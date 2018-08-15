Оно? В Германии появился третий пол

07:42 16.08.2018 16 августа 2018 Елена Цой



Для Кыргызстана такая новость была бы дикостью, а для Германии уже - реальность. Там правительство распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом на своем официальном аккаунте в Twitter сообщило Федеральное министерство внутренних дел страны.



Теперь помимо мужского и женского пола в Германии будет существовать "интерсексуальный" пол. Нововведения направлены в помощь людям, которые не могут определить свою принадлежность к какому-либо из двух полов. Источник - vb.kg

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