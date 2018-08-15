Опубликован свежий рейтинг ФИФА. Россия взлетела, страны ЦентрАзии в нижней части...

14:57 16.08.2018 Сборная России по футболу улучшила свои позиции в мировом рейтинге национальных команд по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.



Сборная России поднялась с 70-й на 49-ю строчку рейтинга. Россияне показали лучший результат среди национальных команд, повысив свое положение сразу на 21 пункт.



Возглавляет рейтинг сборная Франции, выигравшая летом чемпионат мира. Второе место занимает сборная Бельгии. Третье место - Бразилия. Хорваты, проигравшие в финале ЧМ, поднялись на 16 пунктов и занимают четвертую строчку рейтинга.



На чемпионате мира-2018 российские футболисты добрались до четвертьфинала турнира, где уступили хорватам по пенальти. В 1/8 финала россияне переиграли Испанию в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. В группе команда Станислава Черчесова праздновала победы над Саудовской Аравией и сборной Египта.



Rank Team

1 France

2 Belgium

3 Brazil

4 Croatia

...

49 Russia

...

92 Kyrgyz Republic

95 Uzbekistan

116 Kazakhstan

120 Tajikistan

130 Turkmenistan

145 Afghanistan Источник - Lenta.ru

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