Кремль решился вредить Штатам, но в гомеопатических дозах

00:05 17.08.2018 Москва, похоже, вовсе не выводила свои миллиарды из госдолга США, а просто перепрятывала деньги



Андрей Полунин

Материал комментируют:

Валентин Катасонов

Сергей Марков



Россия внезапно прекратила снижать свою долю в госдолге США. Это видно из отчетности американского Минфина, опубликованной 15 августа. В июне РФ обладала государственными облигациями США на $ 14,9 млрд. Ровно столько у нас было казначейских бумаг и по итогам мая.



Это значит, Кремль дал "красный свет" ускоренному выводу резервов из американских бумаг. До этого момента, последние три месяца мы избавлялись от US Treasuries стахановскими темпами. В реальности темпы эти были такими.



На начало 2018 года объем российских вложений составлял $ 102,2 млрд., по состоянию на 1 апреля - $ 96,1 млрд. Но 6 апреля Минфин США в ответ на "разнообразную злонамеренную деятельность РФ" приступил к принципиально новому расширению антироссийских санкций. В новый список впервые попали крупные бизнесмены, не связанные с нефтегазовой отраслью, и их активы. Это вызвало массовую распродажу российских ценных бумаг и падение рубля. За неделю, начинавшуюся 9 апреля, рубль потерял более 12%.



После этого Москва и начала ускоренный вывод резервов из американских бондов. В апреле вложения РФ сократились вдвое - с $ 96,1 млрд до $ 48,7 млрд. В мае еще в три раза - до $ 14,9 млрд. В результате РФ выбыла из списка 32 крупнейших держателей американского госдолга, которых Минфин США ранжирует по объему вложений.



Как сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор "проводит политику диверсификации резервов, учитывая экономические и геополитические риски". Тогда возникает вопрос: почему мы и дальше не распродаем казначейские бумаги США?



Одна из возможных версий - Москва дает сигнал Вашингтону, что не стоит ужесточать санкции. Иначе возобновим процесс выхода из госдолга США.



Напомним, 8 августа Госдеп анонсировал новые санкции против РФ - на этот раз в связи с делом об отравлении Скрипалей. Первый пакет планируется ввести 22 августа. Он будет включать запрет на экспорт в Россию ряда товаров. В частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, а также "технологий в сфере информации и безопасности".



Второй пакет - более жесткий. Вашингтон может ввести его через несколько месяцев, если Москва не предоставит "гарантии неприменения химического и биологического оружия". Тогда США намерены пойти на снижение уровня дипотношений и крупное ограничение экспорта и импорта.



Как уточнили в Госдепе, речь идет о товарах на "несколько сотен миллионов долларов". Причем, ограничительные меры "могут включать запрет на банковские займы из любого американского банка".



На подходе и "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. В экономической части документа наиболее важно требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских госбанков. В том числе - Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Кроме того, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель.



Можно предположить: если США будут закручивать гайки слишком рьяно, РФ полностью распродаст облигации. И тем самым подаст плохой пример Турции и Китаю. Заметим: Анкара в июне уже снизила объем американских облигаций до $ 28,8 млрд. - на 42% от общей суммы. Китай - на $ 4,4 млрд. (до $ 1,18 трлн).



Насколько серьезна для Вашингтона угроза выхода ряда стран из US Treasuries? Что стоит за приостановкой Москвой распродажи американских облигаций?



- Россия, конечно, подает пример, сокращая резервы в облигациях США. Но другие страны пока не очень им вдохновились, - считает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. - Китай снизил резервы в американских казначейских бумагах незначительно. Напротив, ряд стран значительно увеличили долю. Среди них Великобритания, Сингапур, Каймановы острова, Южная Корея, Люксембург, Бельгия, Италия. Благодаря этому общие вложения иностранных государств в гособлигации США по сравнению с маем остались прежними - $ 6,21 трлн.



Причем, в истории с резким сокращением доли РФ в американском госдолге обнаружился любопытный поворот. Эксперты влиятельного американского Совета по международным отношениям (CFR) утверждают, что Москва продала не 84% казначейских бумаг США, всего 45%, спрятав облигации в офшорах. В сообщении на сайте организации отмечается, что 16% по-прежнему зарегистрированы как российские активы в США, а 39% скрыты в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах.



