Есть чем гордиться. Каминг-аут - новая мода КазЖурналистов(ок)

04:37 17.08.2018 Еще один журналист Данияр Сабитов объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации



15 Августа 2018

Алан ИСАЕВ | Астана



Еще один журналист Данияр Сабитов объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации



Казахстанские геи все чаще объявляют публике о своей сексуальной ориентации. Недавно каминг-аут совершил журналист Данияр Сабитов.



В конце июля на ежегодном гей-параде в Берлине, который посещают до миллиона человек, был замечен флаг Казахстана. Два наших соотечественника Денис и Алексей скрывают свои отношения на родине, а в Германии отрываются по полной. Они даже дали интервью журналистам RTVi.



На днях рассказал о своей гомосексуальности Данияр Сабитов. В прошлом году совершил каминг-аут его коллега Амир Шайкежанов. Неудивительно, что оба журналиста работают в пражском издании, которое посвящено ЛГБТ-сообществу в Казахстане.



"Я гей, и это самое прекрасное, что только могло случиться в моей жизни! – пишет в соцсети Данияр Сабитов. – 31 год я не мог поделиться с вами своей радостью".

По словам Данияра, его мама погибла, и это заставило его переосмыслить свою жизнь.



К слову, недавно журналистка и участница движения "Феменита" Жанар Секербаева, совершившая первый каминг-аут в стране, представила в Амстердаме исследование, посвященное жизни лесбиянок в Казахстане. Оказывается, большинство из них скрывают свою ориентацию даже от докторов. А если "раскрывают карты", то медики советуют им… завести нормальную семью, жить с мужчиной, а то и обратиться к психотерапевту. Источник - Экспресс-К

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