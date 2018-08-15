Венгрия официально назначила "уполномоченного по развитию" (губернатора) Закарпатской области Украины

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Вот уже более двух недель Украину лихорадит скандал с Венгрией

Святослав Князев

15.08.2018



31 июля 2018 года временного поверенного в делах Венгрии Ласло Папа вызвали в министерство иностранных дел Украины. Официальный Киев передал через дипломата свое возмущение в адрес официального Будапешта. Поводов нашлось сразу несколько.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последнее время сделал целый ряд жестких заявлений в адрес украинского руководства. 28 июля, выступая перед мадьярами в румынском Бэиле-Тушнад , глава правительства Венгрии скептически высказался по поводу евроатлантических перспектив официального Киева. Шансы на вступление Украины в Евросоюз он оценил как нулевые и отметил, что не видит "незалежную" членом Североатлантического альянса.



Также Орбан высказал предположение о том, что Россия в будущем все-таки установит своей контроль над Украиной, и публично предложил снять санкции с РФ.



Но это стало основанием лишь для части претензий в адрес Будапешта. Основной повод – введение властями Венгрии должности уполномоченного по развитию Закарпатской области, что вызвало настоящую истерику у политиков и журналистов, ориентированных на администрацию Петра Порошенко и украинских олигархов. В решении официального Будапешта помогать мадьярам, живущим вне официальных границ Венгрии, усмотрели нацистский экспансионизм.



Экс-нардеп Украины Тарас Черновол, фигурирующий в неформальных Интернет-списках "порохоботов", в интервью изданию "Вести" обвинил Будапешт в том, что тот "бредит пан-мадьяризмом", а депутат от Блока Порошенко Роберт Горват, – что руководство Венгрии "живет собирательством земель".



Еще дальше пошел юрист Владимир Пилипенко, опубликовавший на сайте телеканала "112" объемный материал, в котором сравнил Виктора Орбана ни много ни мало... с Адольфом Гитлером. Пилипенко назвал нацистского фюрера недохудожником, который бредил идеями о Lebensraum, а потом стал канцлером. А чтобы ни у кого из читателей не оставалось никаких сомнений – прямо заявил, что Орбан, как и Гитлер, испытывает "нездоровую тягу к колонизаторским идеям".



Подобные обвинения в адрес европейского политика из уст представителей Украины, министры и депутаты которой регулярно открытым текстом предлагают захватить то Кубань, то Воронеж – звучат явно неадекватно.



А судя по биографиям перечисленных выше "экспертов", оскорбляющих иностранных политиков, и как всегда цинично.



Напомним их. Тарас Черновол – сын лидера националистического Народного Руха Украины Вячеслав Черновола. В 2002 году избирался в Верховную Раду, был членом фракции Виктора Ющенко "Наша Украина", однако в 2004 году перебежал к Виктору Януковичу и возглавил его избирательный штаб. И в 2008 году стал депутатом парламента уже от Партии Регионов, которую оппоненты называли "пророссийской". На фоне лоббистских скандалов через некоторое время его из фракции ПР исключили. В прессе Черновола называли одним из основных парламентских лоббистов табачного и алкогольного бизнеса. После 2014 года Тарас Черновол стал жестким критиком России и горячим сторонником Петра Порошенко.



Владимир Пилипенко – юрист. Учился и защищал диссертацию в том же университете, где его отец был заведующим кафедрой. Хотя родитель является депутатом Львовского облсовета от тягнибоковской "Свободы", Владимир в 2008 году избрался в парламент от Блока Юлии Тимошенко, а в 2012-ом – от идеологического оппонента БЮТ– Партии Регионов. В 2014-ом – стал одним из тех, кто отвернулись от Виктора Януковича и перешел на сторону лиц, совершивших госпереворот. Затем занял одну из руководящих должностей в партии "Возрождение", которую украинские СМИ связывают с личностью олигарха Игоря Коломойского.



Роберт Горват – закарпатский бизнесмен, влившийся в ряды Блока Порошенко на пике популярности последнего и ставший в 2014 году народным депутатом.



Всех троих сложно заподозрить в отсутствии прагматизма. Так отдают ли эти люди себе отчет в том, что представители венгерских дипломатических и специальных служб наверняка мониторят украинские СМИ, и сводки прессы, содержащие оскорбительные сравнения, наверняка ложатся на стол Орбану? И догадываются ли они о том, как Орбан отреагирует на подобные рассуждения? Наверняка.



