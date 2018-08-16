 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.08.2018
06:34  Сидящие в узилище лидеры кыр-оппозиции и гос-заговорщики Асанов и Кадыров вновь объявили голодовку
05:55  "Путь лидера" vs "Рухани Жангыру": из-за чего конфликтует "Казахфильм" с акиматом Алматы
05:51  На космодроме Байконур сокращают российский персонал
05:44  Иран разжигает войну инвестиций, - М.Беленькая
05:39  Рахмон и Мирзиеев могут разрубить рогунский узел, - В.Панфилова
05:35  Торговая битва выбивает из колеи и Вашингтон, и Пекин, - В.Скосырев
05:32  Трамп объявил России кибервойну, - Ю.Паниев
04:37  Есть чем гордиться. Каминг-аут - новая мода КазЖурналистов(ок)
02:23  Сенатор и народный поэт Узбекистана Икбол Мирзо раскритиковал "эпоху" Каримова и восхвалил реформы Мирзиеева
01:55  Археологические сокровища Южного Казахстана, - З.Мирзаходжаева
01:50  Чиновник объяснил неизбежность вырубки тысяч деревьев в Сурхандарье
01:13  Жертвы "ресурсного проклятия". Грозит ли Казахстану туркменский сценарий кризиса?
01:06  Все, что вы хотели знать о сексе в исламе, но боялись спросить
00:58  Программа занятости в Казахстане оказалась насквозь коррумпированной, - Т.Аубакиров
00:46  42 дела в час. Российские суды поставили выдворение мигрантов на поток
00:40  Уроженцу Кыргызстана Уула Исламбек Ойбеку дали в России 5,5 лет колонии за финансирование террористов
00:35  В Узбекистане официально утвердили единую школьную форму
00:32  Казахстанский Кордай терроризируют... басмачи
00:20  В Кыргызстане будет создана туристическая милиция
00:15  "Фейсбук" как поле боя. Стоит ли вмешиваться в сетевые межнациональные разборки?
00:11  В Ташкенте убившие бойца MMA охранники ночного клуба получили по 15 суток от Юнусабадского райсуда
00:07  Кризис идеологии в США: демократы - к социализму
00:05  Кремль решился вредить Штатам, но в гомеопатических дозах
00:04  Какие титулы, звания и награды в Казахстане можно купить за деньги
Четверг, 16.08.2018
21:42  В Кабуле опять взрыв и 25 трупов
21:15  "Сделаем это неформально, вдвоем, просто сядем...". Аркадаг прилетел в гости к Путину в Сочи
21:11  Уже сегодня: в Землю врежется Нибиру
21:09  Как обрушение моста в Генуе перевернуло итальянскую политику
20:27  В Детройте умерла "королева соула" Арета Франклин
18:18  В Анкаре заговорили о "российско-турецкой империи"
17:19  Влияние России на БлВостоке расширяется - она начала патрулировать Голанские высоты, - Daily Telegraph
17:16  На Идлиб! Последняя большая битва Асада, - Die Presse
17:05  Венгрия официально назначила "уполномоченного по развитию" (губернатора) Закарпатской области Украины
16:45  Гибридная румынизация Молдовы неспешно ведет к..., - А.Цуканова
16:17  На острове Тютерс под Петербургом обнаружили тайный бункер гитлеровцев: находки поразили
16:16  Скончался экс-премьер Индии в 1996, 1998-2014 гг. Атал Бихари Ваджпаи
14:57  Опубликован свежий рейтинг ФИФА. Россия взлетела, страны ЦентрАзии в нижней части...
13:39  В Киргизию на 3-и Всемирные игры кочевников прилетит Эрдоган
13:34  Нацбанк Кыргызстана за день продал на валютном рынке больше 19 миллионов долларов
11:27  Обвал турецкой лиры привел к сокращению доходов узбекских мигрантов почти вдвое
10:35  В Алматы отметят День спорта. В программе игр: "сбей бутылку", "парный бег в мешках" и пр.
10:25  ЕАЭС: в Кыргызстан возвращают тонны не прошедшей контроль продукции
10:23  Тарифные войны и торгово-инвестиционные партнерства Китая, - В.Пироженко
10:21  Как Екатерина обошлась с чемоданом без ручки - украинским казачеством (история), - Д.Скворцов
10:20  Нефть нащупала потолок: котировки вернутся к $65 за баррель
10:14  Барак на Ак-Таш. Какими территориями хотят обменяться Узбекистан и Киргизия (карта)
08:40  Астана. Многомиллиардные нарушения в сфере занятости выявила проверка Генпрокуратуры
08:34  "В городе будет дорожный коллапс". Новый Бишкек-мэр Суракматов поделился планами
08:31  Правильные свадьбы и поминки. В Узбекистане учредили комиссии по их проведению
08:26  Внук экс-Кырпрезидента Селим Атамбаев выиграл золото шахматного турнира в ОАЭ
08:23  Проболтавшись полгода и ничего не сделав Осмонов убрался с поста главы "Фонда развития Иссык-Кульской области"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран разжигает войну инвестиций, - М.Беленькая
05:44 17.08.2018

