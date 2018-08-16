Казахстанский Кордай терроризируют... басмачи

00:32 17.08.2018 Кордай: анатомия страха



В райцентре Кордай Жамбылской области спят с закрытыми окнами и топориками под подушкой. Разбойники, совершившие в последних числах июля ночные налеты на дома мирных жителей, поселили в людях страх, и, похоже, надолго. "Пока не поймают этих нелюдей, мы будем бояться", - признаются сельчане.



Они пришли убивать

К 10 августа в дом, стоящий на узкой улочке в центре села, начали стекаться люди. Помянуть Владимира Ивановича БОЙКО приехали брат покойного с племянницей из Алматы, дочка из Бишкека, подтянулась и другая родня этой большой дружной семьи старожилов Кордая, оказавшейся в центре кошмарных событий, произошедших 20 июля здесь, на улице Кордайской.

Об этих событиях мне рассказали родственники, друзья и соседи тети Лиды и дяди Володи - так по-свойски называли супругов, проживших в согласии да любви долгую и счастливую жизнь, в одночасье страшно и нелепо оборванную. С родными этой пары мы встретились в оптовом магазине, принадлежащем их зятю Юрию АНАСТАСИАДИ. Пока шла беседа, беспрерывно подходили жители села, делали покупки и выражали соболезнование. Некоторые оставались потолковать.

- Володя, он такой… мухи не обидит! Я же его с детства знал! Мальчишками гоняли в футбол, - вспоминает Валерий Сергеевич ОГАНЯН. - В молодости он служил на границе с Китаем в непростое время, потом принимал участие в ликвидации аварии в Чернобыле, получил инвалидность. Но до последнего дня был крепок, энергичен, несмотря на свои 68 лет. И был очень отзывчивым, добросердечным… Эх, поймать бы этих гадов! Такого человека жизни лишили…

- А я с ним в домино играл, - подхватывает Александр Петрович САФРОНОВ. - В тот день я зашел по-приятельски к Володе, а Лида плюшек напекла - такие вкусные! Чаем меня напоила, и я побежал в садик за внуками. И вот сейчас я себя корю: не надо было мне уходить, может, было бы все по-другому…

Могло ли быть по-другому в тот июльский вечер? Этот вопрос задают сейчас и родные Владимира Ивановича Бойко, и односельчане, и следователи. Иначе говоря, знали ли злодеи, что идут грабить беззащитных стариков-пенсионеров или выбрали первый попавшийся дом? Из верного ответа будет вытекать и версия: либо преступники местные, кордайские, либо залетные: из соседнего района, из города, а то и вовсе из соседнего государства. Киргизия - вот она, рядом, граница прозрачная: ночью сделал дело - к утру уже за рубежом...

Но вернемся к тому ужасному вечеру.

- Было около девяти, смеркалось, - рассказывает дочь Бойко Оксана АНАСТАСИАДИ. - Родители живут вдвоем, рано ложатся, и папа уже отдыхал, когда мама услышала лай собаки, потом шаги… Открыла дверь. Перед ней двое в масках: по ее описанию, один высокий, другой пониже и поплотнее. Сразу сильный удар по ноге. Схватили за волосы и поволокли внутрь дома. И принялись избивать. У них в руках был огромный дрын с утолщением на конце. И этой дубиной они наносили удары по всем частям тела. Били и маму, и папу, а мама кричала: "Мы вам все отдадим, только не бейте!", "Деда не бейте, бейте меня!" А они будто не слышали, били с садистским азартом и при этом повторяли: "Деньги! Золото!"

- У них была еще какая-то железяка, эту штуку они воткнули тестю в руку, - дополняет Юрий Анастасиади. - Сломали ему 22 ребра, выбили все зубы. А теще дубинкой проломили голову, сломали ключицу. О такой нечеловеческой жестокости мы в Кордае никогда не слышали. Такое впечатление, что они пришли не только за деньгами. Они пришли убивать. Там везде - дома, во дворе - лужи крови.

…Несчастных замотали еще и скотчем. Один бог знает, что собирались с ними сделать. Лидию Ивановну вывели во двор, чтобы она показала, где в сарае лежат деньги. Длинный вытащил из кастрюли 100 тысяч тенге и 500 евро - то, что было припасено стариками на черный день. И пока он возился с деньгами, его жертва успела крикнуть в сторону соседей: "Рая!"



