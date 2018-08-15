Барак на Ак-Таш. Какими территориями хотят обменяться Узбекистан и Киргизия (карта)

10:14 16.08.2018 Киргизия и Узбекистан могут поменяться территориями



Но вопрос пока обсуждается "на уровне предложения"



Киргизия и Узбекистан могут создать уникальный на постсоветском пространстве прецедент - мирный обмен населенными территориями. Как сообщило во вторник агентство "Интерфакс", правительственные комиссии двух стран обсуждают вопрос о передаче киргизского анклава Барак Узбекистану в обмен на равноценный земельный участок, примыкающий к границе. Информированные собеседники "Ъ" в регионе подтвердили, что такой вариант действительно рассматривается, однако дали понять: до его утверждения, а тем более реализации еще далеко.



О том, что Киргизия готова передать Узбекистану село Барак, во вторник сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на члена межправительственной комиссии по делимитации и демаркации киргизско-узбекской границы, представителя киргизской стороны Байыша Юсупова. "По итогам переговоров киргизский эксклав Барак, относящийся к Кара-Суйскому району Ошской области, переходит Узбекистану. В свою очередь, Узбекистан предоставляет Киргизии равноценный земельный участок, соприкасающийся с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области",- заявил журналистам господин Юсупов. Он добавил, что Киргизия получит "такую же плодородную землю".



Площадь анклава Барак - всего 4 кв. км. Там проживает сейчас около 80 человек: большая часть селян уехала из-за тяжелых условий жизни.



Хотя от основной части Киргизии село отделяет полоска узбекской территории шириной лишь в несколько километров, попасть на родину им очень сложно. "Бывало, например, что беременную женщину не пускали через границу в роддом",- рассказал "Ъ" собеседник в Оше, плотно занимающийся социальными проблемами региона. Он также добавил, что большинство жителей Барака уже получили земельные участки в Ошской области, но не хотят бросать свои прежние дома.



По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, даже столь небольшая уступка друг другу будет указывать на значительный прогресс в традиционно непростых киргизско-узбекских отношениях. Напомним, что они стали восстанавливаться лишь с приходом к власти в Узбекистане в декабре 2016 года президента Шавката Мирзиеева. Именно при нем значительно упростилась процедура перехода границы с Ошской областью Киргизии, где живет значительная узбекская община. "Очевидные успехи в переговорном процессе между Узбекистаном и Киргизией - это прекрасный пример для всех остальных стран региона",- сказал "Ъ" руководитель аналитической группы "Центральная Евразия" (Узбекистан) Владимир Парамонов. И тут же добавил: "На мой взгляд, нужно позволить руководству и экспертам двух стран работать в спокойном рабочем режиме, не накалять страсти и не спекулировать на сложностях переговорного процесса".



Такого мнения, судя по всему, придерживаются и сами дипломаты. Как пояснили "Ъ" в пресс-службе МИД Узбекистана, говорить об обмене территориями как о принятом решении пока рано.



Этот вопрос обсуждался на уровне предложения. Его рассмотрела рабочая группа,- сообщили "Ъ" в ведомстве.- Однако такие вопросы решаются через президента и парламент. Обычно это происходит не так быстро, нужна встреча на уровне президентов".



В таком же духе "Ъ" ответил и специальный представитель правительства Киргизии по вопросам делимитации границ Курбанбай Искандаров. Он заявил, что Байыш Юсупов "выдал желаемое за действительное" и на самом деле "вопрос по этому анклаву еще не рассматривался даже на уровне киргизской и узбекской правительственных комиссий". Что, впрочем, несколько противоречит заявлению пресс-службы правительства Киргизии. "По оставшимся несогласованным участкам ведутся работы по определению прохождения проектной линии госграницы на взаимоприемлемой основе, в том числе и по участку Барак",- говорится в нем. Судя по всему, вопрос анклава пока рассматривался лишь рабочими группами в Киргизии и Узбекистане, но пока не был согласован на межправительственном совещании.



Наша комиссия разрабатывает пять-шесть вариантов решения проблемы жителей анклава,- добавил господин Искандаров.- Недавно мы встречались с ними, обсуждали имеющиеся проблемы. Главная из которых - отсутствие свободного проезда из Узбекистана в Киргизию. Сейчас жители села вынуждены ездить за 300 км через соседнюю область, чтобы попасть в Киргизию".



Последний этап работы межправительственной комиссии проходил 1–7 августа. В сообщении МИД Узбекистана по его итогам об анклаве Барак не говорится ничего, зато упомянут более крупный эксклав Узбекистана на территории Киргизии - Шахимардан.



Напомним, что 5 сентября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал со своим киргизским коллегой (тогда - Алмазбеком Атамбаевым) договор о делимитации 85% границы. Таким образом, сейчас ведется работа вокруг оставшихся 15% участков. Ближайшая встреча господина Мирзиева с новым президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым планируется в Чолпон-Ате (на озере Иссык-Куль) 3 сентября - там пройдет заседание совета сотрудничества тюркоязычных государств. Но поднимут ли главы государств тему обмена территориями, неизвестно.



Собеседники "Ъ" в регионе обращают внимание на то, что вопрос обмена территориями может быть заторможен внутриполитической реакцией в Киргизии, где, в отличие от Узбекистана, есть активная оппозиция. "В Киргизии уже есть традиция, что любые территориальные уступки соседям ставятся оппозицией в вину действующей власти,- напомнил "Ъ" эксперт по Центральной Азии Александр Князев.- Свержение президента Киргизии Аскара Акаева начиналось с недовольства обменом территориями с Китаем в 2002 году". Однако тогда речь шла не о населенном пункте, а о труднодоступной горной местности.



Кирилл Кривошеев; Кабай Карабеков, Бишкек Источник - Коммерсант

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