Как исключить Узбекистан из списка десяти беднейших стран мира?

12:11 17.08.2018 Как можно исключить Узбекистан из списка десяти беднейших стран мира?



Издание FocusEconomics, имеющее солидную репутацию среди крупнейших мировых финансовых институтов, международных компаний и правительственных учреждений, как надежный источник бизнес-аналитики, включило Узбекистан в список десяти беднейших стран мира [1]. Включение Узбекистана в этот список показало ошибочность:



– того факта, что руководство страны и Центрального банка Республики Узбекистан (далее – Центробанк РУз) не обратило достаточного внимания на мои предложения и рекомендации по ускорению либерализации валютной политике Узбекистана и неприемлемости для нашей страны скрытой девальвации сума, наносящей ущерб интересам нашего народа, изложенные в моих статьях [2-3];



– предложений и рекомендаций таких некомпетентных экспертов, как Юлий Юсупов о необходимости девальвации нашей национальной валюты по обменному курсу 7000-8000 сум за 1 доллар США [4];



– скрытой девальвации нашей национальной валюты, произведенной волевым решением Центробанка РУз 5 сентября 2017 года по курсу 8100 сум за 1 доллар США [5].



Теперь, если проанализировать макроэкономические данные нашей страны, приведенные в рейтинге десяти беднейших стран мира [1], то можно узнать, что прогнозный показатель ВВП на душу населения Узбекистана на 2018 год равен 1025,504 или округленно 1026 долларам США. При этом размер ВВП на душу населения Узбекистана 2016 года, приведенный в этом же рейтинге равен 2144,655 или 2145 долларам США. В то время как этот показатель за 2017 год, по данным МВФ, приведенным в "Списке стран по ВВП (номинал) на душу населения" Википедии на 15 августа 2018 года, указан равным 2122 долларам США.



Однако если пройти по ссылке 1 "Списка стран по ВВП (номинал) на душу населения" Википедии к World Economic Outlook Database-April 2018 (далее – База данных мировой экономики – апрель 2018 г.), находящуюся на веб-сайте МВФ, то можно узнать следующее [6]. Если там размер ВВП на душу населения Узбекистана на 2017 год указан равным 1490,74 долларам США, то прогнозный размер этого показателя на 2018 год указан, равным 1238,22 долларам США. А это обстоятельство указывает, что и со стороны МВФ, являющегося клиентом авторитетного издания FocusEconomics, признан тот факт, что Узбекистан находится в списке десяти беднейших стран мира.



Как показали расчеты, размеры ВВП на душу населения Узбекистана за 2018-2022 годы, по данным, приведенным в Википедии со ссылкой на МВФ, Всемирный банк (ВБ) и другие источники, больше от аналогичных данных, приведенных в рейтинговой таблице "Беднейших стран мира" сайта FocusEconomics, на 1,93–2,17 раза. А это обстоятельство связано не с либерализацией валютной политики Узбекистана, а скрытой девальвацией (или обесценением) нашей национальной валюты – сума, по отношение к твердым валютам, и в первую очередь, доллару США, произведенной Центробанком РУз 5 сентября 2017 года [4]. Поскольку тогда Центробанк РУз установил обменный курс 8100 сум за 1 доллар США, в то время как на 31 августа 2017 года 1 доллар США стоил всего лишь 4210,35 сумов. Значит, наша национальная валюта волевым решением Центробанка РУз за один день была обесценена по отношению к доллару США примерно в 1,92 раза или на 192%.



Именно поэтому, начиная с 5 сентября 2017 года, многие СМИ и эксперты начали пересчитывать размеры ВВП и ВВП на душу населения Узбекистана в долларах США по официальному обменному курсу нашей национальной валюты, устанавливаемому Центробанком РУз, каждый понедельник текущей недели. Естественным образом прогнозные размеры этих макроэкономических показателей за 2018-2022 годы оказывались меньшими аналогичных размеров ВВП и ВВП на душу населения Узбекистана, определенных в долларах США в 2016 году и приведенных в вышеуказанном рейтинге издания FocusEconomics, в 1,93-2,17 раза или на 193-217%.



