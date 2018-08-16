Гибридная румынизация Молдовы неспешно ведет к..., - А.Цуканова

16:45 16.08.2018 АРИНА ЦУКАНОВА | 16.08.2018 |

Гибридная румынизация Молдовы неспешно ведет к унире

За 10 лет более половины молдавских граждан получат румынские паспорта



Не так давно один из румынских политологов – Богдан Дука – привел аргументы в пользу того, что союз Румынии и Молдовы на уровне унири (unirea – объединение) не имеет смысла. Дескать, во-первых, среди молдавских граждан невысок процент унионистов; во-вторых, Молдова как "неудавшееся государство" не нужна ни Евросоюзу, ни НАТО; в-третьих, румынам слишком дорого обойдется содержание 3,55-миллионного населения "исторических территорий"; в-четвертых, в случае объединения у Румынии возникнут проблемы с Приднестровьем и Гагаузией; в-пятых, в Молдове слишком много "русофонов" и велико влияние "русской духовности".



Дука посоветовал своим соотечественникам-румынам быть реалистами и не возрождать иллюзий о Великой Румынии, а "думать о том, как бессарабские братья и сестры могли бы помочь нам, приобретая румынское гражданство и новую родину".



Вроде бы все так, однако "пять пунктов" Богдана Дуки ползучую румынизацию Молдовы не останавливает. Существующее положение вещей Румынии выгодно, поскольку процесс идет как бы сам по себе и обеспечивает мягкий сценарий унири, при котором молдавское государство управляется румынами в интересах Румынии. В то же время прямых обязательств перед гражданами Молдовы у Румынии нет – гибридная румынизация намного дешевле прямого поглощения.



Процент унионистов при таком сценарии "вползания Молдовы в Румынию" не слишком важен: с одной стороны, он ежегодно увеличивается в среднем на 2,5%, с другой – количество граждан Румынии в структурах центральной власти Республики Молдова обеспечивает большинство и позволяет принимать любые решения, нужные Бухаресту. И если сейчас, по данным различных социологических контор, объединение с Румынией поддерживают от 23% (Institutul Politici Publice) до 32% (IMAS) граждан Молдовы, то с каждым годом эти цифры будут расти, поскольку очередь в румынское посольство меньше не становится.



Если в 2015 году паспорта граждан Румынии получили 45507 жителей Молдовы, то в 2016 году число "новых румын" выросло до 61206 человек, а в 2017 году – до 68626. Чтобы осмыслить это, можно представить, что каждые два года в Румынию добровольно уходит все население второго по величине города в Молдове – Бельцы. Или каждый год – Сороки и Орхей (в пятерке третьих по величине городов). Всего с 1991 по 2017 год паспорта Румынии получили 616 тысяч молдавских граждан. С учетом текущего 2018 года наберется целый Кишинев!



Самое главное здесь даже не количество, а динамика: если за первое десятилетие независимости (1991-2001 годы) обладателями румынского паспорта стали более 94,6 тысячи жителей Молдовы, то в период с 2002 по 2017 год – уже около 521 тысячи. "Прогресс" налицо. В 2003 году всего 6 человек получили румынский паспорт, в 2005 таких набралось аж 1317, а заявлений на получение гражданства Румынии – 15567. В официальной справке Национального органа по вопросам гражданства Румынии сказано, что в 2016 году было подано 94461 заявление, а в 2017 году – 78088. То есть даже при таких высоких темпах румынизации Молдовы спрос на получение статуса "нового румына" превышает предложение.



Нетрудно посчитать, что к началу 2018 года более 17,3% жителей Молдовы являлись гражданами Румынии. Столь же просто узнать, что к началу 2019 года при существующем спросе на румынские паспорта их будет примерно 20%. Это пятая часть населения, имеющая, подчеркнем, беспрецедентное представительство в парламенте, правительстве, Конституционном суде Молдавии. Еще в 2012 году молдавские СМИ писали, что около 80% высокопоставленных молдавских чиновников имеют румынское гражданство и работают в интересах второй родины. В нынешнем парламенте Молдовы – около 65% граждан Румынии, в правительстве – около 70%, в Конституционном суде – 85-100% (в разное время).



