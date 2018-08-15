Нацбанк Кыргызстана за день продал на валютном рынке больше 19 миллионов долларов

13:34 16.08.2018 Национальный банк Кыргызстана 15 августа провел интервенцию на валютном рынке. Как сообщается на сайте финансового регулятора, за день продано 19 миллионов 50 тысяч долларов.



Официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком на 16 августа, составляет 69,49 сома, что на 0,35% выше курса 15 августа.



В частных обменных пунктах курс покупки достигает 69,5 сома за доллар, а продается он уже по 69,65.



Объявление о введении Соединенными Штатами новых санкций против Москвы на прошлом неделе обернулось резким падением рубля, российских акций и облигаций. Вслед за этим упал курс казахстанского тенге.



Россия и Казахстан являются одними из главных торговых партнеров Кыргызстана. Чаще всего изменение курса валют в этих странах отражается и на валютном рынке Кыргызстана.



Нацбанк Кыргызстана проводит интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара. Источник - centralasian.org

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