Если бы не дядя Леша Спирякин…

С соседями Спирякиными они граничат огородами. Жили всегда так дружно, что и изгородь решили не ставить: все равно ведь друг к другу бегать по нескольку раз на день. Это тетю Лиду и спасло.



- Я слышу, внук Артемка кричит: "Деда! Деда!" Он, оказывается, услышал, как Лида мою жену позвала, - говорит, волнуясь, Алексей Николаевич СПИРЯКИН. - Я мигом помчался к соседям через огород, вижу, мне навстречу какой-то длинный бежит в маске, кричит: "Не подходи, убью!" - и палкой на меня замахнулся. Я руку подставил - он один раз ударил, другой, третий, а я изловчился и выхватил дубину у него из рук, и теперь уже он от меня побежал! Споткнулся, упал, я наклонился, чтобы его схватить, и тут у меня в глазах потемнело, я отключился…

А длинный добежал до Лидии Ивановны и ударил ее еще раз с такой силой, что женщина лишилась чувств. После чего разбойник вместе с подельником сиганули через забор и скрылись в ночи.

Соседи вызвали "скорую", полицию, позвонили детям. Юрий запомнил, как под руки выводили со двора тестя: "Он был весь в крови, вместо лица - месиво… На меня посмотрел: "Нас так били, так били…" Это были последние его слова в родном доме…"

Истерзанных пенсионеров сразу отвезли в больницу, Владимира Ивановича определили в реанимацию. Через пару дней дочка перевезла родителей в клинику Бишкека. У отца оказались пробиты легкие острыми концами сломанных ребер. Все это время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. А 4 августа Владимир Иванович Бойко скончался...



Триллер на улице Валиханова

Пока полиция в ту роковую ночь с 20 на 21 июля проводила оперативные мероприятия, разбойники, затаясь, ждали, чтобы ближе к рассвету напасть уже на другой дом по улице Валиханова, где проживает хозяйка магазина "Лидер" Наталья НИЧИПУРЕНКО. 58-летняя вдова обычно коротала время с внуками, но именно в ту ночь она осталась одна. То, что с ней произошло, страшнее любого фильма ужасов…

- В полчетвертого я отчего-то проснулась, услышала лай, посмотрела в окно и остолбенела: на заборе сидит человек в маске, - описывает события Наталья Николаевна. - Я ему кричу: "Ты что делаешь?!" А он уже во дворе! Пшикнул собаке в морду баллончиком, тут же выбил окно и баллончик направил мне в лицо. Я бросилась замыкать дверь и искать телефон. Но позвонить не успела - человек в черной маске, черной футболке и таких же черных штанах стоял передо мной. В полной растерянности я схватила подушку и ударила его - а рядом с ним второй! Отнял по­душку, ухватил меня за волосы, сбил с ног, и оба стали бить меня ногами, требуя деньги и золото. Я сняла с себя серьги, цепочку, но им обязательно нужны были деньги. Стала объяснять, что дома наличных нет - они потребовали ключ от магазина. Связали меня шнуром от пылесоса, в рот запихали какую-то тряпку и еще перемотали халатом. Я отдала им ключ от магазина - через пять минут прибегают: "Ты не тот ключ дала, сука!" И опять стали пинать. Я кое-как жестами им показала, как открывать ключом, и они снова пошли в магазин. Тут сработала сигнализация, но это их абсолютно не испугало! Через минуту они опять уже были здесь и выпытывали, на какую кнопку нажать, чтобы отключить звук. И вновь отправились в магазин, а я решила воспользоваться моментом: высвободила руки, выплюнула кляп и хотела уже убежать через окно, как они тут как тут! Стащили меня с подоконника: "Сейчас мы порежем тебя на ленточки! - и ножом стали водить по ноге. - Нет, лучше ухо отрежем!" И я ощутила лезвие прямо за ухом. "А давай ей отрежем палец!" И один из них со всего маху всадил нож в безымянный палец. Вспышка боли! И я потеряла сознание... Очнулась - они все так же рядом с ножом наперевес. "Ребята, да я же вам все отдала!" - "Мы в кассе денег не нашли. Говори, где они лежат!" И снова со всей силы воткнул мне лезвие в запястье, пригвоздив руку к полу. Не знаю, как я все это вытерпела… Растолковала им, где искать выручку, они ушли и… больше не появились. Я посмотрела на часы - 4.20. Ровно пятьдесят минут длился этот кошмар.