В то же время, по данным CFR, в апреле и мае этого года владения госдолгом США резко выросли в Бельгии, где расположен банк-депозитарий Euroclear. И на Каймановых островах - на $ 25 млрд. и $ 20 млрд. соответственно.



Замечу, CFR - авторитетная организация, у которой есть доступ к надежным источникам информации. И если принять версию CFR, получится, что Россия и не выходила из казначейских американских бумаг. Они просто перевела их в депозитарии под другой юрисдикцией, где они стали "не видны" для Минфина США.



Судя по всему, до этого US Treasuries, приобретенные Россией, находились в американских депозитариях - только и всего.



"СП": - Пусть так, но почему облигации на сумму $ 14,9 млрд. мы не трогаем? Мы играем на руку Вашингтону?



- $ 14,9 млрд. - не та сумма, которая является принципиальной.



Напомню, пик российских вложений в гособлигации США пришелся на февраль 2013 год. Тогда они составляли $ 164,3 млрд. И только в 2014-м, на волне возникших геополитических сложностей, начался первый этап вывода резервов из американских гособлигаций.



Вполне вероятно, что нынешняя сумма резервов носит технический характер. И необходима для выплат, которые предполагается произвести в ближайшее время - например, погашения внешнего долга России.



В любом случае, $ 14,9 млрд. погоды не делают. Скажем, в резервах Народного банка Китая сумма казначейских бумаг США составляет $ 1,18 трлн. Вот если бы китайцы "сбросили" хотя бы половину этих бумаг, это точно бы привело к развалу нынешней долларовой системы.



"СП": - То есть, мы не можем угрожать США: прекратите ужесточать санкции, или мы распродадим все казначейские облигации?



- Для Вашингтона такая распродажа - что слону дробина. Иностранные государства скупили облигации США на $ 6,21 трлн. На этом фоне наша распродажа нанесет вред Америке в гомеопатических дозах.



- Если бы ряд стран начал выходить из казначейских бумаг США, это действительно создало бы Вашингтону крупную проблему, - отмечает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. - Но именно демарши России с американскими облигациями Вашингтон мало волнуют. Дело в том, что РФ сейчас находится в особом положении: она причислена к "оси зла", в которую включены еще Иран и Северная Корея. Поэтому другие страны российскую ситуацию на себя не переносят. И действовать по примеру Москвы не собираются.



"СП": - Свои резервы из американских ценных бумаг активно выводит Турция. Значит, пример все-таки действует?



- В отношении Турции американцы запустили тот же процесс, который уже действует против РФ и Ирана. Показательна, напротив, другая ситуация. У Нацфонда Казахстана голландский суд в декабре 2017 года заморозил $ 22 млрд., хранившиеся в американском Bank of New York Mellon. Так вот, после снятия ареста Казахстан не стал забирать из американского банка большую часть этих денег.



Большинство стран, в том числе Казахстан, подчинены американцам. И для них просто нет смысла выходить из US Treasuries.



Особое место, замечу, занимает Китай. Пекин не подчиняется Вашингтону, и имеет огромные резервы в долговых американских бумагах. Но у китайской и американской экономик - огромная взаимная интеграция. Поэтому арест китайской части американского долга нанесет огромный ущерб именно экономике США.



"СП": - Что мы будем делать с $ 14,9 млрд., которые все еще вложены в казначейские обязательства?



- Предсказать действия наших финансовых властей невозможно. Понятно одно: зачастую они совершают ошибки. Скажем, о необходимости вывода большей части российских резервов из US Treasuries эксперты говорили с 2014 года. Но сделано это только сейчас, с большими для нас потерями.



Причем, по моим данным, эти деньги вложены в европейские финансовые инструменты. Между тем, страны ЕС - это союзники США по НАТО. И в отношении РФ могут принять те же решения, что и американцы.



"СП": - Как было бы правильно разместить наши резервы?



- Рационально делать так, как поступают развитые страны. Которые не только вкладывают в чужие долги, но и инвестируют в собственные экономики.



Деньги должны не копиться в кубышке. Их следует вкладывать в крупные проекты - инфраструктурные, строительство НПЗ, стимулирование экспорта, освоение арктического шельфа. Тогда и влияние санкций США на нас будет минимальным. Источник - СвободнаяПресса

