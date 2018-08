Нефть: опасные игры, опасные связи, - С.Филатов

17:46 15.08.2018 Сергей Филатов о консолидации англосаксов, ОПЕК+ и кризисе нефтедоллара



Если еще несколько месяцев назад не каждый мог назвать точное название пролива, ведущего из Индийского океана в Красное море, то теперь его имя не сходит с первых страниц мировой прессы – Баб-эль-Мандебский пролив. Или просто Баб-эль-Мандеб.



Более того, знаменитым это название – аж, в Латинской Америке – стало благодаря совсем не благостным отношениям между рядом стран, для которых Баб-эль-Мандеб лежит и не то, чтобы близко, а порой и очень далеко. Помните притчу про "эффект бабочки"? Согласно теории хаоса, даже мизерные взмахи бабочки влияют на атмосферу, что в конечном итоге может изменить, например, траекторию урагана… Так вот, сегодня такие страны, как Саудовская Аравия, США, Иран, Канада уже напрямую связаны с именем пролива на южном входе в Красное море, с которым ни одна из них не граничит. И связи эти весьма опасны – слишком много проблем мирового уровня оказались завязаны на эту точку.



Кто-то спросит: а уж Канада-то причем? Где Канада – а где Баб-эль-Мандеб? И, полагаю, этих читателей будет немало. Также могу предположить, что вряд ли многие удивятся связью с проливом имен американцев, саудитов и иранцев, которые из-за своих конфликтов стали уже чуть ли не "родными" участниками раскручивающихся вокруг пролива событий. Среди этих событий – и война в Йемене, где сошлись интересы саудитов (по какой-то странной причине затеявших сюда интервенцию в самый разгар местной гражданской войны) и иранцев, которые тихо поддерживают йеменских последователей шиитской ветви Ислама – хуситов, вступивших в бой против не только местных враждебных им племен, но уже и против саудитов, а также нескольких армий арабских стран, выступивших на стороне этих племен.



Среди этих событий – и проявившаяся на днях угроза блокировки мореплавания через Баб-эль-Мандеб, где хуситы начали обстреливать в узкой акватории пролива нефтяные танкеры, перевозящие нефть из Саудовской Аравии в Европу.



Среди этих событий – и нагнетание конфликта Вашингтона против Тегерана, и угрозы ответных иранских действий, после которых здесь мало никому не покажется, даже тем странам региона, что будут демонстрировать "нейтралитет", или тем странам, которые именно на Аравийском полуострове десятилетиями закупают львиную долю свой импортной нефти.



Среди этих событий – и возрастающие риски конфликта двух региональных держав Ирана и Израиля. Причем, нынче военно-политический расклад таков, что за Израиль, как всегда, стеной стоит Вашингтон, но трудно назвать кого-то еще; а, вот, Иран уже не одинок – в отличие от былой эпохи он уже не "изгой". Ни Евросоюзу, ни Китаю, ни Индии не нравится история с разрывом Трампом договора по ядерному сдерживанию Ирана, подписанного еще Обамой ("Совместный всеобъемлющий план действий" – СВПД). Не нравятся им и американские санкции против тех, кто станет сотрудничать с Тегераном после 4 ноября 2018 года. ЕС теряет в этом случае миллиарды, поэтому в последние дни европейские фирмы пытается хоть как-то компенсировать будущие убытки – только что сообщили, что буквально "на флажке", в первые дни августа европейцы успели поставить в Иран несколько пассажирских самолетов, а, вот, немецкий автогигант "Daimler" отказался от своих планов по расширению бизнеса в Иране в связи с санкциями США.



И, если бизнесмены Европы не хотят из-за работы с Ираном терять свои позиции в самых США, сдаются под давлением Вашингтона, то политическая Европа недовольна и начала сопротивление. Главы МИД Франции, Великобритании и Германии, как стран-подписантов СВПД с Ираном, совместно выразили свое неодобрение решением Трампа: "Мы глубоко сожалеем о повторном наложении санкций со стороны США… Сохранение ядерной сделки с Ираном - это вопрос уважения международных соглашений и вопрос международной безопасности". А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини прямо заявила: "Мы призываем малые и средние предприятия, в частности, активизировать свою работу, как с Ираном, так и внутри этой страны, это является для нас приоритетом в сфере безопасности".



