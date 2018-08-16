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Рахмон и Мирзиеев могут разрубить рогунский узел, - В.Панфилова
05:39 17.08.2018

Таджикистан ожидает, что Узбекистан станет инвестором крупнейшей ГЭС в Центральной Азии

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.08.18

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня прибывает в Ташкент с первым почти за 20 лет государственным визитом. По итогам переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым будет подписан ряд документов, в том числе Соглашение о стратегическом партнерстве и делимитации и демаркации госграницы между двумя странами. Ташкенту и Душанбе останется снять последнюю проблему – строительства Рогунской ГЭС. В субботу таджикский лидер посетит мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде.

Поднять уровень таджикско-узбекских отношений до стратегического главы двух государств пообещали еще в марте нынешнего года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе. Именно Мирзиеев сделал первый шаг к налаживанию отношений с соседями. "За годы независимости межгосударственные и экономические отношения между двумя странами складывались не лучшим образом. Прекращение подачи узбекского природного газа в Таджикистан, введение взаимного визового режима, выход Узбекистана из Объединенной энергосистемы Центральной Азии, спорные вопросы по государственной границе, проблемы с транзитом через Узбекистан таджикских грузов и негативное отношение Ташкента к строительству в Таджикистане Рогунской ГЭС привели к значительным экономическим потерям в двух странах", – сказал "НГ" эксперт по Таджикистану Андрей Захватов. По его словам, конфликтный потенциал в отношениях двух стран оставался высоким вплоть до прихода к власти Шавката Мирзиеева. Поэтому неудивительно, что первый государственный визит Эмомали Рахмона в Узбекистан готовился долго – почти два года.

За это время сторонам удалось решить целый ряд проблем. "Вне всякого сомнения, предстоящие переговоры в Ташкенте, подписание пакета двусторонних документов и поездка Рахмона в Самарканд пройдут успешно, и обоюдные выгоды в сфере экономики и взаимной торговли будут измеряться десятками миллионов долларов в год", – отметил эксперт.

Переговоры лидеров Узбекистана и Таджикистана, как сообщил пресс-секретарь узбекского президента Комил Алламжнов, состоятся в резиденции Куксарой. Президенты вначале пообщаются один на один, затем в расширенном составе, а также откроют выставку "Произведено в Таджикистане", на которой будут представлены достижения промышленности республики. Накануне в Ташкент прилетела большая делегация таджикских бизнесменов и отраслевых министров, которые рассчитывают заключить в Узбекистане выгодные контракты. Ожидается, что предприниматели двух стран подпишут более 40 двусторонних торгово-экономических и инвестиционных документов на общую сумму более 200 млн долл.

Однако на пути у предпринимателей встала таджикская таможня. Как сообщала ранее "НГ" (см. номер от 10.07.18), таможенные органы Таджикистана ограничили ввоз продовольственной продукции из Узбекистана. В Министерстве внешней торговли Узбекистана назвали ограничение узбекского импорта нарушением Таджикистаном соглашения о свободной торговле между странами. Стороны обязались не применять таможенные пошлины, налоги и сборы, а также не вводить количественные ограничения на экспорт/импорт товаров, проходящих с таможенной территории одной из договаривающихся стран. Более того, Ташкент в рамках предэкспортного финансирования выделил Душанбе 100 млн долл. для того, чтобы таджикские импортеры закупали узбекскую продукцию (см. "НГ" от 27.02.18).

Несмотря на некоторые проблемы, в целом отношения между странами позитивные, считают эксперты. "Нет дня, чтобы стороны не обменивались делегациями. Максимально упрощен порядок пересечения границ, развиваются торговые связи, восстанавливаются отношения между регионами двух стран, творческими коллективами, вузами. Главное, место искусственно насаждаемой вражды и ненависти, что было свойственно периоду правления Каримова, уже заняли любовь, дружба и уважение", – сказал "НГ" эксперт из Таджикистана Негматулло Мирсаидов. По его мнению, в ходе визита Эмомали Рахмона будут найдены решения по более сложным вопросам, рассмотрение которых ранее было отложено из-за необходимости их дополнительной проработки. Наиболее важным из них, является набивший оскомину вопро, строительства Рогунской ГЭС. "Хотя стороны не говорят конкретно о планах сотрудничества в строительстве этого гидроузла, такие планы могут быть. И, если учесть, что Узбекистану предстоит перевести треть своих энергетических потребностей на электричество, Мирзиеев, как прагматичный руководитель, наверняка постарается извлечь максимум пользы из строительства крупнейшей ГЭС в Центральной Азии. Если президент Узбекистана заявит, что его страна будет принимать участие в строительстве Рогунской ГЭС, то это будет ожидаемым сюрпризом и наиболее важным доказательством взаимного доверия, для которого уже заложен хороший фундамент", – считает Мирсаидов.

По словам Андрея Захватова, многие ведущие эксперты и специалисты в области гидроэнергетики и использования водных и энергетических ресурсов уверены, что политика уже давно вступила в конфликт с экономикой и кооперация двух стран в использовании стока реки Вахш была бы выгодна всем. "Проект Рогунской ГЭС был разработан в советский период в Ташкенте, в Среднеазиатском отделении института "Гидропроект", и, кроме подачи воды на турбины для выработки электроэнергии, водохранилище ГЭС емкостью 13 кубических километров предусматривало аккумулирование воды для орошения десятков тысяч гектаров новых земель в Узбекистане, в нижнем течении Амударьи", – отметил эксперт. Он считает, что обсуждение этой темы на переговорах в Ташкенте – вполне можно ожидать. Стороны смогут снять опасения Узбекистана в том, что заполнение водохранилища лишит низовья оросительной воды – путем создания небольшой совместной мониторинговой группы гидрологов, контролирующих приток воды в водохранилище и сбросы из него. Таджикистан уже не раз официально заявлял, что не оставит соседей без воды. Не исключено также, что, взвесив все "за" и "против", Узбекистан не только согласует проект Рогуна, но и предложит свое участие в финансировании достройки Рогунской ГЭС.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534473540
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