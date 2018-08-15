 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто главный неудачник раздела Каспия? - Л.Степушова
07:32 16.08.2018

Любовь Степушова, Правда.Ру, 15 августа

В Иране возмущены тем, что Хасан Роухани отдал конкурентам по Каспию 50-процентную долю, которая была у Тегерана при партнерстве с СССР. Почему лидер Ирана сдал свои позиции и обеспечил Азербайджану контроль над спорными месторождениями? Россия лишилась права вето на строительство трубопроводов по дну Каспийского моря. Выиграет ли от этого Туркмения? И что потерял на сделке Казахстан?
12 августа на V Каспийском саммите в Актау лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия. Договорились, что разделение акватории пройдет по медиане - принципу, по которому ранее делимитировали границу между собой Азербайджан, Казахстан и Россия. Территориальные воды и государственная граница будут обозначены 15-мильной зоной, плюс десять миль - это рыболовная зона с исключительными правами, остальное - это общее водное пространство.
Основное требование при любых строительных работах - соблюдение экологических норм. Запрещено размещение военных объектов стран, которые не являются подписантами данного договора. Дно и недра акватории стороны договорились поделить между собой путем заключения двусторонних соглашений. Прописано, что страны могут прокладывать по дну Каспийского моря трубопроводы, причем для этого требуется согласование только той стороны, через сектор которой он пройдет. Соседей лишь необходимо уведомить о маршрутах прокладки трубопровода.
Главный плюс для всех - получена долгосрочная выгода благодаря подключению к глобальным транзитным транспортным проектам "Север - Юг" и "Один пояс - один путь". Заключен реальный азиатский интеграционный договор, учитывая, что сделки привлекают к сотрудничеству Китай и Индию, а также прилегающие к региону центральноазиатские страны.
Однако интересен вопрос, в чем выиграли и проиграли участники.

Россия
- Добилась сохранения на море флота, хотя Каспий провозгласили зоной мира. Напомним, что именно из Каспия были произведены залпы "Калибрами" по позициям террористов в Сирии. При этом соблюден интерес России в неприсутствии на море военных сил третьих стран.
- Подписан протокол по процедуре оценки воздействия инвестиционных проектов на окружающую среду. Это означает, что у России есть возможность задерживать строительство транскаспийских трубопроводов, если они не отвечают ее интересам. Это то, что сегодня делают отдельные страны Европы в отношении "Северного потока - 2".
- Будет возможность при полном задействовании транзитной системы смешивать свой природный газ с газом, идущим из Туркмении и Азербайджана в Европу, и избегать дискуссий на Западе вокруг проблемы "энергозависимости от России".
- Можно развивать порты Каспия, создавая рабочие места. Запланировано строительство до 2025 года нового глубоководного порта в районе Каспийска, который будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн.
- Россия потеряла право вето на строительство транскаспийских путепроводов.

Азербайджан
- Снял проблему легитимности разработки своих месторождений на юге Каспия, например, месторождения Азери, по которому были споры с Туркменией. При проведении границы - медианы -Азербайджан делит в свою пользу спорные с Ираном и Туркменией газоносные поля Араз-Алов-Шар и Сердар-Капаз, указывает аналитик сайта Oilprice. com Виктор Катона.
- Получил возможность на полную мощность задействовать свои трубопроводы, в частности, "Южный газовый коридор" в Европу, если будет проложен газопровод по дну Каспия до Азербайджана с подключением к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Этот газопровод предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу. Этот проект одобрен ЕС, и на Азербайджан не распространяются нормы Третьего энергопакета.
- Баку придется отказываться от приоритетного западного инвестирования своих проектов из-за сотрудничества с подсанкционными Ираном и Россией.

Иран
- Сохранил военное присутствие на Каспии. Это важно с учетом того, что он возобновил разработку баллистических ракет после одностороннего выхода США из "ядерной сделки".
- Получил возможность подключить к транскаспийским трубопроводам свои месторождения с перспективой смешивания своего газа в единой газораспределительной системе. При этом такие действия можно умело маскировать своповыми поставками.
- Сможет перенаправить часть потока транзитных грузов из Персидского залива на Каспий в связи с уходом из Залива подсанкционных перевозчиков.
- Иран является главным неудачником договоренностей, по мнению некоторых иранских политиков. Так, депутат Махмуд Садеки спросил в Twitter: "Правда ли, что 50-процентная доля Ирана (в Каспии) упала до 11 процентов?" Да, это так, Иран вынужден будет пересмотреть свое законодательство по государственной границе в акватории Каспия, сейчас это 25 миль.
Поведение Роухани объясняется тем, что Ирану срочно нужны политические партнеры для прорыва экстерриториальных санкций США. В конвенции записано, что партнеры "выступают против односторонних действий, которые ведутся некоторыми странами". Это ответ на угрозу Трампа о том, что "любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами". Хасан Роухани и Нурсултан Назарбаев провели отдельное заседание, посвященное активизации экономического сотрудничества, в том числе оговорено взаимное стремление использовать свои национальные валюты для торговли в обход доллара США.

Туркмения
- Получила гипотетический выход на рынки Европы через Транскаспийский газопровод, который не давала реализовать Россия своим вето. Это жизненно важно для страны, которая попала в зависимость демпинговой торговли газом с Китаем, отказавшись от сотрудничества с "Газпромом". Резко снизилась валютная выручка, появились трудности с импортом продовольствия, над режимом нависла угроза народных протестов. Туркмения находится на четвертом месте после Ирана, России и Катара по запасам природного газа. Однако Виктор Катана оценивает шансы на строительство газопровода по дну моря как небольшие.
"Туркменскому газу нужно будет пройти весь маршрут через Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, но при нынешних транспортных тарифах экономически выгодным этот проект будет только при цене за европейский газ не выше 300 долларов за кубический метр", - пишет аналитик. Кроме того, Туркмения самостоятельно не сможет профинансировать проект.
"Россияне могут использовать свою уступку как знак доброй воли в своих нескончаемых переговорах с европейской экономикой по поставке газа в Европу через "Южный газовый коридор", но проект не сдвинется с места", - указывает аналитик.
- Сможет задействовать полную мощность нового порта в Туркменбаши. Это в 25-26 миллионов тонн грузов, 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Это даст возможность для экспорта в Китай узбекского хлопка.

Казахстан
- Диверсифицирует свои экспортные нефтяные рынки, в настоящее время это только Россия и Китай. Азербайджан станет ключевым транзитным узлом для Казахстана. Казахстанский участок Каспийского моря содержит большую часть крупнейших нефтяных месторождений, таких как Тенгиз, которые в прошлом году производили 570 тысяч баррелей нефти в день, и Кашаган - с 13 миллиардами баррелей оценочных запасов нефти. Мощности нового порта Курык полностью сконцентрируют для транспортировки через Азербайджан нефтеналивных грузов танкерами и паромами, и далее с помощью железной дороги.
- Задействует по полной порт Актау, который раньше Астана обещала отдать на откуп США.
- Как член ЕАЭС, получит беспошлинный выход к морям через российскую транспортную систему.
Заметим, что Азербайджан, Казахстан и Туркмения проиграли в том, что согласились на военное присутствие России и Ирана в акватории Каспия, поскольку обе страны являются активными противниками западной экспансии, объявлены оперниками Запада, а в иных случаях и врагами, и в случае военного конфликта, их соседи могут "попасть под раздачу".

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534393920
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