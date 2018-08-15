Нефть нащупала потолок: котировки вернутся к $65 за баррель

10:20 16.08.2018 Падение цены будет скомпенсировано ростом поставок



Арсений Погосян



Стоимость нефти марки Brent до конца этого года опустится с нынешних $70–75 за баррель до примерно $65. Таков прогноз международного рейтингового агентства Moody’s, с которым ознакомились "Известия". Падение котировок вполне вероятно на фоне начавшегося роста добычи странами соглашения ОПЕК+, а также нефтедобытчиками, не входящими в картель и соглашение, поясняют в агентстве. Впрочем, из-за корректировки цен ни российский бюджет, ни компании не должны потерять денег: снижение будет компенсировано ростом экспортных поставок при комфортном для них курсе рубля, считают аналитики. При продолжении тренда, это может даже привести к росту бюджетных доходов, считают они.



Идем на снижение



В конце июля страны соглашения ОПЕК+, в которое также входит и Россия, перешли от сокращения добычи к ее росту. Они договорились увеличить общую квоту на 1 млн баррелей в сутки. Рост добычи не может не повлиять на нефтяные котировки, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s. Согласно свежему прогнозу агентства, в ближайшее время нефтяные котировки начнут снижение и к началу 2019 года окажутся в районе $45–65 за баррель, ближе к верхней отметке. Агентство добавляет, что это произойдет несмотря на сильный спрос и постоянное соблюдение сокращений в рамках соглашения ОПЕК+.



В первой половине 2018 года цена нефти марки Brent выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 15 августа нефть марки Brent торговались в районе $71-72 за бочку. С конца июля сырье уже заметно подешевело - на 30 июля за бочку давали $75.5, свидетельствуют данные торгов.



- Мы считаем, что цены будут оставаться волатильными: риски снижения цен сохраняются, особенно по мере роста производства, не относящегося к ОПЕК, а также из-за смягчения сокращения производства в рамках ОПЕК, - считают в агентстве.



Аналитики считают, что в 2019 году стоимость нефти также не превысит $65 за бочку, рассказал "Известиям" ведущий аналитик Moody’s по российскому нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев. По его словам, нынешние цены в районе $70 за баррель объясняются сохраняющимися рисками снижения экспорта со стороны Ирана и Венесуэлы, это поддерживает котировки на приемлемом для всех уровне.



Экспорт спасет доходы



Российские компании, напротив, уже готовятся к росту экспорта. В начале августа "Роснефть" объявила, что увеличит добычу до уровня начала действия ограничений - октября 2016 года. В июне-июле ее добыча уже выросла на 120 тыс. баррелей в сутки, а в третьем квартале может добавить к этому еще 200 тыс. баррелей в сутки.



"Газпром нефть" хочет нарастить добычу как минимум на 1,5–2% в 2018 году, говорил в начале июня ее глава Александр Дюков. Изменились ли планы из-за повышения квоты ОПЕК+, в компании ответить не смогли. "Лукойл" собирается увеличить добычу на 29 тыс. баррелей в сутки, докладывал премьеру Дмитрию Медведеву глава компании Вагит Алекперов в середине июля. По версии ОПЕК, в этом году среднесуточная добыча нефти в России вырастет с 10,98 млн баррелей в сутки, до 11,15 млн баррелей, в основном это произойдет благодаря новым проектам "Роснефти" и "Газпром нефти".



Представители "Татнефти", "Русснефти" и "Сургутнефтегаза" на запрос "Известий" не ответили.



Слабый рубль для сильных доходов



Впрочем, даже падение котировок не принесет потерь ни компаниям, ни российскому бюджету. Для поддержания нынешних темпов бурения и добычи нефтяникам вполне комфортны и $50–55 за бочку, отмечается в докладе Moody"s. Что касается их заработков, то снижение цен во многом будет скомпенсировано слабым рублем, отметил Денис Перевезенцев. Во II квартале 2018 года стоимость нефти в рублях достигла исторических максимумов.



При увеличении общих квот по добыче страны ОПЕК+ закладывали вероятное снижение цен, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



В мае президент Владимир Путин определил комфортную для бюджета и компаний цену нефти $60 за баррель, отметил аналитик ФНЭБа. Согласно бюджетному правилу, все сверхдоходы от цены нефти выше $40 уходят в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Рост экспорта будет частично компенсировать падение цены, полагает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. Если планы нефтекомпаний исполнятся, российский бюджет может получить к концу года дополнительно $3,7 млрд нефтяных доходов, подсчитала она.



Нисходящий тренд в ценах на нефть начался в конце июля, отметили в "Альпари". С учетом одновременно растущей добычи сланцевой нефти в США дальнейшая коррекция котировок до $60–65 вполне вероятна, согласна Анна Кокорева. В то же время тренд будет зависеть в первую очередь от спроса на сырье со стороны Китая, а также от стоимости доллара: сейчас американская валюта укрепляется. Как отметил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, к падению цену нефти до $65 подталкивает и замедление темпов роста мировой экономики на фоне торговых конфликтов США с рядом стран. Источник - Известия

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