Европе совсем не выгоден ядерный Иран. Могерини открыто говорит о том, что "мы делаем все, что в наших силах, чтобы Иран не вышел из сделки, чтобы Иран продолжал получать экономическую выгоду от соглашения, приносящего пользу народу этой страны, поскольку мы убеждены, что это отвечает интересам в сфере безопасности не только нашего региона, но и всего мира". Как проявление европолитической фронды против США, прозвучало и заявление официального представителя Еврокомиссии Мины Андреевой о том, что в эти дни августа начнут действовать "обновленные правила ЕС по блокировке американских санкций против Ирана" и "вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций". Фронда!



Таким образом, Трамп не только ловко раскачивает Иран, где уже возобновились акции недовольства снижением уровня жизни, а под арест "за валютные махинации" попал зампред Центробанка Ирана, что не придает внутриполитической ситуации устойчивости, но и будит противоречия внутри Евросоюза, где политики не хотят поддержать "сматывающих удочки" бизнесменов. Вот и посмотрим, насколько хватит евроволи к сопротивлению США. По большому счету России, в общем-то, совсем не страшны антииранские санкции Америки – мы же соседи с Ираном и решим свои проблемы без Дяди Сэма.



Видно не только, как прямо сейчас идет раскачка Ирана спецслужбами противника, и на улицах нескольких городов вспыхивают акции протеста. Видно и то, как сам Иран уже начал переориентировать свой нефтяной экспорт на Восток, в Азию, да еще переводит оплату все возрастающей части этих поставок в юани. При этом Иран показывает – через широкую улыбку – крепкие зубы, начав военно-морские маневры близ своих берегов в Персидском заливе и Ормузском проливе ("брате" Баб-эль-Мандеба на восточной оконечности Аравийского полуострова).



Заметим, что через эти проливы проплывает почти 1/5 часть всей мировой нефти на экспорт из Персидского залива. Недаром же здесь, близ Баб-эль-Мандеба – в Джибути – уже обосновались военно-морские базы США, Китая, Франции, Японии и Италии. Казалось бы, некоторые из них – союзники. Но сейчас говорить об этом уверенно уже не получается…



"Мировая бензоколонка" – это престиж, это влияние, это касса!



Конечно, чтобы сохранить интригу, про Канаду надо бы в последнюю очередь. Но продолжим мы именно сюжетом с ее участием. И начнем эту часть повествования известным фактом про то, как Россия, США и Саудовская Аравия занимают места в тройке стран, которые сегодня поставляют на мировой рынок больше всего нефти. Цифры, по которым та или иная страна-лидер занимает одно из трех лидирующих позиций, меняются. Поэтому сказать твердо, кто в этом триумвирате по итогам каждого месяца получает "золото", "серебро" и "бронзу", смогут только самые глубокие знатоки реальных цифр поставляемой на мировые рынки нефти. Зато никто к этой "большой тройке" пока близко не приближался, ведь у них ежедневная добыча сама крупная – на рубеже 10 миллионов баррелей.



Зато кто сходу назовет имена тех, кто идет на 4-м, 5-м и 6-м местах по объемам добываемой нефти? Сейчас начнете удивляться. Вот – данные Министерства энергетики России, приведенные в статье журнала "Нефтегазовая вертикаль", №4, 2018 г. под рубрикой "Лидеры добычи нефти (в миллионах тонн) в 2017 году":



Россия – 546,7 млн. т

Саудовская Аравия – 494,7 млн. т

США – 458,2 млн. т

Ирак – 222,1 млн. т

Канада (!!!) – 193,6 млн. т

Китай – 192,5 млн. т

Иран – 188,5 млн. т

ОАЭ – 145,6 млн. т

Кувейт – 134,4 млн. т

Бразилия – 130,0 млн. т

Венесуэла – 99,8 млн. т

Мексика – 99,7 млн. т

(Мировая добыча – 3.902,9 млн. т в 2017 году).



