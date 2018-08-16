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Трамп объявил России кибервойну, - Ю.Паниев
05:32 17.08.2018

Москва готовит дипломатический ответ в сфере международной информационной безопасности

Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"
16 авг. 18

Дональд Трамп отменил ранее одобренную Бараком Обамой сдерживающую директиву о кибероперациях. Как сообщила Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, президент США подписал указ, упрощающий применение кибероружия. Тем самым он отреагировал на претензии критиков, обвиняющих Белый дом в бездействии против "русских хакеров".

По информации WSJ, отмена правил, прописанных в засекреченной президентской директиве 20, или PPD-20, приведет к ослаблению существующих ограничений и позволит Трампу гораздо свободней в случае необходимости проводить кибератаки против других государств. Газета напоминает, что PPD-20 вступила в силу в 2012 году и заменила документ о кибероперациях времен Джорджа Буша-младшего – тоже засекреченный.

Эти директивы были введены на фоне киберугроз, защита от которых должна была стать приоритетом для Вашингтона.

Обо всем этом стало известно благодаря разоблачениям экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Так, согласно PPD-20, любой кибервзлом, санкционированный властями, требовал одобрения нескольких федеральных агентств. Именно таким образом администрация США намеревалась урегулировать кибератаки, вводя их в легальное поле. Но при этом предотвращая вмешательство в военные и разведывательные операции.

По мнению главного научного сотрудника Центра международной информационной безопасности и научно-технологической политики МГИМО Анатолия Смирнова, отмена Трампом прежней директивы может свидетельствовать о том, что президент США упростил процедуру получения одобрения на кибератаки. "Это даст Вашингтону возможность практически молниеносно реагировать на возникшие угрозы. Более того, новый указ вписывается в поддержку предположений о том, что американский истеблишмент в стратегическом плане готовится к реализации силового сценария разрешения противоречий с Россией", – сказал в беседе с "НГ" Смирнов.

Предположение эксперта о подготовке такого сценария взаимодействия с Россией базируется на многих факторах. Среди них – решение времен правления Обамы о закладке в объекты критической информационной инфраструктуры России так называемых кибербомб, которые можно привести в действие для подрыва экономической и социальной стабильности российского общества.

Смирнов указал на разработку в ЦРУ маскировочных программных средств проведения компьютерных атак, в том числе под "чужим флагом", а также на усиление информационной составляющей американского потенциала ведения гибридной войны и создание системы глобальной электронной слежки и роботроллинга в социальных сетях. Примерно в тех же целях были открыты такие киберобъекты НАТО, как совместный с ЕС Центр по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки.

В предположение о подготовке силового сценария вписывается и отказ Америки от взаимодействия с Россией в сфере предотвращения инцидентов в среде информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В феврале 2018 года США отстранились от участия в двусторонних переговорах по кибербезопасности в Женеве буквально перед их началом. Хотя ожидалось, что российская сторона поделится своими соображениями насчет соглашения о прекращении опасных военных действий в киберпространстве.

По информации WSJ, одним из инициаторов отмены директивы Обамы был помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Принимая во внимание анонсированную на следующей неделе в Женеве его встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, следует ожидать, что причинами, побудившими Трампа подписать новый указ, он поинтересуется у своего собеседника.

По словам Смирнова, на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, открывающейся во второй половине сентября, Россия собирается представить сразу две резолюции в сфере кибербезопасности. Документ "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности" представляет своего рода киберкодекс.

За его основу взяты "Правила поведения в области обеспечения межнациональной информационной безопасности", разработанные Шанхайской организацией сотрудничества. Эти правила предусматривают запрет на использование ИКТ для вмешательства во внутренние дела других государств и в целях подрыва их политической, экономической и социальной стабильности, а также гарантии того, что все государства должны играть одинаковую роль в международном управлении.

В резолюции же "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в криминальных целях" Москва призовет страны – члены ООН принять конвенцию по борьбе с мировой киберпреступностью. Как рассказал Смирнов, эта конвенция должна прийти на смену Будапештской конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях от 2001 года.

Кстати, единственной страной – членом Совета Европы, не подписавшей ту конвенцию, стала Россия. Наша страна не согласна с тем, что конвенция предоставляет возможность спецслужбам без официального уведомления проводить операции в компьютерных сетях третьих стран. Российский документ не позволяет делать этого иностранным спецслужбам. Он направлен на борьбу с такими преступлениями, как неправомерный доступ и перехват информации в электронной форме, создание и распространение вредоносных программ и спама, сбор информации в электронной форме путем введения пользователя в заблуждение, нарушение авторских прав с использованием ИКТ и т.д.

Впрочем, шансы на то, что резолюция, призывающая к замене Будапештской конвенции на новую, российскую, будет принята странами Запада, невелики.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534473120
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