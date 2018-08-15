"В городе будет дорожный коллапс". Новый Бишкек-мэр Суракматов поделился планами

08:34 16.08.2018 Мэр Бишкека Азиз Суракматов о критике гражданских активистов и своих намерениях



ИА "24.kg"

Фото ИА "24.kg". Мэр Бишкека Азиз Суракматов

Приступивший к обязанностям мэра столицы Кыргызстана Азиз Суракматов рассказал 24.kg, с чего намерен начать и как относится к журналистам и гражданским активистам.



О первоочередном

- Один из первых и важных вопросов, который мы решаем, - подготовка к осенне-зимнему периоду.



Второе. Нам нужно приложить усилия, чтобы к началу нового учебного года завершить ремонт и реконструкцию дорог, расположенных в центре Бишкека.



Я должен честно сказать, что с началом учебного процесса в городе будет дорожный коллапс. Потому что большую часть трасс по-прежнему ремонтируют.



Азиз Суракматов

Наша задача - минимизировать дорожную чехарду. Но повторюсь, нам ее не избежать. Увы, помимо закрытых участков дорог, ее усиливают не очень культурное поведение автолюбителей и несоблюдение правил дорожного движения.

Третий вопрос, который у меня на контроле, - начало учебного года. Будем проверять школы и детсады. В большинстве из них ремонт завершен.



Глобальная задача - увеличение доходной части столичного бюджета.



Нам нужны деньги, на которые мы можем строить новые объекты необходимой инфраструктуры: те же школы и детские садики, поликлиники, образовательные центры...

Деньги есть, но их надо извлечь. Вот пример приведу. Почти 500 миллионов сомов Бишкеку должны арендаторы земельных участков. Землю столицы используют и не платят. Сразу предупреждаю: мы будем обращаться в суд и добиваться изъятия этих участков у недобросовестных арендаторов.



О самом больном

Я разделяю тревоги большинства бишкекчан по поводу массовой вырубки зеленых насаждений. Но мы должны понимать: город растет, растет и автотрафик. Городу нужны дороги, удобные и широкие.



Подчеркиваю, к вырубке деревьев для расширения трасс мы подойдем взвешенно, сохраним максимально то, что можно сохранить.



Я уже сказал руководителям соответствующих городских служб, что одна из наших задач - вернуть Бишкеку славу самого зеленого города.



Уже в сентябре-октябре начнем высаживать новые деревья и кустарники. Не для пиара. А для того, чтобы начать восстанавливать "легкие" столицы.



Думаю, все понимают, что это не решение одного дня или месяца. Но мы начнем эту работу.



Я максимально сохраню зеленый фонд Бишкека.



Азиз Суракматов

При СССР на одного жителя столицы Кыргызстана приходилось около 22 квадратов зелени. Сейчас 11. Хочу довести эту цифру минимум до 20.

О смене кадров

Все уже знают, что в мэрии назначены новые вице-мэры. Это профессионалы, люди, которым я доверяю, в чьем профессионализме не сомневаюсь. Да, это кредит доверия. Верю, что они его оправдают.



Хочу сразу успокоить служащих городских служб и самого муниципалитета - работайте. Мне нужно время, чтобы понять, кто как работает. Не намерен всех увольнять для освобождения мест так называемым своим. Я готов работать с теми, кто на местах. Главное, чтобы была команда единомышленников. Ну и, конечно, профессиональные качества и желание восстановить особенность и красоту Бишкека.



Да, разумеется, если моим требованиям пахать кто-то не соответствует, а это станет видно, буду менять.



Должна быть сформирована команда, которая разделяет мои взгляды на развитие города.



О критике, прессе и гражданских активистах

Я сегодня собрал руководителей служб и вице-мэров. Сразу сказал, что со СМИ, активными бишкекчанами, НПО надо сотрудничать. Да, чаще всего они критикуют. Но не голословно же - почти каждое сообщение сопровождается фото- или видеофактами. Мы спасибо должны говорить за эти сигналы.



Я буду встречаться с гражданскими активистами. Хочу, чтобы они нам помогали. У многих из них есть рациональные предложения.



Они тоже болеют за родной Бишкек. Так почему я должен видеть в них оппонентов? Это сторонники. И вместе мы сможем ускорить решение проблемных вопросов. Источник - 24.kg

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