То есть, любая страна, которая сегодня является "мировой бензоколонкой" (с) Барак Обама), включая США и Канаду, буквально рвется к лидерству в этой области! Новые технологии из 6-го технологического уклада, как оценивают эту тенденцию эксперты, не будут нуждаться в дополнительных рабочих руках. Наоборот, пойдут сокращения, и безработица вырастет. Зато эти новые технологии – тот же приснопамятный биткоин – потребует прорву энергии. Уже "намекнули" самим первым опытом их обслуживания, что энергии на функционирование этих "продвинутых гаджетов" (по-русски "цацки") понадобится очень много.



Про "тот самый" биткоин, который, как выясняется, выходит дальним родственником "тому самому Мюнхгаузену", уже стало ясно и заявлено в статье "Bitcoin mining and energy consumption" ("Продвижение биткоина и потребление энергии"): "Каждый день биткоин потребляет столько же энергии, что и 520 тысяч канадцев… Биткоин потребляет больше энергии, чем каждая из 166 стран мира… Электричества, тратящегося на биткоин, хватит для работы шести авианосцев "Нимиц".



Другими словами, когда вкладываться в биткоин начнут не сотни тысяч энтузиастов, похожих на первопроходцев Клондайка, о который Джек Лондон сложил свои саги, а миллионы, десятки миллионов сторонников МММ и других соответствующих сооружений в виде финансовых пирамид, вот тогда каждый Киловатт Час станет золотым.



А энергетические ресурсы, обеспечивающие работу интернет и прочих международных коммуникационных Сетей, будут востребованы, как никогда.



А стоимость этих энергетических услуг пойдет в рост по экспоненте.



А владельцы этих энергетических услуг станут богатыми, как Крез.



Будущим лидерам 6-го технологического уклада нужен контроль над гигантскими объемами энергетических ресурсов. Для конструкторов Будущего это уже ясно, как Божий день. Задача в том, что стартовать надо прямо сейчас, чтобы потом не оказаться "вне игры". Приз гонки – эксклюзивное обладание супер-технологиями XXIвека.



Похоже, что англосаксы (участники объединения "Пять глаз") увидели эти возможности, и вся их политика уже разворачивается именно в то русло, двигаясь по которому, как они предполагают, быстрее всего можно добиться результата, то есть – обогнать любых конкурентов и спустя всего несколько лет выйти на недосягаемые для других позиции, откуда диктовать миру свои условия.



Трамп понимает эти тенденции и дал "добро" на резкое увеличению добычи нефти и газа на территории США, прежде всего – на шельфе. И не факт, что – на экспорт. Это, кстати, один из пяти ключевых пунктов программы администрации Трампа в области подъема экономики страны. Под добычу углеводородов Белый дом готов отдать 90% океанского шельфа США: в программу попадает все атлантическое и тихоокеанское побережье, включая восточную часть Мексиканского залива, где участки для бурения и разведки не выдавались с 1988 года.



Занятно видеть, что этот разворот Трампа к нефтедобыче в США происходит на фоне местной дискуссии по поводу уровня цен на нефть: одни убеждены, что для США выгодна дорогая нефть, чтобы получать прибыли; другие, что дешевая, которая необходима для подъема своей экономики. Но ни одни, ни другие не ставят под сомнение необходимость развития собственной добычи и экспорта. Трамп даже заявил, что хочет видеть США нефтяной сверхдержавой.



Ну, и кто после этого будет назван "мировой бензоколонкой"?



Мы как-то смотрим на эти тенденции по-другому. Зачем нам играть в новый международный МММ по имени биткоин, создаваемым западниками для абсорбции и утилизации непомерных долгов? Зато, глядя, как резко рванул за званием "мировой бензоколонки" Трамп, а за ним и соседи из Канады, имеющие малоизвестное прежде, но теперь-то выходящее из тени нефтедобывающее хозяйство, может быть, стоит задуматься: а не в том ли секрет надвигающейся нефтяной войны, что именно нефтью, и, конечно, газом будет гарантирован контрольный пакет любой программы развития в эпоху 6-го технологического уклада?



И потому внезапно вспыхнувший конфликт между Канадой и Саудовской Аравией мы можем с большой долей вероятности отнести к тому, что Канада, скромно стоявшая в стороне и не "высвечивавшая" своими возможностями, поняла, что пора бросаться в атаку, иначе позиции в мировом нефтяном бизнесе у нее станут совсем не перспективными.