Так, например, веб-сайт Kommersant.uz, сообщал, что размер ВВП Узбекистана в 2016 году составлял 67,22 млрд. долларов США. Однако, не смотря на сообщения СМИ РУз о том, что ВВП Узбекистана за 2017 год вырос по отношению к 2016 году на 5,3%. Такой российский веб-сайт как fergananews.com 12 января 2018 года сообщал, что ВВП Узбекистана в 2017 году не вырос, а резко уменьшился. Причем не на 10-15%, а примерно, в 2,19 раза или на 219% по отношению к ВВП 2016 года и составил в своем валютном эквиваленте всего лишь 30,7 млрд. долларов США [7].



Однако на основании размера ВВП на душу населения Узбекистана за 2017 год, приведенного в Базе данных мировой экономики – апрель 2018 г. МВФ и соответствующей численности населения, если определить размер ВВП Узбекистана за 2017 год в долларовом эквиваленте, то он окажется равным не 30,7 млрд. долларов США, как полагает сайт fergananews.com, а 47,88 млрд. долларов США. Поскольку новый обменный курс валюты, действовал в 2017 году только лишь около четырех месяцев, начиная с 5 сентября этого года.



А теперь на основании размеров ВВП на душу населения на 2018 год, приведенных в Базе данных мировой экономики МВФ – апрель 2018 г. и издания FocusEconomics, если определить прогнозируемый размер ВВП Узбекистана на 2018 год в долларовом эквиваленте, то он оказывается равным: в первом случае, по данным МВФ – $40,14 млрд. и во-втором случае, по данным издания FocusEconomics – $33,25 млрд.



Как видно из полученных прогнозируемых данных ВВП Узбекистана на 2018 год на основании расчетных данных МВФ и издания FocusEconomics, они отличаются друг от друга более чем на 20,7%. Так, что возникает резонный вопрос: когда МВФ и ВБ занимаются прогнозированием роста ВВП и ВВП на душу населения Узбекистана на 2018 года всего лишь на уровне 5 – 5,5%, разве можно согласиться с аналогичными данными, используемыми авторитетным изданием FocusEconomics для определения места Узбекистана в своем рейтинге "Беднейших стран мира", отличающихся от данных МВФ на 20,7 процента? Конечно же, нет!



Более того, такой подход к определению размеров ВВП и ВВП на душу населения Узбекистана в долларах США не отражало и не отражает в себе действительное положение дел в экономике Узбекистана. Ибо, несмотря на установление официального обменного курса нашей национальной валюты со стороны Центробанка РУз с 5 сентября 2017 года как 8100 сум за 1 доллар США. Со стороны Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева были приняты необходимые меры по поддержанию цен на многие виды товаров и услуг на уровне этих цен по состоянию на 31 августа 2017 года. На тот день, когда 1 доллар США стоил в 1,92 раза или на 192% дешевле, т.е. всего лишь 4210,35 сумов. Правильность этого моего утверждения могут доказать, такие, всем известные примеры из нашей жизни, после девальвации нашей национальной валюты. И, связанные с тарифами на услуги Интернета и сотовой связи; со стоимостью учебы в наших и иностранных ВУЗах, находящихся в Узбекистане; с товарами и услугами, на которые сохраняется государственное регулирование цен и т.д. и т.п.



Валовой внутренний продукт, какой либо страны – это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение года [8]. Рассматривая с этого точки зрения, нетрудно установить, что размер ВВП Узбекистана за 2016-2018 годы, при его измерении в нашей национальной валюте – суме, непрерывно растет с ежегодными темпами в 5,3–5,5%.



