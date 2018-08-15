 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.08.2018
18:18  В Анкаре заговорили о "российско-турецкой империи"
17:19  Влияние России на БлВостоке расширяется - она начала патрулировать Голанские высоты, - Daily Telegraph
17:16  На Идлиб! Последняя большая битва Асада, - Die Presse
17:05  Венгрия официально назначила "уполномоченного по развитию" (губернатора) Закарпатской области Украины
16:45  Гибридная румынизация Молдовы неспешно ведет к..., - А.Цуканова
16:17  На острове Тютерс под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили
16:16  Скончался экс-премьер Индии в 1996, 1998-2014 гг. Атал Бихари Ваджпаи
14:57  Опубликован свежий рейтинг ФИФА. Россия взлетела, страны ЦентрАзии в нижней части...
13:39  В Киргизию на 3-и Всемирные игры кочевников прилетит Эрдоган
13:34  Нацбанк Кыргызстана за день продал на валютном рынке больше 19 миллионов долларов
11:27  Обвал турецкой лиры привел к сокращению доходов узбекских мигрантов почти вдвое
10:35  В Алматы отметят День спорта. В программе игр: "сбей бутылку", "парный бег в мешках" и пр.
10:25  ЕАЭС: в Кыргызстан возвращают тонны не прошедшей контроль продукции
10:23  Тарифные войны и торгово-инвестиционные партнерства Китая, - В.Пироженко
10:21  Как Екатерина обошлась с чемоданом без ручки - украинским казачеством (история), - Д.Скворцов
10:20  Нефть нащупала потолок: котировки вернутся к $65 за баррель
10:14  Барак на Ак-Таш. Какими территориями хотят обменяться Узбекистан и Киргизия (карта)
08:40  Астана. Многомиллиардные нарушения в сфере занятости выявила проверка Генпрокуратуры
08:34  "В городе будет дорожный коллапс". Новый Бишкек-мэр Суракматов поделился планами
08:31  Правильные свадьбы и поминки. В Узбекистане учредили комиссии по их проведению
08:26  Внук экс-Кырпрезидента Селим Атамбаев выиграл золото шахматного турнира в ОАЭ
08:23  Проболтавшись полгода и ничего не сделав Осмонов убрался с поста главы "Фонда развития Иссык-Кульской области"
08:18  Тарифные войны и торгово-инвестиционные партнерства Китая, - В.Пироженко
08:15  В Ливии казнят еще 45 сторонников Каддафи
08:11  Путин погостит на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль. Поймает венок? - "МК"
07:42  Оно? В Германии появился третий пол
07:37  Схватка Трампа с Турцией помогает России разрушать НАТО, - Newsweek
07:32  Кто главный неудачник раздела Каспия? - Л.Степушова
07:30  Падение вверх. Куда "летит" тенге, - Т.Байтукенов
07:27  Радикальные мечети и медресе Кыргызстана. Контролирует ли ситуацию ДУМК? - Т.Карыпбай кызы
07:21  Умер Жумакадыр Акенеев - министр сельского хозяйства Киргизии в конце 1990-х
07:18  Четыре стереотипа по поводу... спермы, - Le Monde
07:13  Москва и Тегеран дадут США урановый ответ, - А.Комраков
01:44  В США назвали причину невозможности завоевать Россию и Афганистан
00:43  Во всех регионах Узбекистана созданы "центры здоровья девочек". Мальчики пусть так бегают...
00:14  Кирпичом по Тимуридам. Что ждет Ишратхану - самый загадочный памятник Самарканда
Среда, 15.08.2018
21:37  Российский Лукойл вдвое увеличил добычу газа в Узбекистане
21:35  Швейцарский суд отклонил протест адвоката Гульнары Каримовой по делу о $800 млн
21:31  Исламская революция в Иране в 1978 году: какие были последствия
21:27  Лживые символы Норвегии. Haakon VII, - Р.Устраханов
17:58  Бессильный патриотизм, - А.Дугин
17:46  Нефть: опасные игры, опасные связи, - С.Филатов
13:10  Футбол: Узбекистан разгромил Бангладеш на Азиаде (видео)
11:11  Asia Times: Какой глобальный порядок готовит КНР для мира?
11:10  The Hill: Новая версия НАФТА поставит США под удар?
11:09  Global Times: ЕС должен выбрать между критикой КНР и стабильностью Европы
09:12  Все более изолированный Эрдоган полагается на Путина, - Le Monde
09:05  Когда дойдет до Меркель? Мигранты продолжают насиловать немецких женщин, - Bild
09:04  Трамп рискует объединить Турцию, Иран, Китай и Россию в "ось попавших под санкции", - Daily Telegraph
09:00  В Узбекистане планируют лишать свободы за использование прокси
08:57  КазФемида не выпускает из своих объятий кырдепутата Асылбек уулу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На острове Тютерс под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили
16:17 16.08.2018