Здесь – лидеры укрепляют позиции: Россия с Саудовской Аравией задумали и начали реализовывать вариант "ОПЕК+".



Там – американцы давят на Китай и Иран (6-е и 7-е место).



А Венесуэла просто под ударом – уже на президента ударные беспилотники нацеливают.



Канада же, хоть и 5-я, при этом раскладе как-то затерялась. Вот и удумали там провести политическую атаку на конкурента – Саудовскую Аравию, напомнив о своем месте в мировом нефтяном рейтинге.



Давненько Канада не бывала в центре мировой политики…



Ни с того, ни с его вдруг Канада подвергла резкой критике ситуацию с "правами человека" в Саудовской Аравии. В Оттаве местный МИД в лучших (худших?) традициях активизации западной линии ХХ столетия на "защиту прав человека" именно там, где требуется достичь политического результата (во всех остальных случаях реальных нарушений прав человека Запад упорно молчит), неожиданно – оружие-то нападок отработано – "выразил озабоченность задержаниями гражданских активистов и борцов за права женщин" в Саудии и "потребовал их немедленного освобождения".



В Эр-Рияде без долгого размышления приняли ответные меры – королевство отзывает своего посла из Оттавы, а посла (посла!) Канады в КСА объявляют – редкий случай в дипломатической практике – "персоной нон грата" и дают 24 часа на сборы бэбихов до высылки. Более того, Саудовская Аравия объявляет о том, что она "замораживает все торговые и инвестиционные транзакции с Канадой", а это – миллиарды.



В чем виден смысл этого обострения? В Оттаве – после того, как получили "букет комплиментов" от Трампа, похоже, посоветовались с товарищами из Лондона, откуда Королева Великобритании правит Канадой, и пустились в неизведанный путь нефтяных сражений. Эта ситуация, в какой-то степени, и демонстрация британского флага, и его заявка поучаствовать в будущем разделе-переделе мирового энергетического рынка, не имея по факту на руках серьезных месторождений нефти и газа в самой Британии. Браво! Всегда считал лидеров Британии умнейшими людьми и прекрасными стратегами, хоть они все и русофобы. Тем интереснее иметь дело с профессионалами глобальной Большой Игры.



И причем здесь Баб-эль-Мандеб, спросите? Чуть-чуть наберитесь, пожалуйста, терпения.



Про канадскую политику на Ближнем Востоке лучше всего расскажут слезы министра иностранных дел Страны кленового листа Христи Фриланд, которая назвала агентов западной спецуры из организации "Белых касок" в Сирии "группой героических людей". Конечно, что касается Канады, то те, кто занимаются в Сирии подрывной деятельностью и диффамацией, а также координацией своей работы с исламистами-боевиками из ИГИЛ и "Ан-Нусры", это – ее, канадские, "херои". Правда, потом мадам "дала дрозда", то есть сфальшивила, но выступила с критикой в адрес России за то, что Москва, якобы, занимается "пропагандой" против деятельности такой "честнейшей" и неполживой организации, как "Белые каски": "Белые каски" провели очень важную работу, но, очевидно, это одна из причин, почему против них со стороны режима Асада и со стороны России ведется столь негативная пропаганда". Назвать бы это "плачем Ярославны", да марать имя нашей княжны не пристало. Тем более, что мадам Фриланд известна в канадской прессе тем, что дед ее Михаил Хомяк сотрудничал с нацистами и был главным редактором газеты "Краківські вісті", прославляя и обеляя Гитлера, вермахт и СС, а в самом конце войны, спасаясь от возмездия, бежал в Германию, где сдался американцам и эмигрировал в Канаду.



Теперь мадам обеляет "Белые каски", которые уже бегут из Сирии, оставляя после себя воспоминания о провокациях и подлогах, о сотрудничестве с ИГИЛ и другими исламистами. Только что в одном из схронов "Белых касок" при границе с Израилем сирийцы нашли оружие, которое произведено в США и Израиле, а также продукты питания и медицинские препараты, часть из которых – также израильского производства. В МИД России не раз указывали, что "именно "Белые каски" были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта", "действовали исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях и готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей".



