Скончался экс-премьер Индии в 1996, 1998-2014 гг. Атал Бихари Ваджпаи

16:16 16.08.2018 Скончался бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи

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Скончался бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи фото: ru.wikipedia.org Атал Бихари Ваджпаи.

В Индии в возрасте 93 лет скончался бывший премьер-министр страны Атал Бихари Ваджпаи, об этом сообщают индийские СМИ. Этот пост он занимался дважды - в 1996 году, а затем с 1998 по 2014.



Ваджпаи был одним из виднейших политиков Индии 20-го века. С 1957 года он работал в парламенте, затем занимал должность министра иностранных дел, Он выступал за реформы по преодолению бедности в стране.



Во время его премьерства Индия впервые провела ядерные испытания на полигоне Раджастхан. Источник - Московский комсомолец

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