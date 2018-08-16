Археологические сокровища Южного Казахстана, - З.Мирзаходжаева

01:55 17.08.2018 Легенды степной Атлантиды



Самый южный город нашей страны Шардара не может особо похвастать историческими памятниками, и дело вовсе не в том, что в стародавние времена в этой выжженной казахской степи не было жизни. Отсутствие громких археологических сенсаций и захватывающих дух открытий связано с рядом вполне объективных факторов. Это и удаленность от "большой земли", и отсутствие методик сохранения того, что веками таят древние курганы.



С точки зрения археологов, самым изученным объектом в Шардаре является… ушедшее под воду городище Актобе.



- В советские времена, когда было принято решение о строительстве Шардаринской ГЭС, в эти края из Москвы была прислана экспедиция, - рассказывает заведующий отделом археологии областного краеведческого музея Агзам РУСТЕМОВ.



- Серьезные ученые союзного уровня обнаружили здесь небольшой городок с дворцовыми замками, каминами, водопроводом, крепостными стенами, кухонной утварью, изделиями из стекла, а это, замечу, XI-XIII века. Откопали в Актобе, названном так из-за белых камней, из которых город был построен, даже шахматную фигурку, сделанную из бронзы. Эти и многие другие находки говорили о высоком уровне жизни и развития племен, населявших эти земли.



Среди добытых в семидесятых годах любопытных артефактов оказался столовый прибор. С одной стороны это ложка, с другого конца - двузубая вилка. Предмет украшен рельефным растительным орнаментом с надписью на арабском "Работа Мухаммада. Для муллы … сына Мансура Насра сына Ахмеда". Эта и другие находки перекочевали в музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы.



Исследования пришлось свернуть едва ли не на начальном этапе. Как рассказывают старожилы, москвичей подгоняли строители ГЭС. Очередную стройку века надлежало сдать в срок, а раскопки сильно тормозили этот процесс. Пять лет археологам удавалось оттягивать час Х, но в 1963 году большая вода накрыла древний город.



С тех пор волны то и дело выбрасывали на берег сокровища прошлых веков. Большая часть трофеев доставалась местной ребятне, которая растаскивала артефакты по домам, а в 2013 году, когда водохранилище особенно обмелело, взору зевак предстали черепки, которые много веков назад были частью глиняного водопровода, обломки хумов и даже останки древних насельников. Сюрпризы со дна переселились в местный музей. Когда же уровень водосборника поднялся, изумрудная гладь вновь погребла степную Атлантиду.



Ее участь едва не постигла и городище Жаушукумтобе, что в самом центре современной Шардары. В небольшом древнем городище на живописном берегу Сырдарьи с III по VIII век жили оседлые племена. Судя по местоположению и найденным здесь артефактам, горожане занимались рыбной ловлей, скотоводством, земледелием. Подтверждением тому являются обнаруженные на месте древнего поселения серп и другие сельскохозяйственные инструменты, сделанные из железа и дерева. Особый интерес у историков и по сей день вызывают керамические изделия: все они покрыты жидкой глиной особым методом - ангоб. Кроме того, есть у добытой в Жаушукумтобе керамики и другая черта, присущая только ей.



- На изделиях, особенно столовых - чайных сервизах, блюдах и т. д., есть особый знак, - поясняет старший научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Андрей ДОНЕЦ. - Это тамга, либо клеймо гончара, а может, хозяина посуды, кувшина, хума. Возможно, раскопки открыли бы многие секреты городища, но пока о них никто не помышляет. В шестидесятых годах прошлого столетия перед заполнением Шардаринского водохранилища тут непродолжительное время работали ученые. Пустили воду, но до Жаушукумтобе она не дошла. Экспедицию свернули незадолго до этого. Сегодня на большом сегменте древнего городища расположилось современное кладбище. Регулярно копатели могил находят фрагменты керамики и другие артефакты. Кладбищенские мастера украшают ими свежие могилы и недавно возведенные мазары.



Музейщики говорят, что проводить здесь археологические раскопки проблематично. Причин тому несколько, и первая - отдаленность Шардаринского района от мегаполисов и научно-культурных центров. Вторая - это свежие захоронения. Ведь, чтобы докопаться до исторических пластов, исследователям придется потревожить прах тех, кто недавно ушел в иной мир, а это вряд ли обрадует их родственников.