Вот, Вам, несколько штрихов к политике Канады.



Заметим, что они с Саудитами одно время дружно работали на свержение Асада, но… времена меняются, и вдруг канадские официальные лица озаботились "защитой прав человека" в Саудовской Аравии. Самое анекдотичное в начавшейся истории разрыва Оттавы с Эр-Риядом (и неизвестно, кто в этой игре получит больше вистов) это то, что – на секундочку – Саудовская Аравия с 2015 года возглавляла Комитет ООН по правам человека. А также в 2017 году Саудовская Аравия избрана членами ООН в число стран-участниц Комиссии по правам женщин. Вот на кого подняло руку руководство Канады, обвиняя в каких-то "нарушениях".



Тем более эта тема интересна тем, что еще одна территория бывшей Британской Империи – Новая Зеландия, которой по сей день командует Ее Величество Королева Великобритании, возбудилась синхронно с Канадой. И если Канада пошла в атаку на Саудовскую Аравию, то Новая Зеландия (с чего бы это вдруг?), как по команде извне, на этих днях официально объявила Китай "военным", а Россию – "стратегическим" соперниками. Это зафиксировано в только что вышедшем документе под названием "Стратегическая политика обороны Новой Зеландии – 2018", где указано, что Россия ведет с западными демократиями "strategic competition".



Как отмечают специалисты-наблюдатели, "о чем таком великом может рассуждать страна с вооруженными силами численностью 13 500 человек?". Тем не менее, новозеландцы чувствуют за спиной англосаксонскую мощь, сконцентрированную в малоизвестной такой структуре, как "Пять глаз". Называют ее также AUSCANNZUKUS по первым слогам имен пяти англосаксонских стран – Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США. "Пять глаз" занята обеспечением операций военно-морских сил англосаксов в Южном полушарии. При таком военном "зонтике" Канада и Новая Зеландия просто осмелели и продуцируют вовне идеи своих старших братьев. Видимо, уже в ближайшие дни мы услышим что-то и со стороны Австралии. А то как-то неудобно – две подведомственные Лондону территории высказались, а третья все молчит.



На вопрос – почему Россия указана в качестве "стратегического соперника"? – новозеландские стратеги должны ответить внятно. Иначе у нас возникнет встречный вопрос на тему: а они хоть знают, в какой стороне Россия от НЗ на глобусе находится, чтобы еще стать для них – много чести – "стратегическим соперником"?



Нефтедоллар – есть. Нефтеюань – появился. Нефтеевро – будет?



Для чего эти выплески англосаксонской агрессии? Похоже, что англосаксы включили даже свои заморские территории (Канада и Новая Зеландия населены потомками джентльменов, высланных в свое время с Британских островов за неподобающее джентльменам поведение), чтобы обозначить "единый фронт". Смысл обострения? Можем предположить, что для защиты "нефтедоллара". Возможно, силовым путем. Потому и обозначают свои позиции, как объединенные силы. А то без НЗ янки уже побеждать не смогут?



Это, скорее, истерическая реакция и не только на появление и быстрое укрепление нефтеюаня. Напомним, что недавно Россия открытым текстом на Санкт-Петербургском экономическом форуме-2018 предложила Евросоюзу вслед за "услугами по обеспечению обороны Европы" также и торговлю нефтью за евро. Глава минфина РФ Антон Силуанов прямо заявил: "Если европейские партнеры не поддержат экономическую политику США в отношении России, то, безусловно, мы видим выход в том, чтобы задействовать европейскую расчетную единицу, европейские инфраструктурные организации для проведения финансовых расчетов, для расчетов за товары, услуги, которые сегодня зачастую попадают под различного рода ограничения". Вот так просто и ясно ЕС предложен вариант создания "нефтеевро". И не факт, что реакция со временем не последует –Европе при таком-то финансово-экономическом давлении со стороны Трампа надо определяться: "С кем вы, деятели евробизнеса?" А нефтеевро – это огромные объемы, которые могли бы в ЕС потеснить нефтедоллар. Тем более, что у старых европейских элит давно накопились претензии к заносчивым янки.