И тем не менее они спокойно пошли на это. А значит, их боссы сделали ставку на конфронтацию.



Следует отметить, что инициатива венгеро-украинского конфликта исходила отнюдь не от Орбана.



Конечно, он еще на фоне Майдана выражал обеспокоенность судьбой украинских мадьяр и критиковал антироссийские санкции, бьющие по экономике Венгрии. Но при этом он проводил встречи с украинским руководством и даже предоставил в 2016 году кредит на обустройство пограничной инфраструктуры на Украине.



Однако в 2017 году фракции антироссийского большинства в Верховной Раде приняли "рамочный" закон "Об образовании", предусматривающий фактический запрет обучения в школах и университетах на языках национальных меньшинств. Нормативный акт, конечно, был направлен в первую очередь против русскоязычных, однако он также "зацепил" румын, поляков, болгар и венгров. Последних – в особенности. Живут они компактно, сильнее других национальных групп связаны с сородичами по другую сторону границы и, соответственно, меньше озадачивались изучением украинского языка.



Помимо "языковой" статьи закона "Об образовании", били по закарпатским венграм и другие лингвокультурные инициативы Киева – в частности, касающиеся прессы и языка госслужбы.



Мог ли Орбан позволить себе все это проигнорировать? Вряд ли. Он представляет правую партию "Фидес", являющуюся конкурентом для еще более правого "Йоббика". Простили ли бы ему избиратели игнорирование прав соотечественников, практически все из которых, начиная с 1990-х, успели оформить себе венгерские паспорта?



Не простили бы. Киев банально загнал его в угол.



Было ли это необдуманным решением, продиктованным национал-популизмом украинских властей, или хитрой игрой, просчитанной теми, кто Орбана недолюбливает (тем же Соросом), – сказать трудно.



Однако факт остается фактом. Отступиться от закарпатских венгров для Орбана нынче – смерти подобно. Впрочем, если Киев попытается отыграть ситуацию назад, ему это также может дорого стоить. Если Орбана "подпирает" хотя бы цивилизованный "Йоббик", то Порошенко и компанию – криминально-нацистские группировки, являющиеся ядром их электората.



Ситуацию можно было хотя бы просто заморозить. Но министр обороны Украины Степан Полторак (находящийся в прямом подчинении президента Порошенко) демонстративно посетил Закарпатье и встретился с его губернатором Геннадием Москалем. После этого на сайте администрации появилось сообщение о том, что в районе компактного проживания венгров – Берегово – планируется разместить батальон 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады. На Интернет-форумах Украины и в социальных сетях появились "победные" возгласы о том, что обладающая боевым опытом 128-ая бригада "порвет" венгерскую армию. С учетом того, что Венгрия является членом НАТО, звучит это весьма странно.



Достаточно венграм Берегово выйти на акцию протеста, а украинским военным попытаться разогнать их в духе "АТО в Донбассе", чтобы Украина оказалась под угрозой конфликта с альянсом.



Закарпатье входило в состав Венгрии несколько столетий, и мадьяры привыкли считать его своей землей. Однако то, что эту территорию забрал себе по итогам Второй мировой войны могущественный Советский Союз, заставило Будапешт смириться с потерей. И даже после развала СССР, Венгрия изначально не планировала предъявлять какие-либо претензии на свои бывшие земли. Исчезновение в 2014 году на Украине легитимных институтов власти зародило у венгерских властей определенные сомнения, но все равно не смогло толкнуть их на радикальные действия. Будапешт ограничился декларациями, содержащими призывы к защите национально-культурных прав соотечественников и предоставлению им автономии.



Однако сегодня официальный Киев действует в отношении Закарпатья подобно тому, как вел себя в 2014 году в отношении Крыма и Донбасса.



Олег Тягнибок обещал умыть Крым кровью, а Виталий Кличко – вести себя там жестче, чем в Киеве. Чем это все тогда закончилось для "новой украинской власти" – хорошо известно.



Поэтому запрет венгерского языка, ноты протеста в адрес Будапешта и угрозы переброски войск в места компактного расселения мадьяр свидетельствуют о том, что Киев упорно не желает учиться на своих ошибках. И очень скоро может получить на западных границах "второй Крым". Только это будет уже не "Русская весна", а "мадьярская зима"... Источник - столетие

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