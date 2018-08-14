 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.08.2018
13:10  Футбол: Узбекистан разгромил Бангладеш на Азиаде (видео)
11:11  Asia Times: Какой глобальный порядок готовит КНР для мира?
11:10  The Hill: Новая версия НАФТА поставит США под удар?
11:09  Global Times: ЕС должен выбрать между критикой КНР и стабильностью Европы
09:12  Все более изолированный Эрдоган полагается на Путина, - Le Monde
09:05  Когда дойдет до Меркель? Мигранты продолжают насиловать немецких женщин, - Bild
09:04  Трамп рискует объединить Турцию, Иран, Китай и Россию в "ось попавших под санкции", - Daily Telegraph
09:00  В Узбекистане планируют лишать свободы за использование прокси
08:57  КазФемида не выпускает из своих объятий кырдепутата Асылбек уулу
08:53  Каспий обретает полноценный правовой статус, - А.Арешев
08:51  Могут ли быть острые углы у Каспийского моря? - А.Уваров
08:40  Каспийский дрейф. Военные планы Казахстана скорректированы в сторону соседей, - В.Жарихин
08:37  Красные флажки для Запада. Вмешательство США в ближневосточные дела ограничивается все жестче, - Е.Сатановский
08:10  Переход от "малых групп" к большому саммиту. Россия и Турция объединяют форматы сирийского урегулирования
08:05  Ось очень зла. Как давление со стороны США сплачивает Россию, Турцию и Германию, - "Къ"
07:54  Казахстанский суд начал сажать граждан Азербайджана. За браконьерство на Каспии
07:52  КПП "Кокул" закрыт. Талибы захватили афганский уезд Ойхоним на границе с Таджикистаном
07:50  МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в Ташкенте офиса "Талибана"
07:41  Турецкие министры поплатятся за пастора. Вашингтон давит Анкару "на высшем уровне", - П.Скрыльников
07:36  Бумеранг радикализма в Казахстане. Традиционный ислам проигрывает на рынке идей, - А.Серенко
07:35  Бишкек и Ташкент снимают приграничные проблемы, - В.Панфилова
07:31  Переодетые в платья геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили полицейских (не юмор)
07:28  Умер "отец Чебурашки" писатель Э.Успенский
06:20  Сына известного врача убили в Алматы. Малолетний убийца схвачен и сознался
00:16  Россию объявили виновной в расовых столкновениях в США
Вторник, 14.08.2018
21:17  Казахстан принял у России 243 объекта ракетного комплекса "Зенит-М" на космодроме "Байконур"
20:54  Трамп выдвинул Уильяма Мозера на пост посла США в Казахстане
20:50  В Афганистане спустя пять дней боев военные выбили талибов из города Газни
20:12  Лед тронулся. Чем грозит Киргизии таяние глетчеров
20:10  Мутанты и помидоры. Казахстан придумал, что будет делать с землями Семипалатинского полигона
20:08  Узбекистан получит от Киргизии анклав Барак
20:03  Казахстан. "Без России нам никуда, но и с ней – некуда", - Петр Своик
19:42  "Я страдаю во имя Иисуса". Что известно о пасторе, из-за которого США обрушили экономику Турции
19:38  В Киргизии хотят поменять спикера Парламента Жумабекова. Уж больно ничтожен...
17:34  КазМинэконом Сулейменов уверяет, что получил от США гарантии не пострадать от антироссийских санкций. Вот же дурень...
14:40  National Interest: Россия вернулась на Ближний Восток и там останется
14:15  Курбан хайит в Узбекистане отпразднуют 21 августа
13:49  Foreign Affairs: Пхеньян блестяще обвел Вашингтон вокруг пальца
13:39  Рахмон с 1/09 повышает зарплаты, стипендии, пенсии и пособия
13:31  Эрдоган объявил о бойкоте американской электроники
13:08  Представитель "Талибан" рассказал о повестке переговоров в Узбекистане
13:03  Узбекистан и Киргизия обменяются приграничными участками
12:56  Кыргызстан - это одно из немногих мест в мире, где русских все еще любят
12:53  Дикари-мырки загадили Иссык-Куль. Как это остановить?
12:49  Казахстан. За кубок "Золотая сова" сразятся лучшие снайперы мира
06:03  Кыргызский хвосто-урановый Майлуу-Суу вошел в число самых грязных городов мира
05:58  Акима Усть-Каменогорска Тумабаева выгоняют с работы - задавил пешехода
05:55  С.Жээнбеков подарил Н.Назарбаеву в честь Дня Астаны 100-летний русский колониальный самовар
05:48  Джалолатдин Рахимов назначен Генеральным директором "Узинфоком"
05:46  Вашингтон против Москвы - это не просто санкции, это война, - В.Катасонов
05:37  Сумеют ли РФ и Турция договориться по Идлибу, - Ю.Паниев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Футбол: Узбекистан разгромил Бангладеш на Азиаде (видео)
13:10 15.08.2018

Олимпийская сборная Узбекистана по футболу одержала крупную победу над командой Бангладеш в первом туре группового этапа на летних Азиатских играх в Индонезии. Матч завершился со счетом 3:0, сообщается на сайте турнира.

Голами отличились нападающий Забихулло Уринбоев (23"), полузащитники Достонбек Хамдамов (57") и Икромжон Алибоев (66").

Состав Узбекистана: Ботирали Эргашев, Рустам Ашурматов, Акром Комилов, Аббос Отахонов, Жалолиддин Машарипов, Одил Хамробеков, Забихулло Уринбоев, Жавохир Сидиков, Икром Алибоев, Достон Хамдамов, Достонбек Турсунов.

Другая пара участников группы B Катар и Таиланд сыграли вничью - 1:1.

Подопечные главного тренера Равшана Хайдарова 16 августа сыграют против сборной Катара, 19 августа - против Таиланда.


Источник - Газета.уз
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534327800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  