Про то, как американцы начали войну в Югославии именно в тот год, когда появлялся на свет евро в форме наличных денег (в электронном виде он уже существовал до 1999 года), мы писали раньше. Можем напомнить – то была война официально – "против Милошевича", а неофициально, по факту – против нарождавшегося евро, как конкурента доллару. После демонстрации того, что даже европейская страна может стать законной целью для US Air Force, коли янки станут недовольны политикой европейских союзников, в ЕС не стали педалировать вопрос о евро, как о валюте, способной заменить доллар в расчетах с США.



Но, времена меняются, и сейчас для нефтедоллара настает "момент истины". Торговля нефтью с Ближнего Востока идет, по карте это прекрасно видно, на Запад – в Европу и в Америку, и на Восток – в Азию. Через Ормузский пролив проходят почти 20 млн. баррелей сырой нефти в сутки, что составляет 1/5 глобальных перевозок нефти, а 85% этой нефти продается в Азию. Основные покупатели – Япония, Индия, Южная Корея и Китай.



А через Баб-эль-Мандеб – в Европу – провозят около 5 млн. баррелей в день. Если он будет перекрыт, то нефть все равно поплывет в Европу, но окольным путем – вокруг Африки, что увеличит дорогу на 4 с гаком тысячи км, и повысит цену на транспортировку. Так что, новая цена будет ударом по карману европейского потребителя, чего Трамп и добивается.



Но не все так схематично и просто. Американцы, например, страшно боятся, что рано или поздно – а по нынешним временам, скорее "рано", чем "поздно" – азиатские потоки ближневосточной нефти будут покупать в Азии за юани или за евро, но не за доллары. И, если с Саддамом Хусейном, предложившем Европе свою иракскую нефть за евро, американцы быстро разделались, то нынче бомбить им придется слишком много стран Азии. И не факт, что это станет Вашингтону по силам.



Поэтому американцы сосредотачиваются на цели вполне пока достижимой – Иран.



Поэтому ситуация – что вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, что вокруг пролива Ормузского – сейчас столь накалена. Вон, иранцы уже массированные учения своих ВМС продемонстрировали. А их президент Хасан Рухани предупредил о возможном блокировании Ираном Ормузского пролива в случае агрессии против его страны. И, чтобы его лучше поняли повсюду, Рухани добавил: "Американцы не понимают смысла своих слов. Как это может быть, чтобы сам Иран нефть не экспортировал, а регион Персидского залива экспортировать нефть продолжит?" Намек вполне себе прозрачный. Также и командир "Корпуса стражей исламской революции" генерал Касем Солеймани предостерег США от отправки войск в Красное море, заявив, что оно "больше не безопасно для американцев".



Зафиксировал свою позицию и Израиль, которого поставки нефти через Красное море и не очень-то касаются напрямую, но повоевать с Ираном руки просто чешутся. Премьер-министр Нетаньяху на днях сообщил: "Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил".



Что это за "международная коалиция" Нетаньяху пока не объяснил, но ответный намек также многозначителен. И, если здесь начнется военный конфликт, то к Баб-эль-Мандебу стянутся многие желающие помахать кулаками.



Американцы, как представляется, просто провоцируют Иран и хуситов Йемена на агрессивные акции. Последние уже подбили пару саудовских танкеров, и саудиты на время "тормознули" провод танкеров через Баб-эль-Мандеб, что есть – "первая ласточка" возможных осложнений для Европы. А нефтепроводов туда с Аравийского полуострова нет.



Так вот, результатом блокировки нефтяных поставок через эти проливы – "горлышки" на просторах Мирового Океана – станет резкое сокращение подачи нефти в Европу. Останутся поставки нефти, прежде всего, из России, Ливии (если она сможет) и Алжира… Это, во-первых. Причем к вящей радости стратегов США, получающих в свои руки еще один инструмент давления на Евросоюз. Они же при таком развороте событий в проливах смогут предложить "здесь и сейчас" Европе свою нефть по баснословной цене.



