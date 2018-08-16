"Путь лидера" vs "Рухани Жангыру": из-за чего конфликтует "Казахфильм" с акиматом Алматы

05:55 17.08.2018 "Казахфильм" заявил об угрозе срыва съемок из-за акимата Алматы. Городские власти изымают 5,5 гектара земельного участка крупнейшей киностудии страны



АЛМАТЫ, 16 авг - Sputnik



Киностудия "Казахфильм" заявила о несогласии с городским акиматом из-за принудительного изъятия земель. О пяти с половиной гектарах земли, которые вот-вот отойдут городским властям, сообщает пресс-служба киностудии. Согласно распространенной информации, городское управление земельных отношений изымает участок для создания на нем национально-культурного комплекса Ethnoland.



"Казахфильм": земля нужна для съемок значимых казахстанских кинокартин

Представители киностудии с акиматом не согласны категорически, земли отдавать не хотят и представляют свои аргументы. Например, Земельный кодекс, согласно которому есть исключительные случаи для принудительного отчуждения земель - например, реконструкция дорог, строительство, либо ремонт аэропортов и других авиационных объектов, мостов, метрополитенов и прочих инфраструктурных объектов.

Представители "Казахфильма" высказывают мнение: земельный участок киностудии нельзя изъять и по другой причине – согласно акту временного возмездного землепользования, участок арендуется на 50 лет и является неделимым.

Изъятие может повлиять на творческий процесс, уверяет пресс-служба: на участке построены декорации к сериалу "Казахское ханство", в которых до сих пор снимается кино. Кроме того, там же находятся декорации для фильма "Томирис" режиссера Ахана Сатаева. Съемки картины начнутся осенью.

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Заявляется, что на участке построят декорации и для нескольких других картин – например, киноэпопеи "Путь лидера".



Ответ акимата: "Рухани Жангыру"

Акимат города Алматы расторг договор аренды земельного участка площадью 5,5 гектара с киностудией "Казахфильм" в декабре 2017 года, заявила пресс-служба акима сегодня же. Ethnoland же будет построен по поручению президента в рамках "Рухани Жангыру".

"Ранее киностудия "Казахфильм" неоднократно обращалась с инициативой использовать находящийся у них на правах аренды участок площадью 5,5 га для реализации подобного проекта. После этого совместно с Казахфильмом появилась идея по созданию на данном участке этно-культурного комплекса Ethnoland", - сообщил руководитель управления туризма и внешних связей Максат Кикимов.

Он добавил, что вопрос поднимался на совещании с участием президента осенью прошлого года. В итоге акимату поручили проект претворить в жизнь, в свою очередь, "Казахфильм" якобы предложил акимату заниматься этим самостоятельно – из-за финансовых затрат.

Он объяснил, что киностудия вдруг поменяла свою позицию и обратилась в суд, дважды проиграла (видимо, речь идет о двух инстанциях – Sputnik) и сейчас идет речь об исполнении решения суда.

Глава управления заявил, что препятствовать съемкам на участке городская администрация, по словам Кикимова, не намерена, даже после строительства национально-культурного комплекса.

Об изъятии участка у АО "Казахфильм" стало известно в прошлом году.

В июле прошлого года в газете "Вечерний Алматы" было опубликовано постановление акимата Алматы за подписью акима Бауыржана Байбека. Однако тогда площадь изымаемых земель для государственных нужд называлась гораздо большая – 16,4 гектара, а датой принудительного отчуждения было определено 31 декабря 2017 года.



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В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с изъятием участка земли у "Казахфильма"

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today



Руководитель управления туризма и внешних связей Алматы Максат Кикимов прокомментировал заявление киностудии "Казахфильм" о принудительном изъятии земли, передает Kazakhstan Today.

По данным акимата, договор аренды земельного участка площадью 5,5 гектара был расторгнут с киностудией "Казахфильм" еще в 2017 году.

"По поручению главы государства в рамках программы "Рухани жангыру" в Алматы планируется строительство этнокультурного комплекса "Ethnoland". Ранее киностудия "Казахфильм" неоднократно обращалась с инициативой использовать находящийся у них на правах аренды участок площадью 5,5 гектара для реализации подобного проекта. После этого совместно с "Казахфильмом" появилась идея по созданию на данном участке этнокультурного комплекса "Ethnoland" - сделать его доступным для всех горожан и гостей города, где они могли бы ознакомиться с историей и бытом казахского народа", - сказал Кикимов.

По его словам, данный вопрос был рассмотрен на совещании с участием главы государства 20 сентября 2017 года. По итогам совещания акимату было поручено провести работу по реализации данного проекта.

"Казахфильм", в силу предстоящих финансовых затрат, предложил акимату самому заниматься реализацией проекта "Ethnoland". Заявление о том, что акимат принудительно изъял землю киностудии "Казахфильм", не соответствует действительности. Данный участок не принадлежал "Казахфильму", а был в аренде. В декабре 2017 года договор аренды земельного участка был расторгнут. Это было необходимо, для того что бы акимат смог начать реализацию проекта "Ethnoland", согласно требованиям закона. Однако киностудия "Казахфильм" поменяла свою позицию и обратилась в суд. Суд она проиграла, уже дважды, и сейчас, по сути, исполняется решение суда.

Руководство "Казахфильма" не раз заявляло, что можно будет использовать будущую локацию для съемок фильмов. И мы изначально говорили, что киностудия может проводить там свои мероприятия, снимать фильмы и так далее. Кроме того, акимат всегда шел навстречу "Казахфильму", - сказал представитель акимата.

В сообщении подчеркивается, что акимат не намерен как-то ограничивать доступ к этому участку или препятствовать съемкам фильмов.

"Сейчас реализация проекта находится еще только на этапе объявления конкурса на разработку ПСД и до начала практической реализации достаточно времени, чтобы завершить все съемки фильмов. Кроме того, и после ввода комплекса "Ethnoland" киностудия сможет использовать его натурные локации в своих целях. Мы считаем, что эта земля должна стать достоянием всех горожан и якорным туристическим объектом", - пояснил Максат Кикимов. Источник - Sputnik

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