Все, что вы хотели знать о сексе в исламе, но боялись спросить

01:06 17.08.2018 Данный материал не предназначен для впечатлительных граждан и лиц, не достигших 18 лет. Также мы не ставим перед собой цели оскорбить чьи-либо чувства.



Бороздя просторы Сети, корреспондент медиа-портала Caravan.kz наткнулся на одну крайне занимательную страницу в Instagram, которая подписана как "Интим в исламе". А самое интересное заключается в том, что на нее подписано практически 300 тысяч человек.



Известно, что появилась эта страница еще в 2016 году, а ее авторы позиционируют себя как "онлайн-школу семейного счастья". Своей целью они ставят "осведомить исламскую молодежь об этикете и нормах супружеских отношений".



На странице, как правило, публикуются посты, в которых с мусульманской точки зрения рассматриваются вопросы о жизни в браке, супружеских обязанностях, воспитании детей, также очень большое количество тем посвящено разводам. Но, пожалуй, самой необычной чертой этой страницы является то, что на ней вполне открыто обсуждаются интимные темы. Причем чаще всего их поднимают подписчики сообщества, которые задают интересующие их вопросы.



Выглядит это примерно так: пользователь задает вопрос через личные сообщения, ему отправляют ответ, а после администрация страницы замазывает личные данные и выкладывает пост на всеобщее обозрение.



Можно сказать, создателям страницы удалось придумать идеальный способ донесения информации до стеснительных и закрытых людей. Теперь им удастся избежать неловких ситуаций, задавая неудобные вопросы имамам вживую.



Корреспондент медиа-портала Caravan.kz изучил публикации страницы "Интим в исламе" и выделил вопросы на половую тематику, которые интересуют мусульман больше всего.



Можно ли использовать контрацептивы?



Как заявляет администрация страницы, ссылаясь на муфтия РТ Камиля-хазрат САМИГУЛИНА, использовать противозачаточные средства можно.



- В книге "Аль фикхуль ислями ва аддилятух", том 3, стр. 555, по этому поводу сказано: "Разрешается использовать современные средства, препятствующие беременности, таблетки и подобные им, но без искоренения возможности беременности и пригодности к рождению", - заявил муфтий.



Какие позы разрешены?



Автор поста, отвечая на вопросы подписчиков, объяснил, что со своей супругой муж может использовать самые различные позы и приемы без каких-либо ограничений. И в подкрепление этому утверждению приводятся слова из Корана:



"Ваши жены – нива для вас, где вы выращиваете посев вашего потомства. Ходите на вашу ниву, как пожелаете (используя позу стоя, сидя, лежа, на боку, сзади)" (сура "аль-Бакара", аят 223, Тафсир аль-Джалалайни).



Исходя из этого, делается заключение, что половой контакт может происходить в любых позициях, но только естественным путем и не во время месячных циклов.



Можно ли делать минет и куннилингус?



Как оказалось, ислам не запрещает супругам совершать оральную стимуляцию половых органов. В этом вопросе паблик "Интим в исламе" ссылается на книги Фатхуль Муъин: 3/387. Ианатут Талибин: 3/388.



При этом отмечается, что некоторые исламские ученые все же не рекомендуют этим заниматься, а эякуляцию в рот считают запретной.



"Дозволяется это, учитывая два аспекта: 1) чтоб это не вредило; 2) не глотать нечистоту. Глотать сперму запрещено, хоть сама по себе она и является чистой, поскольку вместе со спермой может быть и жидкость, выделяющаяся при возбуждении, урина и т.д.", - объяснил автор поста.



Также был раскрыт и вопрос о том, может ли муж делать своей жене куннилингус. В этом вопросе автор ссылается на слова Абу Яла аль-Мавсили: "Дозволено мужу заниматься оральной стимуляцией половых органов жены до совершения полового акта, но нежелательно (макрух) после совершения полового акта".



Помимо этого, отмечается, что оральный секс допустим только в браке и с согласия обоих супругов.



"Муж не имеет права принуждать свою супругу к оральному сексу. А если будет семяизвержение, оргазм, то нужно совершить полное омовение", - заключил автор.



Возможен ли анальный секс?



А вот здесь уже начинаются ограничения. Шариат категорически запрещает анальное соитие. По мнению, авторов страницы, оно приравнивается к малому гомосексуализму и в действительности может привести человека к гомосексуализму. При этом свои слова они подкрепляют высказываниями видных религиозных деятелей.



Ученый ибн Сирин (да смилуется над ним Аллах) отмечал: "Даже животные не совершают это, кроме свиней и ослов".



В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорится (смысл): "Сторонитесь анального сношения и секса во время месячных" (ат-Тирмизи, №2906).



О запрете заниматься анальным сексом свидетельствуют и следующие хадисы: "Аллах в Судный день не смотрит на того, кто совершил анальное соитие с женой" (Ахмад, Абу Дауд), "Будь проклят тот, кто совершает анальное соитие с женой" (Ибн Маджа, Ахмад).



Нужно ли совершать омовение сразу после полового акта?



Авторы страницы считают, что совершать омовение сразу же после полового акта не является обязательным, независимо от того, днем это происходило или ночью. Можно оставить совершение полного омовения на утро.



"Основной причиной, которая ведет к необходимости совершения полного омовения (гусль), является начало очередной обязательной молитвы-намаза, для совершения которой необходима ритуальная чистота.



По этому поводу есть достоверный хадис от ‘Аиши о том, что Пророк порой засыпал, совсем не омываясь", - заявляется в посте, и тут же приводятся ссылки на Аль-Буты Р. Ма‘а ан-нас. Мушаварат ва фатава. С. 22. И аль-Газали М. Ихья ‘улум ад-дин. Т. 2, с. 110.



Автор: Федор Неделько Источник - Караван

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534457160

Новости Казахстана