Однако издание FocusEconomics в рейтинговой таблице "GDP Per Capita 2016-2022" своей статьи "The Poorest Countries in the World", на основании устанавливаемых со стороны Центробанка РУз обменных курсов нашей национальной валюты. Считая, что прогнозируемый размер ВВП Узбекистана в 2018 году может составить не 75,52–75,88 млрд. долларов США, а всего лишь 33,25 млрд. долларов США. А ВВП Узбекистана на душу населения в 2018 году может составить всего лишь 1025,504 долларов США. Этим самым утверждает, что прогнозируемый размер ВВП Узбекистана в 2018 году будет меньше, чем в 2016 году, почти, что в 2,05 раза или на 205%. И на этом основании издание FocusEconomics в список десяти беднейших стран мира вынужден был включить и Узбекистан. Поскольку при вышеуказанных данных сортировка рейтинговой таблицы "GDP Per Capita 2016-2022", состоящего из 126 стран мира, автоматически поставил нашу страну на восьмое место в рейтинге десяти беднейших стран мира. Но, если бы не скрытая девальвация нашей национальной валюты, произведенная Центробанком РУз 5 сентября 2017 года, то наша страна в этом списке, состоящем из 126 стран мира, находилась бы, не в десятке беднейших стран мира. А на 11 строчек ниже и как минимум на его 21 строчке, и, скажем, после Никарагуа.



Вышеприведенный анализ размеров ВВП и ВВП на душу населения Узбекистана за 2016-2018 годы, а также статистические и иные прогнозные данные, дают полное основание сделать следующее заключение: Несмотря на тот факт, что со стороны авторитетного финансового института FocusEconomics, Узбекистан и включен в список десяти беднейших стран, но наша страна не является одной из беднейших стран мира!



Ибо возникновение такого положения дел – это только лишь отрицательный результат скрытой девальвации нашей национальной валюты с 5 сентября 2017 года, проведенной со стороны некомпетентных кадров Центробанка РУз. Причем, при молчаливом согласии еще более некомпетентных кадров Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан. При молчаливом согласии высокопоставленных чиновников этих государственных органов, не знавших, казалось бы, элементарный вопрос. Вопрос о том, что размеры ВВП и ВВП на душу населения Узбекистана после проведенной ими скрытой девальвации, будут пересчитываться международными финансовыми организациями и учреждениями на основе официальных обменных курсов нашей национальной валюты. Убедительным образом показывающих и доказывающих тот неопровержимый факт, что наша национальная валюта – сум, подешевел (обесценился) в отношении доллара США почти в два раза. Поэтому почти в столько же раз уменьшились, и размеры ВВП, и ВВП на душу населения Узбекистана в долларах США за соответствующие периоды после осуществления скрытой девальвации нашей национальной валюты. И именно этот факт отрицательным образом повлияло на экономическую репутацию нашей страны, включив ее в список десяти беднейших стран мира.



Но я в отличие от корреспондента узбекской службы ВВС, назвавшего свое видео-выступление: "Сумеет ли Мирзиеев вывести Узбекистан из бедности?" [9], считаю, что включение Узбекистана в список десяти беднейших стран мира, является не иначе, как экономическим недоразумением или даже абсурдным экономическим положением. Абсурдным экономическим положением, возникшим из-за некомпетентности работников Центробанка РУз, во главе c его председателем М.Б.Нурматовым и Комплекса по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем Кабинета Министров РУз, во главе с его руководителем, заместителем Премьер-министра – Министром финансов РУз Дж.Кучкаровым, в вопросах макроэкономики.



Поэтому я считаю, что это абсурдное экономическое положение, можно и нужно устранить. Поэтому предлагаю нашему Президенту Шавкату Мирзиееву на основе принятия его соответствующего решения:



1. Отменить ошибочное и волевое решение Центробанка РУз об установлении курса нашей национальной валюты по отношению к иностранной валюте, опубликованное на его веб-сайте 4 сентября 2017 года, согласно которого с 5 сентября 2017 года был введен валютный курс: 8100 сум за 1 доллар США.



