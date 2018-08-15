 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Схватка Трампа с Турцией помогает России разрушать НАТО, - Newsweek
07:37 16.08.2018

15 августа 2018 г.
Кристина Маза | Newsweek
Схватка Трампа с Турцией помогает России разрушать НАТО, считают эксперты
Аналитики предупреждают, что конфликт с США может побудить Турцию искать новых друзей, пишет журналистка Newsweek Кристина Маза.

Россия, похоже, с превеликим удовольствием заполнит нишу, оставленную Вашингтоном. Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает использование в торговле с Турцией местной валюты вместо долларов.

"Хотя Россия, как и Иран, конечно, не в том экономическом положении, чтобы помочь Турции выйти из затруднения, политические сигналы поддержки важны для стратегии Эрдогана, чтобы продемонстрировать турецкой общественности, что Анкара не осталась одна в противостоянии Вашингтону", - считает старший аналитик и эксперт по Турции в компании Conias Risk Intelligence Магдалена Киршнер.

"Конечно, Москва, должно быть, рада воспользоваться этим кризисом, тем более что призывы бойкотировать iPhone могут быстро перерасти в требования ограничить военное сотрудничество, например, по "Инджирлику" или другим объектам США-НАТО в Турции. И это в тот момент, когда у Вашингтона там все еще нет посла. Для НАТО, а также для европейских союзников, которые ограничились предостережениями, это означает очередной стресс-тест, способный еще больше подорвать их веру в то, что США и Турция будут добиваться консенсуса ради альянса", - сказала Киршнер.

По словам некоторых аналитиков, нынешний конфликт лишь помогает ускорить отдаление Анкары от НАТО, которое тянулось на протяжении нескольких лет. Булент Алириза, директор программы по изучению Турции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, считает, что страна впервые отступила от НАТО в 2016 году, когда Эрдоган после саммита альянса встретился с Путиным. В 2017 году он 14 раз разговаривал с Путиным по телефону, с Трампом же - четыре раза.

По словам Алиризы, это, возможно, самая серьезная размолвка между США и Турцией в недавней истории. "Она может затмить все кризисы последних 40 лет. Дна здесь, похоже, нет", - сказал аналитик Newsweek.

Источник: Newsweek

Источник - inopressa.ru
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