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Российский Лукойл вдвое увеличил добычу газа в Узбекистане
21:37 15.08.2018

Российская компания ЛУКОЙЛ в первом полугодии 2018 года добыла на месторождениях Гиссар и Кандым в Узбекистане 6,1 млрд кубических метров сырья, что в два раза превышает показатели первых шести месяцев прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.
Суммарно в первом полугодии на всех зарубежных месторождениях ЛУКОЙЛ добыл 7,1 млрд кубометров газа, то есть, на Узбекистан пришлось порядка 85% добычи за пределами России. В компании подчеркивают, что именно успешная реализация проектов в этой республике стала основным фактором роста добычи газа в целом. В общей сложности показатель достиг 16,1 млрд кубометров, что на 20% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что добыча газа российской группой ЛУКОЙЛ в Узбекистане – в рамках проектов Кандым и Гиссар – выросла в первом квартале 2018 года до 2,9 млрд кубометров газа, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В 2017 году ЛУКОЙЛ добыл в Узбекистане 9,09 млрд кубометров газа. По итогам 2018 года этот показатель, как ожидается, может вырасти на 60% – до 14,6 млрд кубометров.

В апреле в Бухарской области был досрочно введен в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК). В его строительстве участвовали национальный холдинг "Узбекнефтегаз" и ЛУКОЙЛ, для которой КГПК стал крупнейшим инвестиционным проектом в Узбекистане. Общая стоимость проекта составила $3,4 млрд. Предприятие будет ежегодно перерабатывать свыше восьми млрд кубометров газа, что позволит производить очищенный газ, газовый конденсат, серу и другую продукцию, обеспечив работой более двух тысяч человек.

ЛУКОЙЛ является крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане. Сумма вложений во все проекты компании в этой республике превышает $7 млрд.

Международное информационное агентство "Фергана"

Источник - фергана
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