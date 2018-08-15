Сенатор и народный поэт Узбекистана Икбол Мирзо раскритиковал "эпоху" Каримова и восхвалил реформы Мирзиеева

02:23 17.08.2018 Сенатор Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, народный поэт республики Икбол Мирзо (Икболжон Мирзаалиев) написал статью, в которой раскритиковал правление первого президента страны Ислама Каримова, при этом восхваляя реформы нынешнего президента Шавката Мирзиеева. Текст был опубликован в газете "Халқ сўзи" на узбекском языке.

Парламентарий считает, что долгие годы узбекистанцы довольствовались самообманом, безосновательно восхваляя себя. Страна поссорилась с соседями, друзей превратили во врагов, "реформы" системы образования сделали детей полуграмотными, ухудшилась медицина, в государстве задушили свободу слова. "В итоге сформировалось общество, где люди заботятся только о своем достатке, где все всем безразлично…", - сетует Икбол Мирзо.



Далее автор статьи приветствует начинания нового президента Шавката Мирзиеева, который говорил, что нашим самым большим врагом является безразличие. И сейчас началась битва против безразличия за счастье будущих поколений, народа и процветание родины.



В социальных сетях пользователи оценили красноречие поэта. Например, в группе "Халқ билан мулоқот /Диалог с народом" перепост статьи Икбола Мирзо получил более 300 комментариев. Пользователи разделились на тех, кто соглашается с сенатором, и на тех, кто обвиняет политика в лицемерии. Поскольку именно Ислам Каримов своим указом в январе 2010 года назначил Икбола Мирзо членом Сената Олий Мажлиса, и до настоящего времени со стороны парламентария не было критики в адрес правящей власти.



Икболжон Мирзаалиев родился в Ферганской области в 1967 году, имеет высшее образование, по профессии - учитель. В настоящий момент он занимает должности председателя комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта, в также председателя комиссии по регламенту и этике Сената Олий Мажлиса Узбекистана. В 2005 году Икбол Мирзо был удостоен звания Народного поэта Узбекистана. За свои заслуги перед страной он награжден медалью "Шухрат" и орденом "Фидокорона хизматлари учун" (все награды получены в годы правления Каримова).



Икбол Мирзо является автором текста песни известного узбекского исполнителя Шерали Джураева, посвященной вредному воздействию крупных ГЭС в Таджикистане (Рогунская ГЭС) и Кыргызстане (Камбаратинская ГЭС) на экологию Узбекистана. Источник - fergananews.com

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