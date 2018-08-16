42 дела в час. Российские суды поставили выдворение мигрантов на поток

00:46 17.08.2018 Ежегодно только из Москвы депортируют десятки тысяч мигрантов. Согласно российскому законодательству, решение по каждому иностранному гражданину должно выноситься на судебном процессе при его личном присутствии. Однако в реальности мигрантов выдворяют без суда, даже формального. При этом бланки постановлений с фиктивных процессов им передают не работники судов, а сотрудники полиции. Корреспондент "Ферганы" проследила всю схему выдворения мигрантов на примере действий правоохранительных органов в Подмосковье.



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Девятого августа Назриходжа вместе с парой десятков таких же парней из Таджикистана и Узбекистана были задержаны полицией у строительного магазина в Мытищах. Сотрудники Сухаревского отделения полиции по городу Мытищи Московской области под предлогом проверки миграционного учета забрали мигрантов с улицы и посадили в полицейский автобус.



- В автобусе уже сидело несколько таких же, как и я, мигрантов из Центральной Азии и двое полицейских. Нас держали около часа, после чего привезли на территорию расположенной рядом стройплощадки. Угрожая пистолетом, нас высадили, заставили зайти на стройку, там по одному человеку заводили в маленькую комнатку в недостроенном доме, заставляли брать в руки инструменты, и фотографировали. Всех 18 человек сфотографировали и принудительно посадили в автобус, где держали, не выпуская, несколько часов, - рассказал Назриходжа.



Потом мигрантов отвезли в ОМВД Сухаревское, где продержали всю ночь в коридоре и на лестнице, без еды, воды и возможности пользоваться туалетом. Разумеется, у всех задержанных забрали документы



В 15:00 часов следующего дня мужчин, которым так никто не удосужился ни напоить, ни накормить, привезли к зданию Мытищинского ГУ МВД и оставили ждать на огороженном забором участке рядом. Затем их по несколько человек заводили в здание, снимали отпечатки пальцев и выводили обратно на улицу. Ближе к вечеру каждому вручили постановление суда, где было сказано, что якобы за работу без патентов они должны оплатить штраф в размере 5000 рублей и самостоятельного покинуть Россию.



Бумаги были подписаны судьей Мытищинского городского суда Николаем Александровичем Матросовым. Самое возмутительное в этой истории, что никто из мигрантов судью не видел, на суд их не возили, а все решения были вынесены заочно, что считается прямым нарушением законов.



Процессы, которых нет



И это только один из сотен "невидимых судебных процессов" по депортации мигрантов, которые ежедневно проходят в России. Гарантий для мигрантов не существует никаких. Они могут работать в магазине или на строительном объекте, или просто гулять во дворе, у них могут быть в порядке все документы, полиция все равно забирает их в участки, оттуда отвозит в суды или обходится без них, и людей выдворяют из страны.



Решения о выдворении принимаются на основании статей 18.8, часть 3 (Нарушение режима пребывания, штраф и выдворение) и 18.10, часть 2 (Незаконное осуществление трудовой деятельности, штраф и выдворение) Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.



Для мигранта, приехавшего в Россию на заработки, ничего страшнее этого наказания нет, потому что после выдворения следует запрет на въезд в страну на несколько лет. После первого, добровольного, выдворения – запрет на пять лет. После второго, принудительного, через ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан) – на десять.



Как пояснила "Фергане" бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик, по закону, дела о депортации должны рассматриваться исключительно в присутствии обвиняемых.



- Как должен происходить судебный процесс по закону? Людей задержали и в течение того же дня доставили в суд - это прописано в КоАП. Человек может находиться в участке максимум 48 часов, но это только в том случае, если его не могут доставить в суд в тот же день, например, если суд находится очень далеко. На суде мигранту должны предложить адвоката, переводчика и уведомить консула посольства на случай, если он решит присутствовать. Судья должен прояснить задержанному все права и обязанности. Потом мигрант их подписывает. Должна также вестись аудиофиксация процесса. Каждое дело должно рассматриваться гласно, устно и индивидуально. Не по пять и не по 30 человек одновременно. Ничего этого никогда не происходит. Зато есть огромный массив процессуальных нарушений, которые судьи совершают совершенно сознательно, - рассказала Чупик.



За годы своей правозащитной деятельности Валентина Чупик неоднократно анализировала статистику по судебным делам в России. Согласно ею данным, 68,4% всех судебных процессов, в частности 82% всех административных дел в России касаются выдворения мигрантов (аналогичное исследование два года назад проводили юристы Комитета "Гражданское содействие").



- Суды завалены делами мигрантов. Вместо того, чтобы разбирать семейные проблемы или гражданские дела, дела потребителей, которые тянутся по 10-15 лет, судьи заняты тем, что "штампуют" выдворения, - отмечает Чупик и добавляет, что такая практика началась в 2013 году, когда на выборах мэра Москвы стала активно использоваться антимигрантская риторика.



Причем невнимательность судей во время рассмотрения дел мигрантов доходит до того, что они выдворяют не только иностранных граждан, но и граждан России. Все потому, что полиция задерживает мигрантов исключительно по национальному признаку (подробно об это "Фергана" писала в материале "Крайняя Азия. Почему российская полиция чаще других задерживает таджиков, узбеков и киргизов"). Суды, работающие в связке с полицией, выдворяют всех подряд.



