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Уже сегодня: в Землю врежется Нибиру
21:11 16.08.2018

К вечеру станет известно, правдивы ли пророчества о планете Х

Бдительные уфологи предупредили, что мир может закончить свое существование уже сегодня – по мнению эзотериков, апокалипсис наступит 16 августа. Одни заявляют, что таинственное небесное тело Нибиру должно столкнуться с Землей, после чего наша планета изменит свою орбиту и прямым ходом помчится прямо к Солнцу, в огне которого все люди погибнут. Другие считают, что планета Х – так иногда называют Нибиру – уже не представляет опасности и что древние шумеры предсказали гибель землян от разгневанных инопланетян. Самые заботливые даже подсказали, где можно спастись от апокалипсиса, – самым безопасным местом оказалась маленькая Исландия, которая, увы, не сможет вместить всех желающих спрятаться от огненного смерча.

Однако не все так пессимистично смотрят на судьбу человечества. Так, один из старейших ученых МГУ историк Гелий Клейменов заявил, что Земля, безусловно, может столкнуться с загадочной планетой Нибиру, но это будет еще не скоро.

"В моих предсказаниях это произойдет через 12 тысяч лет", – рассказал историк телеканалу "Звезда". По мнению Клейменова, если бы планета Х была в 3-5 раз больше Земли, астрономы давно заметили бы ее, а так как они ничего не видят, можно продолжать жить спокойно.

С историком согласен и ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев: по его словам, жизнь на нашей планете рано или поздно угаснет, случится это не раньше чем через несколько миллиардов лет. Вместе с тем Бородачев подчеркнул, что Нибиру продолжает оставаться загадкой для ученых. "Что за этим стоит, мы еще не знаем. Может, это некая психоэмоциональная энергетическая программа, которая тоже может существовать в космосе. Каковы носители этой программы, мы тоже не знаем", – отметил он.

Как бы то ни было, похоже, сегодняшний день расставит точки над i в истории с очередным концом света.

Валентина МАЙОРОВА

Источник - Утро
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