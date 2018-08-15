Падение вверх. Куда "летит" тенге, - Т.Байтукенов

07:30 16.08.2018 Падение вверх

На прошлой неделе тенге сильно упал, или, как говорят эксперты, ослабел. В принципе, вся история национальной валюты - история прогрессирующей слабости. Очень слаб наш тенге, нужно его беречь



Тулеген БАЙТУКЕНОВ, "Время", 16 августа



После того как нацвалюта опустилась к отметке 363,5 тенге за доллар, Нацбанк РК стремительно выпустил комментарий. "Основными причинами ослабления валют развивающихся стран является геополитическая напряженность, а также протекционистская и санк­ционная политика США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений… В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов", - заявил регулятор.

Своим великолепным сообщением Нацбанк продемонстрировал замечательную осведомленность о состоянии дел на международных финансовых рынках и одновременно отстранился от какой-либо собственной связи с положением национальной валюты. Похоже на сообщение Казгидрометцентра о прохождении по стране очередного антициклона, принесшего небывалые холода и снегопады. А что поделаешь? Фундаментальные факторы. Механизмы планетарного масштаба, люди тут бессильны. Тенге упал, потому что Земля вращается...

Чуть раньше, в июле этого года, заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи Андрей ЦАЛЮК буквально сказал, что на курс тенге влияет лето, поскольку "период отпусков, он действительно имеет место и действительно влияет. Если мы посмотрим графики сезонности, то именно в этот период курс доллара к тенге на протяжении трех последних лет растет". Цалюку вторил Нацбанк, подтвердив влияние отпускников на курс тенге.

А годом ранее, летом 2017-го, Нацбанк объяснил, что тенге слабеет, потому что на него "негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов". То есть все ждут, что тенге упадет, вот он и падает, мы сами формируем реальность своими ожиданиями.

Чуть позже глава регулятора Данияр АКИШЕВ заявил, что тенге упал "на фоне негативных публикаций и отдельных слухов в СМИ и соцсетях о возможной значительной девальвации тенге". Иными словами, тенге сглазили, вот он и упал.

Как видно из приведенной (к слову, далеко не полной) тематической подборки, тенге падает только по очень уважительным причинам. Например, когда в США вводят санкции против других стран. Или когда кто-то в Казахстане собрался в отпуск. Или если кто-то пишет в WhatsApp, что тенге скоро рухнет. Еще тенге может упасть, если население будет уделять курсу валют слишком большое внимание.

Страшно подумать, что теперь любой неосторожный шаг может подорвать зыбкую стабильность тенге. И г-н Акишев ничего не сможет потом сделать, а только посмотрит с укоризной.

Депутат мажилиса, член комитета по финансам и бюджету Аманжан ЖАМАЛОВ на днях заявил по этому поводу: "В феврале 2009 года тенге девальвировал на 18 процентов (с 122 до 144 тенге), а в феврале 2014 года - на 19 процентов (с 155 до 185 тенге). Сейчас Национальный банк называет это колебаниями курса. На деле же такие колебания - это та же самая девальвация, только не одномоментная, а "ползучая". И непонятно, что из этого хуже... Нам говорят про политику ФРС и антироссийские санкции... Скоро девальвация будет списываться на каждый внешний чих… Как бизнесу заключать контракты, если курс в любой момент может быть каким угодно? Люди живут в постоянной боязни будущей девальвации и инфляции. В условиях высокой зависимости от импорта каждая девальвация будет приводить к новому витку инфляции".

Вроде бы все близко и понятно уму каждого казахстанца. Акишеву даже нечем парировать. Но на помощь главе Нацбанка всегда могут прийти коллеги из правительства, способные посмотреть на проблему под другим углом.

Ведь депутат вводит всех в заблуждение. Нет никакой девальвации. Об этом, смело глядя в лицо опасности, заявил министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ. Так и сказал: "По терминам, наверное, можно спорить. Девальвация в том понимании, в котором мы привыкли, - это резкое одномоментное изменение курса тенге. В целом сегодня Нацбанк докладывал: тенге обесценился на 4,3 процента с начала года".

В январе 2018 года доллар стоил 322 тенге, а разница между курсом начала года и текущим - не 4,5, а 11 процентов. Но какое это имеет значение, если сам министр национальной экономики сказал, что девальвации нет, а тенге подешевел всего на четыре с половиной процента.

Народ наш, к сожалению, еще находится в плену обывательских предубеждений. Он привык верить себе и собственным глазам, а надо верить экспертам. Не зря же Тимур Муратович учился в бизнес-школе Мэрилендского университета - знает, что говорит!

И позиция у него сильнее, чем у председателя Нацбанка Данияра Акишева. Пока г-н Акишев придумывает причины, почему тенге снова падает, г-н Сулейменов просто отказывается признавать сам факт падения.

Выпускник Мэрилендского университета пошел еще дальше и буквально поразил всех еще одним заявлением.

"У нас есть очень хороший диалог с американскими партнерами с той точки зрения, чтобы санкции, которые вырабатываются, не затрагивали экономические интересы нашей страны. Они дали гарантию, что будут учитывать интересы нашей страны", - заявил Сулейменов в интервью журналистам после заседания правительства.

Такие слова дороже любого курса тенге. Поскольку всем известно, что Казахстан и Россия связаны экономически, как сиамские близнецы, и наивно полагать, что удаление селезенки у одного никак не скажется на самочувствии другого. Но, похоже, только один Сулейменов знает, как Казахстану не пострадать от санкций против России.

Однако и он пока еще далек от настоящего просветления. От признания того факта, что любые выкрутасы с тенге - это хорошо. Когда тенге укрепляется (такое, говорят, тоже бывает), это значит, что национальная валюта, а вместе с ней и страна становятся сильнее. А когда тенге падает, то это хорошо для казахстанских товаропроизводителей и экспортеров, потому что наша продукция за рубежом становится дешевле, а следовательно, конкурентоспособнее. Когда тенге держится в узком коридоре - это тоже хорошо, потому что нет ничего лучше стабильности.

И даже если тенге рухнет в одночасье в два, три или десять раз, нам всем станет только легче. Ведь лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Источник - Время

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