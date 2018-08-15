ЕАЭС: в Кыргызстан возвращают тонны не прошедшей контроль продукции

10:25 16.08.2018 С начала 2018 года Россия вернула в Кыргызстан около 300 тонн плодоовощной продукции. А Казахстан 47 раз развернул фуры с товарами, следовавшими из КР, обратно в Бишкек.



Во всех случаях причиной называлось несоответствие сертификатов о фитосанитарном контроле положенным требованиям и нормам. Между тем, соответствующие госорганы Кыргызстана заверяют, что предупреждают предпринимателей о требованиях, действующих на территории Евразийского экономического союза.



В течение последних двух дней не смогли проехать на территорию России еще 43 тонны продуктов из КР (виноград, клубника, орехи и так далее).



Таким образом, с начала 2018 года объем возвращенной из России продукции достиг как минимум 294 тонн. С учетом фактов, о которых публичной информации не имеется, цифра может быть в разы выше. Во всех случаях причиной называлось несоответствие сертификатов о фитосанитарном контроле положенным требованиям и нормам.



Заместитель главы Департамента карантина растений при Министерстве сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности КР Болот Жуманалиев считает, что предприниматели сами виноваты в таких ситуациях:



По официальным данным, с января по апрель 2018 года импорт из стран ЕАЭС в Кыргызстан увеличился, тогда как объемы экспорта снизились. Главным партнером КР в этом объединении, как и прежде, остается Россия. За первые четыре месяца 2018 года в Россию было экспортировано товаров на 102 млн долларов, а импортировано – на 351 млн долларов. То есть объем импорта превысил экспорт в три раза. Источник - centralasian.org

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