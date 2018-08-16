Торговая битва выбивает из колеи и Вашингтон, и Пекин, - В.Скосырев

05:35 17.08.2018 Ключевой вопрос в споре – передача высоких технологий Китаю

Владимир Скосырев

16 авг. 18



До конца августа в Вашингтоне состоятся переговоры по торговле между КНР и США. Их прежние попытки договориться закончились провалом. В результате стороны ввели высокие пошлины на экспортные товары друг друга. По мнению наблюдателей, США по-прежнему не собираются мириться с огромным профицитом Китая. Разногласия можно было уменьшить, если бы американцы согласились продавать в Китай дорогостоящую высокотехнологичную продукцию. Но Белый дом считает, что из-за этого Америка утратит роль гегемона в мире.



Министерство коммерции Китая объявило, что делегация КНР посетит США по их приглашению. Делегацию возглавит заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь. Американскую сторону будет представлять заместитель главы Министерства финансов Дэвид Мелпесс.



Как передает CNN, надежды на успех переговоров крайне сомнительны. Правительства двух стран занимают различные позиции по вопросам, которые вызывают самую большую тревогу у США. Имеется в виду громадный дисбаланс в торговле, попытки Китая завладеть американскими технологиями и амбиции Китая в сфере индустрии.



"НГ" в номере от 08.08.18 уже отмечала, что программа "Сделано в Китае – 2025" представляет собой план превращения КНР в мирового лидера в производстве роботов, самолетов, в других передовых отраслях машиностроения. Китай хочет достичь мирового превосходства и в сфере искусственного интеллекта. Президент США Дональд Трамп заявлял, что этого нельзя допустить.



Оценивая перспективы переговоров, Луи Куиджс, глава азиатского отдела в исследовательской фирме Oxford Economics, сообщил клиентам, что Китай вряд ли пойдет на такие уступки, которые побудят США отступить.



Ранее в переговорах участвовали такие чиновники, как министр финансов Стивен Мнучин, министр коммерции Уилбер Росс, а с китайской стороны – вице-премьер Лю Хэ, главный советник председателя КНР Си Цзиньпина. Предстоящий раунд бесед пройдет на более низком уровне.



Китай не раскрыл, какие темы будут обсуждаться. В заявлении Пекина говорится лишь, что Китай выступает против "одностороннего подхода и протекционизма в торговле".



Тем не менее известия о предстоящих встречах оказалось достаточно для того, чтобы повлиять на валютные рынки. Как передала газета South China Morning Post, юань падал в течение шести торговых сессий подряд. А теперь прекратил падение. В четверг его котировки внутри Китая, которые контролирует Центральный банк, поднялись на 0,5% – до 6,8961 за доллар.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отметил: "От торговой войны терпят ущерб обе страны. Но мне представляется, что ущерб для Америки ощутимей. Поэтому Америка и предложила переговоры. США понимают, что при нынешнем положении они понесут большие потери. У Китая есть рынки, свои, внутренние. У Америки такой роскоши нет".



По словам эксперта, в России многие говорят о том, что в Китае внутренний рынок исчерпан, что должна быть экспансия то ли в Европу, то ли в Америку, то ли еще куда-то. Но в Китае как раз огромный внутренний рынок. Там численность населения составит скоро 1,4 млрд человек. В Китае совершенно неравномерно развиваются территории – приморские районы и внутренние районы. Еще есть большие резервы роста – особенно на западе, да и в центральном Китае. Есть где строить дороги, заводы.



К тому же на города в Китае приходится 86% товарооборота, а на деревню – только 14%. А по населению соотношение такое: 57% живет в городах и 43% – в деревне. Так что там есть в каком направлении развиваться.



В Америке ситуация совершенно иная: там есть отдельные заброшенные штаты типа Нью-Мексико и Аризоны. Но резервов в США существенно меньше. И население в Америке примерно в 4,5 раза меньше, чем в Китае. Она больше страдает от сдерживания Китая.



Кроме того, на американский рынок давит очень сильно импорт из Китая. Если Китай ограничит свой экспорт или цены на товары резко повысятся, то возникнут социальные проблемы. Начнется инфляция, ее показатели будут выше средних. То есть Америка – в более сложном положении. "Американцы поэтому первые и пошли на переговоры. Подсчитали – прослезились. Продолжение торговой войны для Америки ничего хорошего не сулит", – сказал Островский.



Но о чем могут договориться стороны? Китайцы ставят условия простые. Основная проблема в торговле – большой профицит Пекина. Китайская сторона давно предлагает: продавайте нам высокотехнологичную продукцию, цены на нее довольно высокие. Тогда профицит может превратиться в дефицит.



Америка не хочет этого. "Я думаю, что Китай и Америка могут достичь определенного консенсуса по импорту технологических товаров, которые Вашингтон все-таки сочтет необходимым Пекину продавать. С другой стороны, учитывая настроения в американском обществе, Трампу могут не дать возможности подписать такое соглашение", – заключил эксперт. Источник - ng.ru

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