Украина предательски поставляет авиа-двигатели в Китай, - "Вашингтон пост"

12:16 17.08.2018 Американское издание The Washington Times опубликовало статью, в которой бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт обвинил Украину в предательстве. Эксперт по Китаю рассказал о поставках компанией "Мотор Сич" двигателей для китайских боевых самолетов JL-10.



Как сообщает РИА Новости, контракт на 380 миллионов долларов подразумевает продажу Китаю 250 авиационных двигателей. По словам Триплетта, действия украинцев, которые "берут деньги американских налогоплательщиков", стали ударом в спину ВМФ США.



Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер добавил, что Вашингтону следует надавить на Киев для замораживания данной сделки.



Напомним, что между США и Китаем существуют серьезные торговые разногласия. Ранее сообщалось, что Пекин готов ввести пошлины на американские товары объемом 16 миллиардов долларов. Таким образом КНР собирается ответить на введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на китайский экспорт. В первую очередь, речь пойдет об авиатопливе, медоборудовании, угле и газе, легковых автомобилях. Источник - РГ

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