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"Сделаем это неформально, вдвоем, просто сядем...". Аркадаг прилетел в гости к Путину в Сочи
21:15 16.08.2018

Путин и Бердымухамедов в неформальной обстановке в Сочи обсудили двусторонние вопросы

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову неформально в узком составе обсудить двусторонние вопросы, которые представляют взаимный интерес, сообщает ТАСС.

"Мы совсем недавно виделись в рамках каспийской "пятерки", где подписали очень важный документ по урегулированию ситуации на Каспии. Как и договорились, мы все-таки проведем с вами сегодняшнюю встречу отдельно, поговорим обстоятельно по нашим двусторонним отношениям", - сказал Путин на встрече с президентом Туркменистана. Он добавил: "Как вы и предлагали, сделаем это неформально, вдвоем, просто сядем - обсудим все вопросы, которые представляют интерес для двусторонних отношений".

Президент РФ предложил обсудить экономические вопросы, вопросы социальной сферы, взаимодействия в гуманитарных областях и международной деятельности. "Здесь наши позиции, как дипломаты говорят, близки или практически совпадают. Мы работаем очень тесно друг с другом и эффективно", - сказал Путин.

Бердымухамедов выразил признательность за встречу и подчеркнул, что Россия и Туркменистан являются стратегическими партнерами. "Свои взаимоотношения мы всегда складываем на фоне взаимоуважения, поэтому в действительности мы многое делаем для реализации вопросов нашего сотрудничества", - сказал президент Туркменистана. Он обратил внимание на активную работу межправкомиссии и выразил благодарность за назначение нового главы комиссии, поскольку новый состав может также добиться позитивных результатов в реализации планов.

"Я хотел бы также, пользуясь случаем, все-таки сказать, как говорят "лучше поздно, чем никогда", поздравить вас с великолепным, который прошел на высоком уровне, чемпионатом мира по футболу - 2018", - сказал Бердымухамедов.

Президент Туркменистана указал, что его российский коллега многое делает и на международной арене, в частности, по вопросам безопасности, кроме того, многое предпринимается для укрепления дружбы между Туркменистаном и РФ. "Поэтому я хотел бы поблагодарить вас за этот огромный личный вклад. В действительности, сегодня, наверное, накопилось уже много вопросов", - сказал президент Туркменистана. Он предложил обсудить складывающиеся международные тенденции, вопросы торгово-экономического, гуманитарного взаимодействия.

Источник - ca-news.org
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