Тегеран претендует на стратегическую роль в восстановлении экономики Сирии

В ближайшие дни Иран и Сирия должны подписать соглашение о стратегическом партнерстве. Его последние детали обсудила на этой неделе в Дамаске иранская правительственная делегация. Тегеран претендует на лидирующую роль в восстановлении сирийской экономики. Вернее, стремится защитить свои вложения в эту страну за годы военного конфликта. По мнению экспертов, Тегеран опасается, что по мере нормализации ситуации в Сирии другие страны, в том числе Россия, попытаются его оттуда вытеснить.

Премьер-министр Сирии Имад Хамис и первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири должны подписать целый ряд соглашений (в том числе "стратегический документ" об экономическом и культурном партнерстве) на заседании комиссии высокого уровня по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подготовкой заседания занималась на этой неделе в Дамаске иранская делегация, представленная экспертами сразу нескольких министерств во главе с замминистра транспорта и городского развития Амиром Амини. По его словам, Тегеран рассчитывает, что иранские инвесторы и производители сыграют важную роль в послевоенном восстановлении Сирии.

В задачу делегации входило согласование последних деталей "стратегического документа", который сводит воедино подписанные ранее соглашения. Речь идет о сотрудничестве в банковской и таможенной сферах, промышленном секторе, информационных технологиях, создании малых предприятий, сетей водоснабжения и линий электропередачи, а также инвестициях во все сектора сирийской экономики - в первую очередь те, которые требуют восстановления.

По мнению министра экономики Сирии Самера аль-Халиля, которого цитирует IRNA, у Тегерана и Дамаска есть соглашения во многих сферах, но "большинство из них требует пересмотра, развития и активизации". Чиновник подчеркнул, что экономические отношения между двумя странами не достигли уровня культурных и общественных связей. Кроме того, он отметил необходимость создания совместных банков для развития торговли, а также перехода на местную валюту во взаиморасчетах, чтобы избежать негативных последствий санкций США в отношении двух стран.

Война в Сирии полностью изменила ее экономические и финансовые связи. В 2004–2010 годах страна была четвертой по объему полученных инвестиций из других арабских стран, в первую очередь Персидского залива. Особо активно развивался союз между Сирией, Турцией и Катаром. В частности, в 2008 году Анкара выделила $6,3 млн на 42 совместных проекта в рамках сирийско-турецкой межрегиональной программы сотрудничества. Товарооборот между странами вырос примерно в три раза. В 2010 году сирийский экспорт в Турцию был около $662 млн, импорт - $1,85 млрд. Товарооборот Ирана с Сирией в этот период составлял, по данным иранских СМИ, около $500 млн.

