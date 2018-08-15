|Скончался экс-премьер Индии в 1996, 1998-2014 гг. Атал Бихари Ваджпаи
16:16 16.08.2018
Скончался бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи
сегодня в 15:55, просмотров: 215
Скончался бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи фото: ru.wikipedia.org Атал Бихари Ваджпаи.
В Индии в возрасте 93 лет скончался бывший премьер-министр страны Атал Бихари Ваджпаи, об этом сообщают индийские СМИ. Этот пост он занимался дважды - в 1996 году, а затем с 1998 по 2014.
Ваджпаи был одним из виднейших политиков Индии 20-го века. С 1957 года он работал в парламенте, затем занимал должность министра иностранных дел, Он выступал за реформы по преодолению бедности в стране.
Во время его премьерства Индия впервые провела ядерные испытания на полигоне Раджастхан.