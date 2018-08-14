Во всех регионах Узбекистана созданы "центры здоровья девочек". Мальчики пусть так бегают...

00:43 16.08.2018 В Узбекистане при областных детских многопрофильных больницах открылись центры здоровья девочек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики со ссылкой на заместителя министра Эльмиру Баситханову.

По ее словам, новые центры были созданы на базе отделений детской гинекологии. В клинике Ташкентского педиатрического медицинского института начал свою деятельность Республиканский центр здоровья девочек. Для оказания квалифицированной гинекологической амбулаторной помощи во всех районах и городах при многопрофильных центральных поликлиниках открыты отделения здоровья девочек.



"Наша цель - охватить более пяти миллионов девочек до 18 лет нашей страны. Данные центры и отделения занимают отдельное место в развитии современной инфраструктуры по оказанию высокотехнологичной, специализированной квалифицированной медицинской помощи девочкам и девочкам-подросткам. В дальнейшем, исходя из потребности к этим центрам, предусматривается расширить их сферу деятельности", - сказала Баситханова.



Центры здоровья девочек будут оказывать специальную медицинскую помощь, а также формировать учебную и научную базу с применением высоких технологий, чтобы затем передавать опыт по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации в данной сфере профильным учреждениям республики.



Организация новых медицинских структур была осуществлена на основе февральского указа президента "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи" и майского постановления правительства "О мерах по дальнейшему повышению эффективности услуг акушерско-гинекологической и медицинской помощи, оказываемых девушкам и женщинам фертильного возраста".



Эти же документы стали правовой основой для создания кабинетов женских консультаций при районных и городских центральных поликлиниках, семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах. "Основная их цель - оказание квалифицированной акушерской и гинекологической амбулаторной помощи до и во время беременности, в послеродовом периоде. А также охрана здоровья матерей и детей прикрепленного населения посредством укрепления репродуктивного здоровья и планирования семьи", - цитирует Марата Садыкова, начальника Главного управления охраны материнства и детства, пресс-служба Минздрава.



Об организации женских консультаций президент Шавкат Мирзиеев говорил в марте в своем выступлении, посвященном Международному женскому дню. Эта работа, по его словам, необходима для устранения недостатков в системе здравоохранения, в частности, в скрининговом обследовании беременных женщин.



Мирзиеев также сообщил тогда, что на совершенствование работы экстренной медицинской помощи и лекарственное обеспечение населения в 2018 году из бюджета планируется выделить почти 1 трлн сумов ($128 млн). Эти меры, по мнению чиновника, должны помочь усилить охрану материнства и детства и укрепить здоровье женщин.



Международное информационное агентство "Фергана" Источник - фергана

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