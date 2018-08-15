Путин погостит на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль. Поймает венок? - "МК"

08:11 16.08.2018 Политолог объяснил, зачем Путина пригласили на свадьбу

Вена пытается угодить



Президент России Владимир Путин 18 августа станет гостем на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль в южной Штирии. Глава государства заедет туда перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая будет ждать его в Берлине. "МК" выяснил у экспертов, как небольшое турне Путина будет воспринято на Западе.



Главе МИД Австрии 53 года и до сих пор она не была замужем. В правительство Австрии она попала в декабре 2017 года по квоте от ультраправой "Австрийской партии свободы" (АПС).



Так называемые "национал-консерваторы" являются младшими партнерами правящей "Австрийской народной партии" (АНП), которая исповедует антисоциализм и неолиберализм. АНП одержала победу на досрочных парламентских выборах в октябре 2017 года, в результате чего ее лидер Себастьян Курц смог стать канцлером Австрии. Политик, которому исполнился всего 31 год, сразу взял курс на сближение с Россией. В том числе в феврале 2018 года он прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с Путиным. По итогам переговоров канцлер Австрии заявил о необходимости углубления экономического сотрудничества между Россией и Евросоюзом.



"МК" выяснил у вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, как Запад, в частности, Ангела Меркель, отнесется к укреплению контактов между Россией и Австрией:



- Скорее всего Запад отреагирует по-разному, но какой-то большой реакции ожидать не стоит. В прошлом году к власти в Австрии пришло новое правительство. В том числе главой МИД стала Кнайсль, которая является не политиком, а экспертом. Будучи в оппозиции АПС, действительно выступала против антироссийских санкций. Но как только она оказалась у власти, пусть даже в качестве младшего партнера, ситуация для нее изменилась.



С одной стороны российские власти расценивают Австрию как своего партнера. В том числе первоначально Кремль хотел, чтобы встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла не в Хельсинки, а в этой стране. К тому же Австрия является одной из самых активных и последовательных сторонниц проекта "Северный поток-2". С другой стороны, когда встает вопрос о продлении антироссийских санкций, Вена голосует "За". Евросоюз всегда голосует единогласно, как бы того не хотелось Москве.



Таким образом, глава МИД Австрии вынуждена проводить сбалансированную политику. С одной стороны она приглашает Путина на одно из самых важных мероприятий в своей жизни, а с другой - как бы оправдывается тем самым за голосование против России.



Те, кто выступает за полную изоляцию России, крайне негативно воспримут решение Кнайсль. Точно так же они отреагировали на встречу Трампа с Путиным в Хельсинки, так как считают, что с Москвой в принципе говорить не о чем. Но большая часть европейских политиков не хочет закрывать дверь в отношениях с Россией. Эти люди воспримут приглашение Путина на свадьбу как положительный шаг по налаживанию канала общения и формированию нового посредника в переговорах с Москвой.



Что касается лично Меркель, то для нее визит Путина на свадьбу главы МИД Австрии не станет какой-то неприятной неожиданностью. Самое главное, что позиции Вены и Берлина очень близки по вопросу "Северного потока-2". Разница лишь в том, что Германия больше акцентирует внимание на газовых гарантиях для Украины.



Артур Аваков Источник - Московский комсомолец

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