2. Установить, скажем, с 27 август 2018 года новый валютный курс Центробанка РУз на том его уровне, что имело место, например, на 31 августа 2017 года, т.е. на уровне 4210,35 сум за 1 доллар США, осуществив, таким образом, крупную ревальвацию нашей национальной валюты.



3. Поручить Госкомстату РУз:



а) осуществлять ежеквартальный, полугодовой и годовой пересчет размеров ВВП, ВВП на душу населения Узбекистана и других макроэкономических показателей, в долларах США на основе официального курса сума;



б) регулярно размещать соответствующую информацию об этих данных на собственном веб-сайте комитета, с целью оповещения этими статданными международные финансовые институты, как МВФ, ВБ, авторитетное издание FocusEconomics и т.д.



4. Учитывая, что размер золотовалютных резервов нашей страны по состоянию на 1 июля 2018 года составляли 27660,5 млн. долларов США, что на 12660,5 млн. долларов США больше, по сравнению с их размером за 2016 год, составлявшим тогда 15000,0 млн. долларов США. Поэтому для поддержания крупной в истории Узбекистана ревальвации нашей национальной валюты и учитывая, что уже устранены ее параллельные курсы на черном рынке и на валютной бирже, создать:



"Фонд стабилизации национальной валюты Узбекистана – сума" с уставным фондом, не в 10 млрд. долларов США, как я это предлагал раньше, в своей статье [2], а в 5 млрд. долларов США, выделив для этого необходимые средства из золотовалютных резервов нашей страны, путем издания отдельного Указа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, по данному вопросу.



При всем этом я лично думаю, что лица, осуществившие скрытую девальвацию национальной валюты Узбекистана – сума, начиная с 5 сентября 2017 года:



– нанесли не только огромный моральный и материальный ущерб нашему народу и государству. Но и нанесли огромный ущерб, международному экономическому авторитету Узбекистана, снизив его мировой рейтинг до уровня десяти беднейших стран мира. Поэтому надо провести предусмотренное действующим законодательством расследование этого вопроса…;



– ввели в заблуждение Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеева в вопросах либерализации валютной политики Узбекистана, представив ему свои ошибочные проекты в этих вопросах за необходимые проекты реформ в этой области. Поэтому они должны добровольно уйти в отставку с занимаемых должностей, подав по этому вопросу прошение (заявление) на имя Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеева, а он принят эти обращения, и удовлетворить, изложенные в них просьбы соответствующих чиновников, об отставке с занимаемых должностей и высоких государственных постов.



Думается, что реализация этих моих предложений вызовет соответствующие корректировки Базы данных мировой экономики – апрель 2018 г. МВФ и других финансовых организаций и учреждений, в т.ч. авторитетного издания FocusEconomics, позволяющие исключить Узбекистан из списка десяти беднейших стран мира. И очень благотворно повлияет на развитие экономики Узбекистана, способствуя снижению цен на потребительские товары и услуги, а также обогащению людей, из-за нашей окрепшей национальной валюты, у которой, таким образом, резко повышается покупательная способность и т.д. и т.п.



Думается, что такой способ или путь устранения абсурдного положения, сложившегося в экономике Узбекистана, в связи пересчетом его макроэкономических показателей со стороны международных финансовых институтов в долларах США, на основе соответствующих официальных курсов нашей национальной валюты – сума, будет:



во-первых, достойным подарком Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева народу Узбекистана ко Дню независимости Республики Узбекистан, который отмечается в нашей стране в качестве самого главного праздника, ежегодно, 1 сентября;



во-вторых, я бы сказал, что даст старт к настоящему переходу от национального возрождения к национальному процветанию, о чем говорил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в своем обращении "К участникам международной конференции "Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы" от 7 августа 2018 года, обозначив и реальную границу начала такого нового перехода в сторону нашего светлого будущего…



Литература



Автор: Рустамжон Абдуллаев, доктор экономических наук, академик.



15 августа 2018 года. Источник - Фундаментальная экономика

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1534497660