На острове под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили
Тайны Большого Тютерса

Уникальные находки, относящиеся к периоду Великой Отечественной, сделали участники поисковой экспедиции, которая сейчас работает на острове Большой Тютерс в Финском заливе неподалеку от Петербурга. Здесь удалось обнаружить бункер немецкого командования, а также раскопать прекрасно сохранившееся орудие зенитной батареи, полностью занесенной песком.

На острове под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили Это орудие было скрыто трехметровым слоем песка. Кадр из видео

В годы войны немцы захватили несколько островов из числа тех, которые образуют так называемую внешнюю островную гряду Финского залива. Гитлеровцы превратили один из них, Большой Тютерс, в настоящую крепость. Однако это не помогло оккупантам, и в 1944-м они вынуждены были спешно покинуть остров, бросив на нем все завезенное туда вооружение и боеприпасы. На протяжении многих послевоенных десятилетий Большой Тютерс оставался своеобразным заповедником Второй мировой. На остров, расположенный в пограничной зоне, практически никто из посторонних попасть не мог. Благодаря этому там сохранились многочисленные артефакты времен войны.




Не так давно ситуация изменилась. Начиная с 2013-го на острове ежегодно работают участники комплексной экспедиции "Гогланд", организованной совместно Русским географическим обществом и Минобороны.

За предыдущие сезоны "гогландовцы" основательно исследовали территорию Большого Тютерса в поисках сохранившихся там военных раритетов. В итоге два года назад с острова было вывезено для размещения в музеях 55 единиц немецкой техники. Казалось, после этого рассчитывать на новые масштабные находки уже не приходится. Однако, как теперь выяснилось, у острова остались еще сюрпризы для поисковиков. И весьма увесистые!

В ходе нынешней экспедиции ее участникам удалось найти подземное сооружение - настоящий бункер, устроенный гитлеровцами в укромном месте среди гранитных скал. По словам руководителя комплексной экспедиции "Гогланд" Артема Хуторского, это фортификационное сооружение является запасным командным пунктом и отсюда комендант гарнизона осуществлял управление обороной острова при налетах советской авиации или артиллерийских обстрелах с кораблей Балтийского флота.

Бункер хорошо сохранился, однако был буквально доверху забит всяким мусором. На расчистку ушло несколько дней, и завершилась она лишь в минувшее воскресенье. Волонтеры - участники экспедиции - за это время выгребли из подземелья тонны мусора, песка, камней... После такой "уборки" на стенах бункера обнаружились надписи на немецком. Указана даже дата: март 1944 года.

Еще один ценнейший "подарок" оказался спрятан под толстым слоем песка среди дюн. "Прозванивая" эту территорию при помощи чувствительного магнитного прибора, поисковики наткнулись на зенитную батарею. Брошенная гитлеровцами при спешной эвакуации с острова артиллерийская позиция оказалась в последующем занесена песком, который наметали с берега сильные ветра. Чтобы добраться до артефактов, участникам экспедиции пришлось устраивать настоящие раскопки, углубившись более чем на 3 метра. В результате из песчаного схрона перед ними появилась зенитка - целехонькая! Как определили специалисты, таких орудий нет ни в одном российском музее.

Однако поближе рассмотреть этот уникум сразу не получилось. Пушка-то гитлеровская оказалась с подвохом: под ее стволом немцы сложили целый штабель снарядов. На помощь поисковикам пришли армейские саперы, которые обезвредили арсенал, вполне сохранивший даже почти 75 лет спустя свои смертоносные свойства.

Судя по показаниям приборов, рядом под многометровым слоем песка скрываются еще два орудия и несколько других технических объектов. Обнаруженную уникальную зенитку предполагается вывезти с острова и разместить в новом филиале парка "Патриот" в Кронштадте.

Нынешняя экспедиция "Гогланд" продолжится до конца лета, так что вполне можно ожидать, что ее участники сделают на заповедном острове новые открытия, найдут здесь еще какие-то раритеты, сохранившиеся со времен войны.

Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в "МК" - подпишитесь на наш Telegram.

Александр Добровольский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534425420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  