- Есть еще одна и, пожалуй, самая неразрешимая проблема, - объясняет Донец. - Если полномасштабно вскрыть это городище, а оно достаточно большое, то за один сезон провести раскопки никто не сможет. Такие проекты занимают года три-четыре. В перерывах, вызванных климатическими условиями, объект надо будет консервировать, а это саман, он рассыпается чуть ли не на глазах. Методик по консервации строений из этого материала пока не придумали.



В Шардаринском районе немало и других любопытных с точки зрения археологов объектов. Это городища Сюткент, Сеиттобе, Баиркум, могильники Жамантогай, Чардаринский. Для непосвященного человека это всего лишь холмы да сопки. Музеев под открытым небом в этих краях, к сожалению, нет. Потому даже для местных жителей сакральный смысл этих исторически важных объектов непостижим. Здешние аксакалы передают из уст в уста легенды о миссионере, нашедшем в этих местах свой последний приют. В получасе езды от райцентра в зарослях камыша расположился мазар Узан-ата. Вмонтированная в его портал табличка гласит: "Здесь похоронен Ширмухаммед Халим, сын Дурмана, скончавшийся в 778 г.". Кроме того, сообщается, что мавзолей в честь этого человека, известного в миру как Узун-ата, построен за полтора дня 1040 воинами. Правда, в исторических документах человека с таким именем нет.



- По преданиям он был проповедником, пришедшим в наши края с другим миссионером Асык-ата из Бухары, - рассказывает заведующий шардаринским музеем Нурлан СМАИЛОВ. - Останки Асык-ата захоронены в соседнем Махтааральском районе. Есть версия, что Узун-ата был советником Амира Тимура и мазар был возведен по приказу Железного хромца. Однако документального подтверждения тому нет, а согласно своду памятников истории и культуры Казахстана, мазар Узун-ата был построен всего в позапрошлом столетии.



Впрочем, некоторые историки не исключают, что на месте мавзолея, выложенного из жженого кирпича, было более древнее строение, которое разрушилось. Есть у сторонников этой версии и вполне логичное объяснение названия мазара. Среди жителей Южного Казахстана бытовало поверье, что святые люди растут и после смерти. Поэтому са?ана (надгробие) на их могилах здесь достигает порой 10 метров. Вот и надгробный камень над местом погребения проповедника насчитывает пять метров. Оттуда Узун, что значит "длинный", и ата - "предок".



Отсутствие научной биографии мавзолея нисколько не сказывается на интересе к нему как шардаринцев, так и гостей города. Со всего Казахстана едут сюда паломники попросить "длинного предка" о помощи в делах, а чтобы закрепить успех, люди обязательно пригубят ковш с солоноватой на вкус водой из колодца, что выкопан близ мазара.



В семидесятых годах прошлого века здание дало трещину. Причиной тому стало подтопление грунтовыми водами и, как следствие, осадка строения. Рисовые чеки были разбиты в непосредственной близости с мавзолеем, что вызвало разрушение. Чтобы предотвратить гибель мазара, партийно-советские бонзы заковали его в металлические тиски.



- Мой отец руководил этими работами, - не скрывая гордости, делится воспоминаниями сотрудник районного управления культуры Нурбол БИГАРАЕВ. - Он рассказывал, что перед войной председатель колхоза приказал одному трактористу разровнять землю прямо под стенами мазара, тем самым расширить заливные поля под выращивание риса. За несколько метров до мазара машина вдруг забуксовала. Парень разозлился, хотел выйти из трактора, чтобы посмотреть, что мешает, но на него будто туман опустился. В этом тумане перед ним возник седой старик, высо-о-о-кий, в белом чапане. Схватил этот старец тракториста и выбросил из трактора. Когда мужчина пришел в себя, то увидел, что лежит в луже, а его машина буксует на ровном месте. Люди говорят, что парень тот обматерил председателя колхоза, а потом покрестился. Русский он был.



Похожие предания об этом мазаре и его хозяине-исполине в ходу среди местных аксакалов и детей. Люди среднего возраста и молодежь в волшебные сказки верят неохотно, но при случае обязательно заглянут в мавзолей, чтобы помянуть молитвой Узун-ата.



Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА,

фото Мейрамбека ПАСЕНОВА, Андрея ДОНЦА, Айсулу ЕРЖИГИТОВОЙ,

Туркестанская область Источник - Время

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534460100

Новости Казахстана

