с 2011 года, говорится в статье. В последние месяцы президент Эрдоган также неоднократно заявлял о том, что будут приняты все меры, чтобы облегчить "возвращение наших гостей домой".

Кроме того, участь беженцев в сирийском конфликте оказывается в центре плана, составленного Москвой и Анкарой с целью побудить Германию и Францию профинансировать восстановление Сирии, что является условием их возвращения. Россия, потрясенная падением рубля при объявлении о новых американских санкциях, не имеет средств для его финансирования, подчеркивает Жего. По данным одного источника, близкого к российскому МИДу, Москва считает, что "западные державы тоже должны принять на себя часть ответственности за разрушение Сирии".

Согласно плану, намеченному Эрдоганом и Путиным в общих чертах, турецкие строительные компании, затронутые финансовым кризисом, который сотрясает страну, поправят свое положение, взяв на себя общестроительные работы. Москва займется политической нормализацией, в то время как европейские государства все это обеспечат за свой счет, пишет журналистка.

С этой целью Эрдоган созывает 7 сентября в Стамбуле саммит по Сирии, с предположительным участием России, Германии и Франции, которому турецкий президент намерен придать вид антитрамповского фронта. Если Москва в понедельник подтвердила участие в саммите "четверки", "запланированном в ближайшее время", то Берлин и Париж не дали официального ответа на приглашение Эрдогана, заключает автор статьи.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
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