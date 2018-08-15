В Киргизию на 3-и Всемирные игры кочевников прилетит Эрдоган

13:39 16.08.2018 Бишкек. 16 августа. КирТАГ – Альбина Метерова. В сентябре в Кыргызстан с официальным визитом прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил президент Кыргызстана Соронбай Жээнбеков на встрече с жителями Жалал-Абадской области.



"В начале сентября мы ждем президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана с официальным визитом", - заявил С.Жээнбеков.

Как отметил глава государства, также ожидается, что президент Турции примет участие во Всемирных играх кочевников в сентябре вместе с главами соседних государств.



Кроме того, на встрече с жителями города Кочкор-Ата Ноокенского района и жителями Жалал-Абадской области президент Сооронбай Жээнбеков остановился на проводимой внешней политике, рассказав о своих визитах в Российскую Федерацию, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Турцию, институты Евросоюза, Китай и достигнутых договоренностях.

Напомним, глава государства в рамках двухдневной рабочей поездки в Ошскую и Жалал-Абадскую области, встретился с жителями южных регионов страны. Источник - КирТАГ

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