Дело в том, что уже почти два десятилетия крупнейшие банки и хедж-фонды США закупали огромные объемы – десятки миллионов баррелей нефти – с целью манипулирования ценами. В 2014 году в Сенате США подняли этот вопрос о манипуляциях, но 400-страничный доклад ситуации не изменил. Уже в 2017 году ряд англосаксонских хедж-фондов на биржах Лондона и Нью-Йорка провели массовую скупку фьючерсных контрактов на сырую нефть. К середине февраля 2017 года на руках у спекулянтов оказались контракты почти на 1 миллиард баррелей, пишет "Эксперт", ссылаясь на статистику лондонской биржи ICE. Это – треть всех физических запасов нефти, которые на тот момент имелись в коммерческих хранилищах мира.



Представляете, по каким ценам начнут спекулянты предлагать нефть тем странам, которые первыми ощутят на себе удар от блокирования проливов вокруг Аравийского полуострова? И кто получит самую вкусную маржу? – Завсегдатаи бирж Лондона и Нью-Йорка. Вы же помните классическую идею Рокфеллера о том, что "деньги надо делать, когда на улицах льется кровь".



Вторым результатом возможного перекрытия проливов будет галопирующий переход части Азии на оплату нефти в юанях. Давление Трампа на Иран и Евросоюз уже привело к повышению на рынке доли нефтеюаня, а, стало быть, и к первому реальному сокращению доли нефтедоллара. Один Китай может поднять свои закупки за нефтеюань до самого высокого уровня.



По некоторым данным, иранская нефть уже пошла торговаться за юани, и, более того, она в Европу уже практически не идет – основные поставки зафиксированы в Азию. Во всяком случае, туда направлялись в начале августа все (кроме одного) танкеры из Ирана.



На сегодня можно говорить о том, что на мировом рынке нефти около 12% уже торгуется за юани, и число таких контрактов поднялось до 200 тысяч, хотя в начале лета 2018 года их было в пять раз меньше. А это – миллиарды. Эксперты отмечают, что "в последнее время мы наблюдаем так называемый decoupling, то есть отвязку китайских нефтяных фьючерсов от контрактов на смеси Brent и WTI. Это может сигнализировать о резком росте спроса именно на фьючерсы в юанях. Судя по ценам, в юанях продавать намного выгоднее: 78 против 69 долларов/баррель".



Коли начнут рваться торговые пути по маршруту Европа – Азия через Суэц и Баб-эль-Мандеб, подобный расклад потянет за собой решения целого ряда азиатских стран относительно того, чем платить за нефть?



ОПЕК – под суд! Под американский суд…



Оглянувшись вокруг и разглядев большие риски для гегемонии нефтедоллара, а также перспективу возможной утери контроля над нефтяными ценами, Трамп решил сильно припугнуть нефтедобывающие страны. Причем, занес он меч американской Фемиды над всеми подряд, кто не будет слушать команды из Вашингтона.



Там сейчас обсуждается и, судя по всему, будет принят закон, под наказание за нарушения которого попадут и Россия, и Саудовская Аравия, и все-все-все, кто продолжат добывать и торговать нефтью в мире по устоявшимся за десятилетия правилам, игнорируя новые "правила Трампа". А "правила Трампа" будут заключаться вот в чем.



В Вашингтоне – и там по данному вопросу редкий для сегодняшнего дня консенсус – увидели, как Россия и Саудовская Аравия выстраивают совместную работу на нефтяном рынке и готовят бессрочное глобальное соглашение "ОПЕК+". Выше мы упомянули об играх спекулянтов из Лондона и Нью-Йорка. Это не нравится хозяевам нефти – зачем им терять свое из-за чужих игр? Поэтому в рамках "ОПЕК+" есть возможность производителям нефти сообща регулировать объемы добычи и продаж, чтобы иметь выгодную для себя цену.



Всего в систему "ОПЕК+" намереваются войти 24 страны-экспортера нефти – как ряд членов ОПЕК, так и те, кто в этой организации не состоит. Некий вариант нефтяного пула XXI века. Американские разговоры о "картеле" здесь неуместны – это будет не "картель" с одним финальным бенефициантом, а система мирового влияния на уровень нефтяных цен с участием десятков субъектов коллективного соглашения.



