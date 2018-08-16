Программа занятости в Казахстане оказалась насквозь коррумпированной, - Т.Аубакиров

00:58 17.08.2018 Программа занятости в Казахстане оказалась насквозь коррумпированной. Генпрокуратурой было выявлено неэффективное использование 10,5 млрд тенге, хищение порядка 1 млрд тенге и нецелевое использование кредитов на сумму 553 млн тенге.



Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, рабочими местами "обеспечивались" умершие, инвалиды и даже работники других организаций. По этой схеме преступная группа из Туркестанской области, в состав которой входили руководители центра занятости и начальник местной полиции Енбекшинского района Шымкента, похитила 464 млн бюджетных средств. А в Балхашском районе Алматинской области невостребованным специальностям были обучены 250 человек. В итоге работу из них нашли только трое, а денег на бестолковые курсы было потрачено немало – 45 млн бюджетных тенге. Всего же из 81 тысячи обученных безработных по полученной специальности трудоустроены 28%, или 23 тысячи человек. Кроме того, Генпрокуратура выявила 766 фактов фиктивного трудоустройства граждан.



Также стало известно о необоснованной выдаче и нецелевом использовании 930 кредитов на 1,8 млрд тенге. Они предназначались субъектам бизнеса для расширения производства и создания новых рабочих мест, а вместо этого предприниматели тратили полученные средства на погашение других кредитов, покупку недвижимости и автомобилей.



Около 300 предпринимателей прекратили свою деятельность сразу после получения кредита. 750 бюджетных кредитов на 1,3 млрд тенге было выдано в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях незарегистрированным предпринимателям и лицам, имевшим налоговую задолженность. В результате запланированное создание свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест не достигнуто.



Уже осуждены руководители центров занятости Усть-Каменогорска, Абайского района ВКО, Жуалинского района Жамбылской области, Балхаша, а также сотрудники центров Жезказгана, Шымкента и Кызылорды. Всего по республике за фиктивное трудоустройство к уголовной ответственности привлечены 120 работодателей, возбуждено 195 уголовных дел. Сумма нанесенного государству ущерба составила 1 млрд тенге.



Тимур АУБАКИРОВ | Астана Источник - Экспресс-К

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