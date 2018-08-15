Внук экс-Кырпрезидента Селим Атамбаев выиграл золото шахматного турнира в ОАЭ

08:26 16.08.2018 Кыргызстанский спортсмен Селим Атамбаев выиграл золотую медаль международного по шахматам в ОАЭ.

25-й по счету турнир Abu Dhabi International Chess Festival 2018 прошел 8-14 августа в Абу-Даби.



Всего разыгрывались медаль по 7 категориям. Селим Атамбаев выступал в состязаниях среди юниоров в возрастной категории до 10 лет.



В девяти играх кыргызстанец одержал пять побед, дважды сыграл вничью и дважды уступил своим соперникам. Итоговые результат 6 очков позволил ему занять 1 место, опередив спортсменов из Индии.



Селим Атамбаев выиграл золотую медаль и получил $500 из призового фонда турнира. Источник - akipress.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534397160

Новости Казахстана

