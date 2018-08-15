Швейцарский суд отклонил протест адвоката Гульнары Каримовой по делу о $800 млн

21:35 15.08.2018 15.08.2018

Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил протест Грегуара Манжа (Grégoire Mangeat), адвоката Гульнары Каримовой, касающийся репатриации замороженных в этой стране активов старшей дочери первого президента Узбекистана. Об этом сообщает швейцарская газета Tagblatt.

В июне 2018 года издание NZZ Am Sonntag сообщило, что прокуратура Швейцарии хочет поскорее вернуть Узбекистану около 700 миллионов из 800 миллионов швейцарских франков ($808 млн), которые были заморожены в рамках уголовного дела об отмывании денег против нескольких лиц, приближенных к дочери первого президента Узбекистана. Их имена не называются, но, предположительно, речь идет о ближайшей помощнице Каримовой Гаянэ Авакян и ее гражданском муже Рустаме Мадумарове, которые в мае 2014 года были приговорены в Узбекистане к лишению свободы за совершение экономических преступлений.



Прокуратура Швейцарии объяснила свое намерение вернуть замороженные средства Ташкенту тем, что Авакян и Мадумаров признали свою вину и согласились с необходимостью отправки денег в Узбекистан.



Однако Грегуар Манжа решил оспорить решение прокуратуры Швейцарии, заявив, что она нарушила процессуальные нормы и право Гульнары Каримовой на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, он выразил сомнения в подлинности признательных показаний Авакян и Мадумарова и в том, что они дали их без давления. Кроме того, адвокат утверждает, что связанные с этим делом факты не были достаточно проверены. Но Федеральный уголовный суд в Беллинцоне заявил, что права Каримовой не были ущемлены. Судьи также поддержали аргументы федерального прокурора, который отметил, что после шестилетнего судебного разбирательства обе стороны имели право на упрощенную процедуру, о которой они просили, и необязательно ждать завершения процесса по делу Каримовой.



Решение Федерального уголовного суда не ставит точку в этом вопросе, поскольку защита Каримовой обратилась также к федеральному прокурору – как от имени дочки первого президента Узбекистана, так и от имени компаний, на счета которых влияет конфискация.



Расследование происхождения активов на счетах офшорных компаний Takilant и Swisdorn, подконтрольных Гульнаре Каримовой, прокуратура Швейцарии начала в 2012 году. Власти этой страны заморозили 800 млн швейцарских франков ($808 млн), возбудив уголовное дело об отмывании денег против нескольких связанных с Каримовой персон. Указанная сумма – взятка со стороны трех телекоммуникационных операторов за право выйти на узбекский рынок. Сама Каримова была включена в список фигурантов расследования в сентябре 2013 года, но об этом прокуратура Швейцарской Конфедерации официально сообщила лишь 12 марта 2014 года. Результаты расследования в Швейцарии спровоцировали аналогичные действия прокуратур Швеции и Франции.



Получения активов Гульнары Каримовой, замороженных в европейских банках, добиваются власти Узбекистана. На них также претендуют США (ссылаясь на то, что "узбекский клан использовал американские банки для своих финансовых операций") и Нидерланды – одна из стран, расследовавших дело о взятках. В середине 2017 года прокуратура Узбекистана заявила, что Каримова приговорена к ограничению свободы по обвинениям в хищениях и вымогательстве. Подробнее по этой теме - в материалах рубрик "Гульнара Каримова" и "Teliasonera". Источник - Фергана

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