Из магазина Натальи было похищено 100 тысяч тенге, 61 пачка сигарет, 11 палок колбасы, полтора килограмма сосисок и бутылка водки.



Законы, которые их не пугают

Через несколько дней - 29 июля - в Кордайский РОВД поступило еще одно заявление о разбойном нападении. Как пояснили Ситара и Эльдар МУСАЕВЫ, когда они были в гостях, в их дом проникли двое неизвестных, избили их 21-летнюю дочь Тахмину, порезали ей руку ниже локтя, требуя, чтобы она указала местонахождение своего двоюродного брата Асифа, который якобы им задолжал два миллиона тенге. При этом непонятно, что они искали, разбросав по комнате фотографии и документы. Из денег взяли только 48 тысяч тенге, а лежащие на виду 200 сомов, серьги и сотовый телефон не тронули...

Но вернемся в оптовый магазин Юрия, где у нас происходил разговор с людьми.

- Кордай - криминальное село? - спрашиваю у сельчан.

- Никогда у нас такого не было… Кражи были, а чтобы такая жестокость - не припомним…

- Просто преступники оборзели! - вскипает брат Юрия Демьян АНАСТАСИАДИ. - Они уже не боятся полиции! Грабители ее ни во что не ставят, потому что уверены: их все равно отпустят. Если раньше преступники откупались, то теперь им и откупаться не надо: они знают, что законы у нас столь гуманные, что не позволяют их посадить, даже если они тут все село обчистят! Максимум заплатят штраф или получат условный срок. В этом, я считаю, корень зла. Это и на полиции отражается. Если раньше сотрудники стремились ликвидировать преступный элемент, то теперь у них этого рвения нет. Потому что они тоже знают, что ловят преступников понарошку и завтра весь криминал снова будет на свободе... Вот недавно появились какие-то незнакомцы в заброшенных домах. Наши сельчане позвонили в полицию: проверьте. А им говорят: без хозяина мы войти туда не можем. Представляете?! А если там грабители, убийцы?

- Потому мы сейчас и организовали добровольные народные дружины, - добавляет жительница села Ольга ШАПОРЕВА. - Сами организовали: жители наши по вечерам на своих машинах ездят по селу, патрулируют. А участкового своего мы не знаем. Говорят, висит где-то его фотография на магазине, но, может, я в эти магазины не хожу...

- Законы пишем не мы, - так начал свой диалог с кордайцами заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Жамбылской области Уалихан СЕКСЕНБАЕВ. - Но при любом раскладе мы, полицейские, должны обеспечивать правопорядок. Ваши боль и страх нам понятны. Сейчас сюда в Кордай стянуты дополнительные силы, и вы, наверное, это почувствовали: улицы усиленно патрулируются, к уже имеющимся добавлены 6 автопатрулей, 12 кинологов и 5 собровцев - в качестве дополнительных патрульных нарядов. И костяк оперативного блока находится здесь. Работа по раскрытию этих неординарных разбоев идет, и я вам обещаю, что они будут раскрыты. Это, если хотите, теперь уже дело нашей полицейской чести.

И все-таки что конкретно делается для раскрытия разбоев? Есть ли хоть какие-то зацепки? Эти вопросы я задала начальнику Кордайского РОВД Азамату АЙХИМБЕКОВУ (на снимке) прямо с порога его кабинета. (В здании РОВД столкнулась с начальником управления криминальной полиции ДВД области: значит, оперблок точно здесь.)



- Разбои необычные, - признает полковник Айхимбеков. - В классических разбойных нападениях преступники, добиваясь своего, убегают. А здесь они с садистским наслаждением избивают потерпевших, несмотря на то что те готовы им все отдать. Это рождает определенные версии, но я не могу сейчас вам все их раскрыть. Мы оперативно проверяем весь наш подучетный контингент (ранее судимых и лиц, склонных к противоправной деятельности). Но нельзя исключить, что преступления могли совершить и граждане соседней Киргизии. С киргизскими коллегами мы тоже сейчас прорабатываем ряд версий. Думаю, преступления мы раскроем. Главное - не поддаваться панике и немного подождать.



Галина ВЫБОРНОВА, фото Ольги ЩУКИНОЙ, Жамбылская область Источник - Время

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