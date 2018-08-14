Исламская революция в Иране в 1978 году: какие были последствия

21:31 15.08.2018 1 апреля 1979 года на карте мира появилось новое государство – Исламская Республика Иран. Еще недавно прозападная светская страна начала быстро превращаться в авторитарное теократическое государство



russian7.ru, 14 августа 18



Предпосылки

С августа 1953 года Иран возглавлял шах Мохаммед Пехлеви. Как сторонник радикальной вестернизации он открыл дорогу американскому и британскому капиталу к богатейшим нефтяным ресурсам страны. При этом бὀльшая часть жителей Ирана едва сводила концы с концами.

По словам политолога Хамида Ансари, шах пытался двигаться на "старинной четырехконной колеснице к воображаемой великой цивилизации и модернизации". Однако, стремясь повторить экономическое чудо Японии, он не заметил, как его страна погрязла в "коррупции и проституции".

При баснословной прибыли от ежедневной добычи 6 миллионов баррелей нефти главные иранские дороги оставались без асфальта, значительная часть страны обходилась без электричества, только в окрестностях Тегерана десятки тысяч жителей ютились в обитых жестью хибарах.

Неудивительно, что реакцией на злоупотребления шахских чиновников стали рост недовольства среди населения и радикализация оппозиции. Самый яркий оппозиционный лидер – священник Рухолла Хомейни – большую часть времени был вынужден скрываться в эмиграции.

Главной заботой Хомейни было переустройство всей общественной жизни Ирана, которое становилось возможным только после свержения прозападного шахского правительства. Попутно оппозиционер не забывал критиковать и внешнюю политику Пехлеви, четко обозначив врагов Ирана: "Америка хуже Англии, Англия хуже Советского Союза, а Советы хуже обеих!"

Последней каплей, пробудившей революционные силы страны, стала смерть сына Хомейни Мустафы. Официальная версия смерти – сердечный приступ, хотя все понимали, что Мустафа был убит. Значительная часть иранских рабочих вышла на манифестации, а большинство предприятий нефтяной промышленности забастовали.



Переворот

Точкой отсчета революции принято считать 8 января 1978 года, когда произошла первая крупная антиправительственная демонстрация в Куме, подавленная с необоснованной жестокостью. Протестующие в ответ на агрессивные действия шахской гвардии возводили "стены огня", баррикадируя улицы горящими автопокрышками.

К концу года пришло время экономических стачек, которые полностью парализовали экономику Ирана. Пехлеви в надежде выправить ситуацию попытался предпринять срочные антиинфляционные меры и провести свободные выборы, однако события в стране приобрели необратимый характер.

В отчаянии шах обращается за помощью к США. В администрации Джимми Картера разошлись во мнении на счет разрешения иранского кризиса. Советник по безопасности Збигнев Бжезинский высказался за интервенцию, тогда как большинство сотрудников Госдепа считали, что революцию остановить уже невозможно. В итоге американский президент не решился на военную поддержку лояльного Вашингтону режима.

16 января 1979 года Мохаммед Пехлеви вместе с супругой бежал из Ирана. Сначала он обосновался в США, спровоцировав тем самым захват в Тегеране экстремистами американского посольства. Свою жизнь последний шах Ирана закончил в Египте.

1 февраля 1979 в Иран вернулся опальный аятолла Хомейни, который, не мешкая, назначил переходное правительство. В марте был проведен референдум о новом политическом устройстве страны, и 1 апреля Иран был объявлен Исламской республикой.

Намерения у Хомейни были многообещающие: обеспечить социальный прогресс и высшую степень справедливости на основе религиозного права. Однако, как показало время, справедливость носила избирательный характер. Десяткам тысяч иранцев не суждено было увидеть государство всеобщего благоденствия.



Последствия

Еще не успела утихнуть революция, а Хомейни начал воплощать в жизнь дерзновенные экономические планы, суть которых заключалась в создании самообеспечивающихся хозяйств. Но нарушение старых экономических связей не прошло даром и привело к серьезным осложнениям.

Страна нуждалась в иностранном капитале, однако конфискация активов зарубежных банков, мероприятия по ослаблению зависимости иранской промышленности от импорта, государственный контроль над внутренним и внешним рынком сделали республику непривлекательной для деловых кругов Запада.

Режим Хомейни не ограничивался внутригосударственными нововведениями. После прихода к власти шиитское духовенство активно взяло курс на экспорт идей исламской революции. Так, отправленные в Бахрейн представители аятоллы слишком рьяно стали призывать к скорейшей аннексии страны, за что и были немедленно выдворены вон.

В апреле 1980 года поддерживаемые Тегераном шиитские боевики совершили покушение на премьер-министра Ирака Тарика Азиза. Окончательно испортившиеся отношения двух стран привели в итоге к масштабному продолжительному конфликту – самому кровопролитному со времен Второй мировой войны.

А тем временем в самом Иране вовсю раскручивался маховик репрессий. По официальным данным, только за первые восемь месяцев после революции были казнены 250 офицеров, служивших при старом режиме. После спешного суда многих из них вешали прямо на деревьях близлежащих рощ и оазисов. Параллельно исламские группировки нещадно истребляли монархистов. В течение двух послереволюционных месяцев они уничтожили более 20 тысяч сторонников шаха.



Культурная революция

Исламизация Ирана наступала по всем фронтам. Формировалась особая система государственных организаций, которая должна была обеспечить беспрекословное послушание. Допуская, что в стране могут быть общественные силы, не вписывающиеся в новое культурное пространство, правительство рассчитывало на помощь 200-тысячного Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), способного в зародыше подавить любую оппозицию.

Одним из главных рассадников инакомыслия Хомейни считал университеты - не случайно началом культурной революции в Иране считается 5 июня 1980 года, когда на неопределенный срок были закрыты все вузы страны и уволены несколько сотен преподавателей. "Центры разврата", плодящие "левых экстремистов и коммунистов", должны были сменить "подлинные исламские учебные заведения".

Усиленное давление исламская культурная революция оказывала на средства массовой информации: прессу, радио, телевидение, кино. Бюро по борьбе с непристойностями изымало из продажи иностранные фильмы и программы развлекательного характера. Магазинам разрешалось торговать только записями религиозного содержания.

Особенно тяжелым в новых условиях оказалось положение женщин. Религиозные органы строго следили за выполнением женщинами предписаний шариата: их обязывали носить чадру или хиджаб, ограничивали в выборе профессий, запрещали подавать на разводы. Отныне телесные наказания за воровство и употребление спиртного, смертная казнь за измену родине, шпионаж и супружескую неверность распространялись и на слабый пол. В мае 1980 года по приговору шариата расстреляли 58-летнюю Фаррухру Парса - только за то, что при шахе она была министром просвещения.

Идеологи исламской революция, сами того не осознавая, породили весьма болезненную проблему - из-за запрета контрацептивов произошел всплеск рождаемости. Обозреватель "Радио Свобода" Ирина Лагунина отмечает, чтопочти 80% нынешних иранцев – это поколение, родившееся после революции.

Семьям предложили решать проблему хирургическим путем. Многим мужчинам, не имевшим возможности прокормить более двух-трех детей, пришлось пойти на добровольную стерилизацию, потому что им она давалась легче, чем женщинам.

Но страна жила как ни в чем не бывало: "О, Хомейни! Ты - отражение света Бога!" – внушалось иранцам во всех средствах массовой информации. Источник - russian7.ru

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