- Например, 40% всех выдворяемых - киргизы, хотя они составляют всего 11% от всех мигрантов. Все потому, что они самые "видные" из мигрантов, - объясняет Чупик. - Ко мне пришел мужчина, киргиз по национальности. Вытаскивает он из кармана потертую бумагу и просит помочь. Разворачиваю бумагу, вижу его фамилию и текст: "решением суда выдворен в Киргизию". Спрашиваю, почему так поздно ко мне пришли, сегодня последний день обжалования решения. Мужчина рассказывает, что его и еще 51 рабочего задержали полицейские на стройке и просили взятку в размере 2000 рублей, иначе "все поедут домой". Он ответил, что денег нет, так как зарплата была давно. В итоге его и других забрали в отдел полиции, держали там почти сутки, потом, не проверив паспорта, записали имена и фамилии и отвезли в суд. Мигранты стояли в коридоре, к ним вышла какая-то женщина, пересчитала людей и ушла. Потом пришла вторая женщина, дала кипу бумаг полицейскому и ушла. Он стал называть фамилии людей и выдавать постановления о выдворении, в том числе и моему клиенту. И тут только выяснилось, что он - гражданин России.



Постановления быстрого приготовления



Проанализировав данные судов, Валентина Чупик подсчитала, что в 2015 году Московский городской суд рассматривал апелляции по делам о выдворении мигрантов со скоростью 42 дела в час (!), что даже физически невозможно. Самое удивительное, что суды даже не пытаются скрыть эти данные, открыто публикуя их на своих сайтах.



Всего за 2015 год московские суды выдворили из России 11 тысяч человек. Переводчик был предоставлен лишь 617 мигрантам, юридическая помощь со стороны суда мигрантам не оказывалась, а посольства стран происхождения мигрантов при их задержании и осуждении не уведомлялись ни разу.



- Более того, в графе "причина выдворения" судьи даже ленились вписывать статьи законов и вместо них ставили фамилии осужденных, - добавила юрист.



С каждым годом статистика выдворений трудовых мигрантов из России только увеличивается. По последним данным, которые озвучила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова, в 2017 году было выдворено 137 тысяч иностранных граждан (в 2016 году - 60 тысяч). Еще 210 тысяч человек получили запрет на въезд по той причине, что в период своего предыдущего пребывания нарушили установленные правила.



Правозащитники отмечают, что настоящими причинами большинства задержаний полицией являются не проверки на соблюдение миграционных законов, а вымогательство взяток. Задерживают мигрантов в десятки раз больше, чем депортируют. Причем взятки в размере от 5 до 10 тысяч рублей вымогают даже тогда, когда у людей с документами все идеально.



Но вернемся к истории с задержанными 9 августа в Мытищах мигрантами, которые 14 августа обратились к правозащитникам. Ознакомившись с постановлениями суда и документами мигрантов, которые, кстати, оказались в полном порядке, правозащитник Каримджон Еров поехал в Мытищинский суд, где нашел судью Матросова и поинтересовался, как он смог выдворить 18 человек, ни разу их не увидев.



- Судья удивился, и я ему показал постановления, которые мигрантам выдали в участке. На это судья ответил, "что мигрантам надо было идти жаловаться к нему, а не к правозащитникам". Можно сделать вывод, что полиция и суды работают в тесной связи. Иначе как можно объяснить наличие судебных протоколов с печатями и подписями в полицейском участке? - говорит Еров.



Судей тоже нужно наказывать



15 августа мы вместе с Еровым и Чупик поехали в Мытищи, где нашли тот самый полицейский участок с площадкой за забором. Вход в отделение и участок оснащены камерами видеонаблюдения, а это значит, что записи с них могут стать доказательствами незаконных действий в отношении мигрантов.



Что касается здания городского суда, то оно расположено в 10 минутах ходьбы от участка. Мы подошли туда в 14:30 часов, когда судья Николай Александрович Матросов - его узнал Еров - садился в свой "мерседес". На просьбу объяснить ситуацию с делами 18 человек, он ответил "подавайте жалобу", закрыл окно машины и уехал.



- Был небольшой шанс, что судья решит исправить свою ошибку, но он не стал этого делать. Такие случаи происходят с десятками мигрантов, но судьи пересматривать свои решения не будут, поэтому надо наказывать судей. Доказать виновность судьи не так сложно, достаточно посмотреть записи видеокамер суда и полицейского участка. Я уже подала жалобу на Матросова в прокуратуру Московской области и Квалификационную коллегию судей Московской области с требованием о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и принятии мер прокурорского надзора, - сказала Валентина Чупик.



Что касается мигрантов, то на решение об их выдворении будет подана апелляционная жалоба. Чупик уверена в исходе дела в пользу мигрантов. Не только потому, что у них все в порядке с документами, но и потому, что есть все доказательства судейской "липы".



- Дело о незаконном выдворении практически всегда можно выиграть на суде второй инстанции. Но этого не происходит, потому что не каждый мигрант понимает, что полученное постановление можно обжаловать. Конечно, в случае, если у него все в порядке с документами, - отмечает юрист.



Правозащитники говорят, что так должен поступать каждый мигрант – бороться за свои права и заставлять судей выполнять свою работу в соответствии с законами. И чем больше будет жалоб на судей, тем больше шансов, что они сами будут соблюдать закон, который призваны оберегать.



Екатерина Иващенко Источник - Фергана

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