Подобная перспектива весьма взбудоражила спекулянтов Уолл-стрит, которые годами "снимали сливки" с нефтяной торговли. Для них "лафа" может закончиться. И кто ж с этим там согласится? Поэтому намерения Трампа "наказать вольнодумцев" встретили необычную по нынешним временам консолидированную поддержку в истеблишменте США. В Конгрессе сейчас проходит утверждение законопроект, согласно которому американское право должно стать экстерриториальным.



А, ведь, американцы просто потеряли берега, когда хотят законодательно закрепить право своих внутренних судов вести дела против стран ОПЕК или вообще против любой страны мира, которая участвует в "картельных сговорах на мировом нефтяном рынке". Законопроект так и назван – "No Oil Producing and Exporting Cartels Act" ("Закон против картелей производителей и экспортеров нефти"). Согласно этой внутренней вашингтонской бумаге, страны, нарушающие американский закон, лишаются (sic!) "суверенного иммунитета" или "государственного иммунитета" перед судами США. Отнимать у виновных будут все доллары, которые они хранят в банках Уолл-стрит и даже по всему миру. Та же Саудовская Аравия вполне может потерять свои гигантские – сотни миллиардов – долларовые вложения в американские банки.



Правда, зиждется эта новелла только и единственно на… нефтедолларе. Выдерни его, и вся конструкция рассыплется. То есть – Трамп и Сенат, в конечном итоге, подталкивают десятки стран-производителей нефти просто бежать из нефтедоллара в любую альтернативную валюту. Китайцы теперь тихо улыбаются и ждут, когда кто-то или что-то "проплывет мимо"…



Видите, как просто будет, по мнению янки, размахивать жупелом "картельного сговора". Знают по собственному опыту – что это такое в исполнении американских же корпораций. Так что, и России, и Саудовской Аравии и другим участникам "ОПЕК+" показан с Потомака "большой кнут". Но даже, если предположить, что США ведут себя, как Карабас Барабас, то, вот, участники "ОПЕК+" совсем не похожи на марионеток из кукольного театра, и они покажут Карабасу, куда ему надлежит отправиться в поисках "золотых денежек".



Если у американского руководства есть желание убить доллар, как мировую расчетную единицу, то этот закон – прямой путь к поставленной цели. Даже самые большие фанаты доллара вряд ли захотят видеть над своими спинами свистящий хлыст Дяди Сэма. И вот здесь все разом могут "ломануться" в нефтеюань или в нефтеевро. Неужели американцы не просчитывают подобный сценарий?



…Интересно то, что оппозицию "ОПЕК+" уже готовы формировать и крупные покупатели нефти. Им совсем не нравится, что производители объединяют усилия. И газета "Times of India" информирует: "Пекин ведет переговоры с Дели по формированию блока стран-импортеров нефти в качестве противовеса ОПЕК в деле формирования мировых цен на свободном рынке". Газета напоминает, что Индия и Китай сейчас на двоих потребляют до 17% мирового импорта нефти. Этого мало, чтобы воздействовать на уровень цен. Но, самое интересное, их игра "на понижение" цен может стать эффективной, например, при координации их протестных настроений с… политикой США. Вот какие необычные комбинации могут появляться в анализе происходящих перемен на нефтяном рынке.



Да, уж ситуация складывается:

- Канада с Новой Зеландией подали голоса, обостряющие обстановку;

- англосаксы консолидируются;

- Израиль собрался посылать экспедиционный корпус на войну с Ираном в Баб-эль-Мандеб;

- продажи нефти за юани стали расти, как на дрожжах;

- Трамп, возможно, не просчитал, куда может завести Америку новый закон "против картелей производителей и экспортеров нефти";

- доллар – уже не единственная нефтяная валюта;

- Европе грозит подрыв привычного маршрута поставок нефти с Ближнего Востока;

- Индия с Китаем недовольны появлением "ОПЕК+";

- Саудовская Аравия может потерять все долларовые авуары;

- Россия предлагает Европе торговлю нефтью за евро и "зонтик безопасности".



Похоже, карты сданы, и нынешний тур нефтяной игры начался уже в новых условиях и с новыми "командами", демонстрирующими свои новые связи.



При этом игра пошла уже не только финансово-торговая, но и с проявлением силовой составляющей, что делает ее весьма опасной. Источник - Завтра

Источник - Завтра

