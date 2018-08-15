Проболтавшись полгода и ничего не сделав Осмонов убрался с поста главы "Фонда развития Иссык-Кульской области"

08:23 16.08.2018 Алмазбек Осмонов подал в отставку с поста главы Фонда развития Иссык-Кульской области



Алмазбек Осмонов подал в отставку с поста главы Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области, сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на собственные источники.



Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию он написал на имя полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Акылбека Осмоналиева 15 августа. В этот же день полпред подписал его заявление.



Причину своего ухода А.Осмонов объяснил тем, что переходит на другую работу, но не уточнил, на какую именно. Пост главы дирекции он занял 8 января 2018 года. До этого работал заместителем директора фонда развития Иссык-Кульской области. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - АКИпресс

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