 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Оно? В Германии появился третий пол
07:42 16.08.2018

16 августа 2018 Елена Цой

Для Кыргызстана такая новость была бы дикостью, а для Германии уже - реальность. Там правительство распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом на своем официальном аккаунте в Twitter сообщило Федеральное министерство внутренних дел страны.

Теперь помимо мужского и женского пола в Германии будет существовать "интерсексуальный" пол. Нововведения направлены в помощь людям, которые не могут определить свою принадлежность к какому-либо из двух полов.

Источник - vb.kg
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