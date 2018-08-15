Астана. Многомиллиардные нарушения в сфере занятости выявила проверка Генпрокуратуры

08:40 16.08.2018 Были выявлены неэффективное использование 10,5 млрд тенге, хищение порядка 1 млрд и нецелевое использование кредитов в сумме 553 млн тенге.



Генеральная прокуратура подвела итоги проверки исполнения программы занятости за 2016-2018 годы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Были выявлены неэффективное использование 10,5 млрд тенге, хищение порядка 1 млрд и нецелевое использование кредитов в сумме 553 млн тенге.



Так, из обученных 81 тыс. безработных по полученной специальности трудоустроено всего 28%, или 23 тыс.



К примеру, в Балхашском районе Алматинской области за 45 млн тенге бюджетных средств 250 человек обучены невостребованным специальностям. В итоге только трое из них нашли работу.



Необоснованно выдано и использовано не по целевому назначению 930 кредитов на 1,8 млрд тенге. Кредиты предназначались субъектам бизнеса для расширения производства и создания новых рабочих мест. Полученные от государства займы потрачены на погашение других кредитов, покупку недвижимости и автомобилей.



750 бюджетных кредитов на 1,3 млрд тенге выданы в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях незарегистрированным предпринимателям и лицам, имевшим налоговую задолженность.



Около 300 бизнесменов сразу после получения кредитов прекратили свою деятельность. В результате запланированное создание свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест не достигнуто.



Кроме того, установлено 766 фактов фиктивного трудоустройства граждан. Рабочими местами "обеспечивались" умершие, инвалиды, а также работники других организаций.



По такой схеме в Туркестанской области преступная группа похитила 464 млн бюджетных средств. В ее состав входили руководители Центра занятости и начальник местной полиции Енбекшинского района Шымкента.



Всего по республике за фиктивное трудоустройство привлекаются к уголовной ответственности 120 работодателей.



Уже осуждены руководители центров занятости Усть-Каменогорска, Абайского района ВКО, Жуалинского района Жамбылской области, Балхаша, а также сотрудники центров Жезказгана, Шымкента и Кызылорды.



Всего по результатам проверки возбуждено 195 уголовных дел с ущербом в 1 млрд тенге.



Генеральным Прокурором внесено премьер-министру представление об устранении нарушений законности и привлечении ответственных лиц к ответственности. Источник - zakon.kz

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