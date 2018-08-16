 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 16.08.2018
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На космодроме Байконур сокращают российский персонал
05:51 17.08.2018

В настоящее время на космодроме проводится анализ, направленный на повышение эффективности деятельности.

"С 15 августа в структурных подразделениях ЦЭНКИ начался очередной этап "оптимизации", направленный на сокращение численности персонала", - рассказал источник агентства на Байконуре.
Информацию об оптимизации численности персонала, в том числе на космодроме Байконур, подтвердили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

По их информации, в настоящее время на космодроме проводится ряд мероприятий, который направлен на повышение эффективности деятельности. В частности, там ликвидируются дублирующиеся функции, меняются технологические процессы, происходит компактизация объектов космодрома. По итогам комплекса этих мероприятий возможно снижение численности персонала космодрома.

Источник - РИА Новости
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