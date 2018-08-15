 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Есть чем гордиться. Каминг-аут - новая мода КазЖурналистов(ок)
04:37 17.08.2018

Еще один журналист Данияр Сабитов объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

15 Августа 2018
Алан ИСАЕВ | Астана

Еще один журналист Данияр Сабитов объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Казахстанские геи все чаще объявляют публике о своей сексуальной ориентации. Недавно каминг-аут совершил журналист Данияр Сабитов.

В конце июля на ежегодном гей-параде в Берлине, который посещают до миллиона человек, был замечен флаг Казахстана. Два наших соотечественника Денис и Алексей скрывают свои отношения на родине, а в Германии отрываются по полной. Они даже дали интервью журналистам RTVi.

На днях рассказал о своей гомосексуальности Данияр Сабитов. В прошлом году совершил каминг-аут его коллега Амир Шайкежанов. Неудивительно, что оба журналиста работают в пражском издании, которое посвящено ЛГБТ-сообществу в Казахстане.

"Я гей, и это самое прекрасное, что только могло случиться в моей жизни! – пишет в соцсети Данияр Сабитов. – 31 год я не мог поделиться с вами своей радостью".
По словам Данияра, его мама погибла, и это заставило его переосмыслить свою жизнь.

К слову, недавно журналистка и участница движения "Феменита" Жанар Секербаева, совершившая первый каминг-аут в стране, представила в Амстердаме исследование, посвященное жизни лесбиянок в Казахстане. Оказывается, большинство из них скрывают свою ориентацию даже от докторов. А если "раскрывают карты", то медики советуют им… завести нормальную семью, жить с мужчиной, а то и обратиться к психотерапевту.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534469820
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