 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане будет создана туристическая милиция
00:20 17.08.2018

МВД начал работу по созданию туристической милиции. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

Подразделение создается за счет сокращенного штата центрального аппарата. Сотрудники подразделения туристической милиции будут обеспечивать охрану общественного порядка во всех туристических зона, главным преимуществом во время отбора кандидатов в данную службу особое внимание будет уделяться знанию и владению несколькими иностранными языками.

По словам Сеитова, создание подразделения только началось, МВД планирует полностью сформировать структуру до конца года.

Туристические милиционеры будут сосредоточены в Иссык-Кульской области, но будут во всех туристических зонах, а также работать круглый год.

Как отметил Сеитов, во всех странах есть такие подразделения.

Источник - http://kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534454400
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