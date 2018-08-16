Какие титулы, звания и награды в Казахстане можно купить за деньги

00:04 17.08.2018 К примеру, "Почетным гражданином Казахстана" можно стать за 1 миллион 750 тысяч тенге.



Недавно СМИ рассказали, как руководителю креативного агентства Галие Токаревой пришло письмо, в котором бизнесвумен оповестили, что ее номинировали на престижное звание "Почетный гражданин Казахстана" за большой вклад в экономическое развитие страны и столицы в целом. Правда, послание было с малоприятным для Токаревой уточнением: за орден необходимо заплатить один миллион 750 тысяч тенге.



Сайт компании, которая выдает награды, с многообещающим именем выглядит патриотично: здесь и национальный орнамент, и фото столицы, придающие серьезности предприятию. В комплекте с орденом обещают выдать удостоверение "Почетного гражданина Казахстана", наручные часы и даже сувенирный кортик с гравировкой. Главное условие – достичь 30-летнего возраста, а повод для получения расписан на девять пунктов. никаких привилегий награда не дает.



Также стоит отметить, что эта информация вызвала неоднозначную реакцию у общественности, в связи с чем редакция Caravan.kz и решила узнать, каких "достижений" и "заслуг" можно добиться в Казахстане, имея определенную сумму денег



МЕСТО В МАЖИЛИСЕ



Два года назад СМИ давали новость с заголовком "Чтобы стать депутатом мажилиса, надо заплатить 343 тысячи тенге".



Но на самом деле речь шла не о стоимости места в депутатском кресле, а о сумме избирательного взноса за каждого включенного в партсписок участника выборов в мажилис Казахстана.



Иными словами, политические партии, выдвинувшие списки для участия в предстоящих выборах в мажилис парламента Казахстана, должны внести в избирательный фонд за каждого включенного в список партийца сумму в 343 тысячи тенге. Так в 2016 году говорил тогдашний заместитель председателя ЦИК Владимир Фоос.



ВОЕННЫЙ БИЛЕТ



На протяжении нескольких лет в Казахстане существует альтернатива срочной воинской службе, которую предпочитают проходить далеко не все молодые люди.



Для тех, кто не желает посвящать год своей жизни армейскому уставу, законодательством предусмотрены платные месячные курсы по обучению в военно-технических школах (ВТШ) министерства обороны РК.



На платной основе на службу в ВТШ могут поступить военнообязанные, годные по состоянию здоровья к воинской службе, и призывники в возрасте от 24 до 27 лет. Длится обучение, как правило, около 40 дней. А цена вопроса – 263 тысячи тенге.



По окончании обучения курсант получает военный билет.



ДИПЛОМЫ КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗОВ



Зимой этого года объявление о продаже дипломов любых казахстанских вузов в Instagram вызвало волну возмущения среди пользователей соцсетей.



"Принимаем заказы на дипломы любых вузов по Республике Казахстан", - говорилось в описании ныне удаленной странички, сообщал Sputnik.



Под объявлением также уточнялся номер телефона с предложением писать в WhatsApp, а также публиковались скриншоты с благодарностями от "клиентуры".



Очевидно, что вышеупомянутые "предприниматели" далеко не единственные в своем роде. Но в любом случае такие дипломы будут считаться недействительными, так как их номера не смогут занести в реестр вуза и министерства образования.



"АЛТЫН БЕЛГІ"



В январе нынешнего года на казахстанской торговой площадке в Интернете появилось объявление о продаже нагрудного знака "Алтын белгі" за 500 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz.



В министерстве образования и науки сообщили, что законодательно продажа нагрудных знаков не запрещена.



"Это именная медаль. Она идет вместе с сертификатом, куда вписывается имя получателя. То есть передать или продать ее кому-то для использования по назначению невозможно. Единственно, сама медаль может представлять интерес для частных коллекционеров, нумизматов", - сообщили в ведомстве.



МЕДАЛИ ВРЕМЕН ВОВ



В мае Tengrinews.kz сообщал, что на сайте бесплатных объявлений выставлены на продажу медали времен Великой Отечественной войны, в том числе медаль "За оборону Ленинграда" и медаль "За победу над Германией".



Цены варьируются от пяти до восьми тысяч тенге, продаются медали вместе с ленточками, а некоторых случаях и вместе с сертификатом.



Данный поступок раскритиковал консультант совета ветеранов Астаны Амангельды Аширов.



- Конечно, я осуждаю такие поступки. Кем бы они ни были, те, кто продает. Может, это медали их дедов. Такие вещи надо хранить как реликвию, передавать из поколения в поколение, гордиться. Эти медали, все медали, завоеваны тяжелым трудом, жизнью, здоровьем. Их родина наградила, продавать такое - немыслимо, - сказал Аширов.



Автор: Роман Ревякин Источник - Караван

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