Обвал турецкой лиры привел к сокращению доходов узбекских мигрантов почти вдвое

11:27 16.08.2018 10 августа в Турции стоимость американской валюты выросла до шести лир за один доллар, тем самым подорожав на 32 процента. Центральный банк страны сообщил, что еще 6 августа провел интервенции, продав 2,2 миллиарда долларов, чтобы удержать курс национальной валюты.



Как сообщили "Озодлику" работающий в Турции трудовые мигранты из Узбекистана, эти колебания негативно отразились на их заработках и привели к сокращению доходов почти вдвое.



Напомним, что в марте этого года Узбекистан впервые начал организованную отправку мигрантов на работу в Турцию. 12 марта этого года Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкая туристическая компания TAYGA GRUP подписали соглашение, на основании которого данная турецкая компания объявила набор граждан для работы в гостиницах Анталии.



Обесценивание турецкой лиры наблюдается на фоне охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой.



Согласно неофициальным источникам, в Турции проживает около 100 тысяч граждан Узбекистана.



Однако, если учитывать улучшения отношений между Анкарой и Ташкентом с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева, можно предположить, что за последние год-два число узбекских граждан, работающих в Турции, могло вырасти в разы. Источник - centralasian.org

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