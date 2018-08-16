Сидящие в узилище лидеры кыр-оппозиции и гос-заговорщики Асанов и Кадыров вновь объявили голодовку

06:34 17.08.2018 Находящиеся в заключении лидеры оппозиции Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров вновь объявили голодовку



–Альбина Метерова. Осужденные за попытку захвата власти оппозиционные политики Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров вновь объявили голодовку. Об этом сообщила член комитета по защите политзаключенных Зульфия Марат в четверг.



По ее словам, Асанов и Кадыров до сих пор не ознакомились с решением Верховного суда по их делу.



"По закону они должны были официально ознакомиться с решением Верховного суда от 7 июня. Однако до сих пор решение не доставлено в колонию. Судебные органы сами нарушают законы. Поэтому Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров были вынуждены пойти на такие меры, объявить голодовку", - сообщила она.



Правозащитницу подчеркнула, что Асанов и Кадыров требуют отставки председателя и трех судей Верховного суда.



Напомним, 17 апреля 2016 года по решению Первомайского суда города Бишкек Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров были приговорены к 12 годам лишения свободы за попытку насильственного захвата власти. 30 января 2018 года не согласные с таким решением заключенные уже объявляли сухую голодовку, которая продлилась 22 дня. Источник - КирТАГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534476840

Новости Казахстана