Стоит ли удивляться решениям молдавского Конституционного суда, которые не подлежат обжалованию: о передаче полномочий законно избранного президента другому лицу на время подписания законов или утверждения назначений, с которыми действующий глава государства не согласен; об отмене статуса русского языка как языка межнационального общения; о государственном языке Молдовы – румынском?



Даже если румынский паспорт его молдавскими получателями воспринимается исключительно как возможность уехать на заработки в Европу, Румыния рассматривает увеличение доли своих граждан в Республике Молдова с геополитической точки зрения. Через пять лет треть населения Молдовы станет румынскими гражданами. А через десять? А в случае форсирования этого процесса? Даже школьник сосчитает, сколько лет понадобится Румынии, чтобы на уровне населения заполучить Молдову. Задачка простая. Нужно раздать румынские паспорта примерно 1780 молдавских граждан, при этом 616 тысяч их уже имеют. Темп можно задать любой – хоть 35% (как это было в 2016 году в сравнении с 2015-м), хоть 12,1% (в 2017 году в сравнении с предыдущим годом). Если Румыния не будет ускоряться стремительно, план по румынизации населения Молдовы будет выполнен к 2029 году. При желании можно притормозить или, напротив, набрать скорость с оглядкой на процессы, происходящие в регионе и/или под давлением внешних сил. Важно другое: эффективных механизмов сдерживания гибридной румынизации Молдовы сегодня нет.



Способствует планам Румынии и административная реформа, меняющая территориальное деление страны: 32 существующих района должны быть упразднены, вместо них появятся Центр, Север, Юг, отдельными образованиями останутся Гагаузия и муниципий Кишинев. Вместо 898 примэрий (местных органов власти) останутся около 110 (ранее речь шла о 289). Парламентские выборы, которые теперь назначены на 24 февраля 2019 года, правительство собирается проводить уже в новых административно-территориальных условиях. Хитрость в том, что это позволит существенно увеличить среди представителей местной власти Молдовы, за пределами столицы, процент чиновников с румынскими паспортами. Здесь стоит вспомнить недавнюю кампанию по подписанию молдавскими примэриями "унирек" – местечковых деклараций - о желании объединиться с Румынией. В "символической" акции активно участвовал Генеральный консул Румынии в Бельцах. В начале мая число примэрий, желающих стереть Молдову с карты мира, перевалило за 150. Административная реформа очень поможет принятию новых "унирек": не придется добираться до каждого села.



Теоретически ползучую румынизацию Молдовы сдерживают АТО Гагаузия и непризнанное Приднестровье. Однако численность населения Гагаузии для Румынии не критична, а на ПМР румынское государство и не претендует. Поэтому молдавские власти и не торопятся интегрировать Приднестровье в Молдову на уровне политических решений, скажем в виде федерации с предоставлением Приднестровскому региону права вето тех актов, которые не соответствуют интересам жителей Приднестровья. Униря уж точно не соответствует.



В самой Румынии распространено мнение, что Приднестровье никогда не было частью Бессарабии и вполне допустимо рассматривать эту территорию как разменную монету. Только "меняться" в Кишиневе предполагают не с Россией, а с Украиной – обменять Приднестровье на части Одесской и Черновицкой областей. Сейчас ПМР не позволяет форсировать процесс поглощения Молдовы Румынией: соглашение об объединении возможно только в границах государств, признанных международным сообществом. Препятствовать же гибридной румынизации Приднестровье не может. Больше того, приднестровцы тоже получают румынские паспорта, чтобы уехать на заработки в Евросоюз. Власти ПМР говорят о том, что "тенденция обозначилась" с 2016 года.



Румынию вполне устраивает неспешный захват Молдовы: власть в Молдове и так действует в румынских интересах, население стоит в очередях за паспортами в румынское посольство, государственным языком объявлен румынский, дети в школах учат "историю румын"… А там и 2029-й на дворе. Если же униря понадобится раньше, Румыния и ее союзники по НАТО поднажмут. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534427100

Новости Казахстана

