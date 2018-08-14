|Футбол: Узбекистан разгромил Бангладеш на Азиаде (видео)
13:10 15.08.2018
Олимпийская сборная Узбекистана по футболу одержала крупную победу над командой Бангладеш в первом туре группового этапа на летних Азиатских играх в Индонезии. Матч завершился со счетом 3:0, сообщается на сайте турнира.
Голами отличились нападающий Забихулло Уринбоев (23"), полузащитники Достонбек Хамдамов (57") и Икромжон Алибоев (66").
Состав Узбекистана: Ботирали Эргашев, Рустам Ашурматов, Акром Комилов, Аббос Отахонов, Жалолиддин Машарипов, Одил Хамробеков, Забихулло Уринбоев, Жавохир Сидиков, Икром Алибоев, Достон Хамдамов, Достонбек Турсунов.
Другая пара участников группы B Катар и Таиланд сыграли вничью - 1:1.
Подопечные главного тренера Равшана Хайдарова 16 августа сыграют против сборной Катара, 19 августа - против Таиланда.