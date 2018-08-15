|Обвал турецкой лиры привел к сокращению доходов узбекских мигрантов почти вдвое
11:27 16.08.2018
10 августа в Турции стоимость американской валюты выросла до шести лир за один доллар, тем самым подорожав на 32 процента. Центральный банк страны сообщил, что еще 6 августа провел интервенции, продав 2,2 миллиарда долларов, чтобы удержать курс национальной валюты.
Как сообщили "Озодлику" работающий в Турции трудовые мигранты из Узбекистана, эти колебания негативно отразились на их заработках и привели к сокращению доходов почти вдвое.
Напомним, что в марте этого года Узбекистан впервые начал организованную отправку мигрантов на работу в Турцию. 12 марта этого года Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкая туристическая компания TAYGA GRUP подписали соглашение, на основании которого данная турецкая компания объявила набор граждан для работы в гостиницах Анталии.
Обесценивание турецкой лиры наблюдается на фоне охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Согласно неофициальным источникам, в Турции проживает около 100 тысяч граждан Узбекистана.
Однако, если учитывать улучшения отношений между Анкарой и Ташкентом с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева, можно предположить, что за последние год-два число узбекских граждан, работающих в Турции, могло вырасти в разы.