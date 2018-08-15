На острове Тютерс под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили

16:17 16.08.2018 На острове под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили

Тайны Большого Тютерса



Уникальные находки, относящиеся к периоду Великой Отечественной, сделали участники поисковой экспедиции, которая сейчас работает на острове Большой Тютерс в Финском заливе неподалеку от Петербурга. Здесь удалось обнаружить бункер немецкого командования, а также раскопать прекрасно сохранившееся орудие зенитной батареи, полностью занесенной песком.



На острове под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили Это орудие было скрыто трехметровым слоем песка. Кадр из видео



В годы войны немцы захватили несколько островов из числа тех, которые образуют так называемую внешнюю островную гряду Финского залива. Гитлеровцы превратили один из них, Большой Тютерс, в настоящую крепость. Однако это не помогло оккупантам, и в 1944-м они вынуждены были спешно покинуть остров, бросив на нем все завезенное туда вооружение и боеприпасы. На протяжении многих послевоенных десятилетий Большой Тютерс оставался своеобразным заповедником Второй мировой. На остров, расположенный в пограничной зоне, практически никто из посторонних попасть не мог. Благодаря этому там сохранились многочисленные артефакты времен войны.









Не так давно ситуация изменилась. Начиная с 2013-го на острове ежегодно работают участники комплексной экспедиции "Гогланд", организованной совместно Русским географическим обществом и Минобороны.



За предыдущие сезоны "гогландовцы" основательно исследовали территорию Большого Тютерса в поисках сохранившихся там военных раритетов. В итоге два года назад с острова было вывезено для размещения в музеях 55 единиц немецкой техники. Казалось, после этого рассчитывать на новые масштабные находки уже не приходится. Однако, как теперь выяснилось, у острова остались еще сюрпризы для поисковиков. И весьма увесистые!



В ходе нынешней экспедиции ее участникам удалось найти подземное сооружение - настоящий бункер, устроенный гитлеровцами в укромном месте среди гранитных скал. По словам руководителя комплексной экспедиции "Гогланд" Артема Хуторского, это фортификационное сооружение является запасным командным пунктом и отсюда комендант гарнизона осуществлял управление обороной острова при налетах советской авиации или артиллерийских обстрелах с кораблей Балтийского флота.



Бункер хорошо сохранился, однако был буквально доверху забит всяким мусором. На расчистку ушло несколько дней, и завершилась она лишь в минувшее воскресенье. Волонтеры - участники экспедиции - за это время выгребли из подземелья тонны мусора, песка, камней... После такой "уборки" на стенах бункера обнаружились надписи на немецком. Указана даже дата: март 1944 года.



Еще один ценнейший "подарок" оказался спрятан под толстым слоем песка среди дюн. "Прозванивая" эту территорию при помощи чувствительного магнитного прибора, поисковики наткнулись на зенитную батарею. Брошенная гитлеровцами при спешной эвакуации с острова артиллерийская позиция оказалась в последующем занесена песком, который наметали с берега сильные ветра. Чтобы добраться до артефактов, участникам экспедиции пришлось устраивать настоящие раскопки, углубившись более чем на 3 метра. В результате из песчаного схрона перед ними появилась зенитка - целехонькая! Как определили специалисты, таких орудий нет ни в одном российском музее.



Однако поближе рассмотреть этот уникум сразу не получилось. Пушка-то гитлеровская оказалась с подвохом: под ее стволом немцы сложили целый штабель снарядов. На помощь поисковикам пришли армейские саперы, которые обезвредили арсенал, вполне сохранивший даже почти 75 лет спустя свои смертоносные свойства.



Судя по показаниям приборов, рядом под многометровым слоем песка скрываются еще два орудия и несколько других технических объектов. Обнаруженную уникальную зенитку предполагается вывезти с острова и разместить в новом филиале парка "Патриот" в Кронштадте.



Нынешняя экспедиция "Гогланд" продолжится до конца лета, так что вполне можно ожидать, что ее участники сделают на заповедном острове новые открытия, найдут здесь еще какие-то раритеты, сохранившиеся со времен войны.



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Александр Добровольский Источник - МК

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