С началом конфликта в Сирии Иран оказался единственным спонсором сирийских властей. В январе 2013 года Тегеран открыл для оказавшегося под международными санкциями Дамаска первую кредитную линию в размере $1 млрд, благодаря чему правительство смогло расплатиться за импортируемое продовольствие. Затем последовал кредит на $3,6 млрд на закупку нефтепродуктов. Третий кредит поступил в 2015 году, и снова на $1 млрд. Тегеран также выделял Дамаску средства на выплату зарплат госслужащим, что помогло сохранить государственные институты в Сирии. В 2012 году между странами начало действовать соглашение о свободной торговле, и в 2014-м товарооборот вырос до $1 млрд (правда, затем вновь упал). Объем финансирования Ираном шиитских отрядов, воюющих на территории Сирии, неизвестен. Согласно подсчетам арабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", Иран ежегодно тратит в Сирии около $12,7 млрд, включая выплаты своим военным советникам в этой стране и проиранским военизированным формированиям, а также поставку оружия. Из этой суммы, как отмечает издание, менее $2 млрд могут быть возвращены Ирану в результате торговых сделок.

При этом в иранских СМИ все чаще звучит вопрос, насколько окупятся вложения Тегерана в Сирию, особенно на фоне непростой экономической ситуации в самом Иране. В 2018 году среди лозунгов уличных протестов там стали появляться такие как "Оставьте Сирию, займитесь нами". Теперь власти хотят продемонстрировать, что иранские вложения были не напрасны.

Так совпало, что одновременно с началом работы в 2017 году астанинского формата по Сирии, в составе России, Турции и Ирана, Тегеран активизировал заключение экономических контрактов с Дамаском. В январе 2017 года было подписано пять меморандумов о взаимопонимании. По данным СМИ, иранский мобильный оператор получил возможность работать в Сирии. Ирану также пообещали доступ к добыче фосфатов на шахтах в районе Пальмиры. Правда, через полгода стало известно, что разработкой фосфатных месторождений занялась Россия. В январе 2017 года была достигнута также договоренность о строительстве в Сирии нефтяного терминала на площади 5 тыс. га, такой же участок планировалось выделить Ирану и под сельскохозяйственные угодья, а в сентябре было подписано соглашение о восстановлении энергомощностей в провинциях Латакия и Дейр-эз-Зор, а также в Алеппо и Дамаске. По данным западных СМИ, большинство таких контрактов в Сирии реализуют компании, связанные с Корпусом стражей исламской революции.

"Иран стремится любой ценой укрепить свое влияние в Сирии. Пока его политическое присутствие опережает экономическое. Тегеран хочет компенсировать свои затраты в этой стране",- сказал "Ъ" живущий в Катаре сирийский экономист Самир Сейфан. При этом он подчеркнул, что Сирия сейчас мало что может предложить вне рамок процесса восстановления, который, по оценкам Дамаска, требует $400 млрд. Однако, по словам эксперта, пока Иран сохраняет свое присутствие в Сирии, денег на реконструкцию этой страны Запад не даст.

Кроме того, США и ЕС не намерены вкладывать деньги в восстановление Сирии до политического урегулирования ситуации в этой стране. "Любые дискуссии о восстановлении в отсутствие политического решения преждевременны",- в очередной раз подчеркнул Госдепартамент США в среду.

На этом фоне Тегеран пытается связать Дамаск юридически обязывающими договоренностями. Согласно дипломатическим источникам "Ъ" в Сирии, они в Дамаске нравятся не всем. Ранее сирийская оппозиция также называла заключенные сирийско-иранские контракты "мародерством".

"Когда дело дойдет до реконструкции в Сирии, между участниками астанинского процесса могут начаться разногласия. В Иране видят, что Россия, Турция, Германия и Франция практически начинают новый процесс, связанный с восстановлением Сирии. И Тегеран активизирует усилия, чтобы не остаться на обочине",- сказал "Ъ" преподаватель тегеранского Университета имени Шахида Бехешти Хамидреза Азизи.

В конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на 7 сентября в Стамбуле планируется саммит по Сирии, на котором ждут лидеров России, Франции и Германии. В Тегеране эту новость восприняли настороженно. "Иран готов к любому сценарию, включая тот, при котором другие игроки, в том числе Россия, могут отодвинуть его в сторону",- сказал господин Азизи. Впрочем, как сообщил вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, саммита в Стамбуле "пока нет на повестке в согласованном виде". В то же время проведение запланированной на начало сентября встречи в астанинском формате в Тегеране он подтвердил.

Марианна Беленькая
№147 от 17.08.2018, стр. 5

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534473840
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  