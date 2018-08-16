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Чиновник объяснил неизбежность вырубки тысяч деревьев в Сурхандарье
01:50 17.08.2018

Представитель Центра реализации инвестиционных проектов в сельском и водном хозяйстве Узбекистана Жамшид Жураев рассказал, что при реконструкции системы каналов Хазарбаг-Аккапчигай в Сурхандарьинской области неизбежна вырубка деревьев, произрастающих по берегам водоемов. Мнение чиновника опубликовано на сайте газеты "Халк сўзи".

По словам Жураева, деревья будут мешать работе строительной техники, могут привести к поломке транспортных средств, дополнительному расходу горючего и простою рабочих ресурсов. К тому же, отметил чиновник, растительность может стать проблемой после завершения установки бетонной облицовки канала, ведь корни деревьев в поисках влаги пробивают даже бетонные покрытия.

Жураев заверил, что вырубка будет производиться в полном соответствии с законодательством Узбекистана. Средства, полученные от реализации древесины, в равных долях направят в региональный бюджет и фонд экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами. Для борьбы с ветровой эрозией орошаемых земель и занесением песками водохозяйственных объектов на месте спиленных насаждений посадят новые деревья и кустарники.

Чиновник добавил, что, по подсчетам экологов, в зоне реконструкции системы каналов, произрастают 16.716 деревьев. Вырублены будут не все из них, уничтожат, в основном, молодые побеги, выросшие от корней родительских деревьев произвольно прямо в воде или по краям берегов. Он не уточнил, какая часть растительности будет уничтожена.

Вместе с тем Жураев подробно рассказал об огромном значении модернизации системы каналов для сельского хозяйства и экономики страны в целом. По его словам, проведение реконструкции 134 километров водоемов позволит обеспечить гарантированной водой земельные угодья на площади свыше 103 тысяч гектаров, а также отключить несколько насосных станций, что приведет к экономии средств госбюджета в размере $3,1 млн в год, затрачиваемых на эксплуатацию станций и электроэнергию.

Кроме того, реализация проекта повысит коэффициент полезного действия системы каналов, позволит ежегодно экономить до 294,1 млн кубометров воды. Реконструкция оросительных систем позволит фермерам дополнительно заготовить 22,7 тысячи тонн хлопка и 39 тысяч тонн зерна, в регионе появятся новые рабочие места, перечислил чиновник.

Проект постановления о реконструкции системы каналов в Сурхандарье, разработанный министерством водного хозяйства, был вынесен на общественное обсуждение 8 августа. Документ, предполагающий вырубку более 16 тысяч деревьев, вызвал возмущение узбекистанцев в соцсетях. Пользователи призывали правительство либо отказаться от проекта, либо найти способ обойтись без вырубки огромного лесного массива, либо пересадить деревья в другое место, но не уничтожать их.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534459800
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